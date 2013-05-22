Unearthed: Trail of Ibn Battuta, mobil oyuncuların beğenisine sunuldu

Suudi Arabistan kökenli oyun geliştiricisi Semaphore tarafından yaklaşık iki yıl önce duyurusu yapılan Unearthed: Trail of Ibn Battuta Appstore'daki yerini aldı.





Uncharted serisine benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken yapım, Faris Jawad adlı bir hazine avcısının ünlü kaşif Ibn Battuta'nın izinden giderek atıldığı Orta Doğu macerasını konu alıyor. Aksiyon/macera türündeki yapımda üçüncü şahıs bakış açısı kullanılırken, TPS ve platform unsurları da bir araya getiriliyor.

Arapça ve İngilizce seslendirme seçeneklerinin yanı sıra, aralarında Türkçe'nin de yer aldığı 21 farklı dil desteği bulunan yapım, Appstore'da ücretsiz olarak sunuluyor. Ancak, mobil oyuncuların oyunun tamamını oynayabilmek için 8.99 TL'lik bir ödeme yapmaları gerekiyor.





1.90 GB'lık bir dosya boyutuna sahip olan Unearthed: Trail of Ibn Battuta, iOS 4.3 veya üzeri yazılıma sahip olan iPhone 4S ve iPad 2 üzeri cihazlarda çalışıyor. Yapımın 29 Mayıs tarihinde PC, Mac, Android ve PlayStation 3 için de yayınlanacağı belirtiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/unearthed-trail-ibn-battuta/id647686203?mt=8