Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Unearthed: Trail of Ibn Battuta, mobil oyuncuların beğenisine sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
992
1
20
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Unearthed: Trail of Ibn Battuta, mobil oyuncuların beğenisine sunuldu
Suudi Arabistan kökenli oyun geliştiricisi Semaphore tarafından yaklaşık iki yıl önce duyurusu yapılan Unearthed: Trail of Ibn Battuta Appstore'daki yerini aldı.

Uncharted serisine benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken yapım, Faris Jawad adlı bir hazine avcısının ünlü kaşif Ibn Battuta'nın izinden giderek atıldığı Orta Doğu macerasını konu alıyor. Aksiyon/macera türündeki yapımda üçüncü şahıs bakış açısı kullanılırken, TPS ve platform unsurları da bir araya getiriliyor.
Arapça ve İngilizce seslendirme seçeneklerinin yanı sıra, aralarında Türkçe'nin de yer aldığı 21 farklı dil desteği bulunan yapım, Appstore'da ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak, mobil oyuncuların oyunun tamamını oynayabilmek için 8.99 TL'lik bir ödeme yapmaları gerekiyor. 

1.90 GB'lık bir dosya boyutuna sahip olan Unearthed: Trail of Ibn Battuta, iOS 4.3 veya üzeri yazılıma sahip olan iPhone 4S ve iPad 2 üzeri cihazlarda çalışıyor. Yapımın 29 Mayıs tarihinde PC, Mac, Android ve PlayStation 3 için de yayınlanacağı belirtiliyor. 

https://itunes.apple.com/tr/app/unearthed-trail-ibn-battuta/id647686203?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mojotr 5 yıl
Android tarihi hala belli değilmi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Apple Specialist 5 yıl
Uncharted
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Te Amo Querido 5 yıl
Güzel oyuna benziyor,denemek gerek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
®eis 5 yıl
oyun budur uncharted yanında halt etmiş pixselleri sayılan kağıttan kahramanımızın maceralarına doyamıyacaksınız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
iphone um olsaydı sırf yorumlar yüzünden indirip oynardım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Peregrino 6 yıl
Boşu boşuna indirmeyelim oynayanlar detaylı bir inceleme yaparsa sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kızgınjapon 6 yıl
iphone 4 de çalışırmı arkadaşlar ilerde 4s ve üzeri için diyoda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dark dragon 6 yıl
Yükledim 5 dk bile dayanamayıp sildim çok kötü gerçekten, ayrıca 2.8 gb yer kaplıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Joffrey Baratheon 6 yıl
Bu oyunun demosu bu kadar tutuyorsa tam versıyonu bi 2.5-3GB cok rahat tutar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VirgilSollozzo 6 yıl
Uncharted 3'un cikis yaptigi zamanlarda ortaya cikmisti bu oyun.PS forumunda baya dalgasi yapildi.Millet youtube'daki multiplayer videolarini filan izleyip gulme krizine giriyordu..yani kisacasi,para verip de almayin bu dangalak oyunu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl
Adamlar oyunu kopyalarken az daha ismini değiştirmeye bile gerek duymayacaklarmış. Uncharted yerine Unearthed ...
Hiç değilse gameloft kopyalarken epey değiştirerek kopyalıyor. Sony bunları görmüyor mu ne?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Carfreak 6 yıl
1,90gb mı, yer kalmamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozs 6 yıl
Gameloft'a özendiler heralde. Baktılar taklitçilikte ekmek var...ama yine de suudi arabistan'dan böyle bir çalışma çıkması şaşırtıcı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 6 yıl
Yorumlara göre denemek lazım
Ayrıca 3gs ve Iphone 4'de de çalıştığı söyleniyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SalihGurkan 6 yıl
Uncharted a benzemiyor ki direk almis, yerellestirmis vermis. Kisaca yuh!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S60Doctor 6 yıl
1.90 GB nedir ya. Merak ettigim icin indireyim
Dedim iphone'da 2.5 gb yer vardi yeterli yer yok dedi
indirenler yorum yapip guzel oyun derlerse indiririm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
992 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, pc ve
5 etiket daha android playstation 3 mac uygulama haber ios
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel Core i5-4670K video ön inceleme "Haswell ilk testlerle mercek altında" 6 yıl Röportaj: Sony'nin yeni 55" ve 65" 4K televizyonları hakkında konuştuk! 6 yıl Casio Exilim EX-N10 "Tarzını yansıt" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim