Stickman yaratıcısından farklı bir PvP shooter oyunu

Stickman konseptini mobil dünyaya sunarak popüler olan Djinnworks biraz kalıpların dışına çıkıyor ve shooter tarzında bir PvP oyunu ile karşımıza geliyor. Djinnworks Mech Battle daha çok MOBA türünde.

Djinnworks Mech Battle neler sunuyor?

Oyun sadece PvP tabanlı ve internet bağlantısı gerekiyor. Savaş robotunuzu aldıktan sonra hemen alana inerek mücadeleye başlıyorsunuz. Haritada 4v4 mücadele mevcut. Öldürdüğünüz rakip sayısına göre puan alıyorsunuz. Haritalar sürekli değişiyor.

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Aldığınız puanlar para birimleri olarak geri dönüyor. Bunlarla yeni robot alabiliyor ve robotun ekipmanlarını yükseltebiliyorsunuz. Bunları yaparken savaş alanında ilk robotunuz öldükten sonra ikinci robotu indirebilme şansı veriyor.

Atış paneli ise mevcut tüm silahlarınızla saldırmaya ayarlı. Şarjörler boşalınca bir süre beklemeniz gerekiyor. Bu bakımdan ateş edip gizlenerek sürekli silahlarınızı dolu tutmanız gerekiyor. Oyunda her zaman mücadele eden oyuncular var bu bakımdan bekleme uzun sürmüyor.



