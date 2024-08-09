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    Instagram VPN otomasyonu nasıl yapılır? (En kolay Instagram'a giriş yöntemi)

    Instagram erişim engeli sürerken "VPN ile Instagram güvenli mi?" merak konusu oldu. VPN'siz Instagram'a giremiyorum diyenler için otomasyon yöntemiyle hızlıca Instagram'a nasıl girilir anlatıyoruz.

    Instagram’a 2 Ağustos’tan beri erişim engeli var ve hâlâ birçok kullanıcı “Instagram’a erişim açılacak mı, giriş ne zaman açılacak?” merak ediyor. Şu anda Instagram’a giriş için iki yöntem var: DNS değiştirerek VPN’siz Instagram’a girebilir veya bir VPN uygulaması ile Instagram’a girebilirsiniz. DNS değiştirmek işe yaramıyorsa ve Instagram’a girebilmek için her seferinde VPN’i açıp kapatmak zorunda kalıyorsanız, basit bir yöntemle Instagram’a kolayca erişebilirsiniz.

    Instagram VPN otomasyonu ayarı nasıl yapılır (iPhone & Android)

    Instagram’a giriş yapmak için her seferinde VPN’i açıp kapatmak zorunda değilsiniz. iPhone’da Kestirmeler uygulaması ile, Samsung telefonlarda Rutinler uygulamasıyla Instagram’a girdiğinizde VPN uygulamasının otomatik olarak açılıp kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Instagram kullanmadığınızda VPN açık olmayacağından mobil bankacılık uygulamalarını da güvenle kullanabilirsiniz. İşte Instagram’a en kolay giriş yöntemi ⬇️

    Instagram açıldığında VPN’i otomatik açma adımları (iPhone) 📱

    instagram vpn otomasyon iphone giriş Tam Boyutta Gör

    1. iPhone’da “Kestirmeler” uygulamasını açın.
    2. Otomasyon bölümüne gelip sağ üstte artı simgesine dokunun.
    3. Aşağı inip “Uygulama” üzerine dokunun.
    4. Uygulama Seç yanına dokunup Instagram’ı seçin.
    5. Açık ve “Hemen Çalıştır”ı seçin.
    6. Yeni Boş Otomasyon’a dokunun.
    7. Arama bölümüne “VPN yazın.
    8. VPN’i Ayarla’ya girin.
    9. Silik gözüken VPN’e dokunun ve telefonda yüklü VPN’i seçin.
    10. VPN’e “Bağlan” olarak seçin.

    Instagram kapatıldığında VPN’in otomatik kapanması için yukarıdaki 9 adımı tekrarlayın. Son adımda VPN’e bölümünde “Bağlantıyı Kes”i seçin.

    Instagram açıldığında VPN’i otomatik açma adımları (Samsung) 📱

    1. Modlar ve Rutinler’i açın.
    2. Rutinler sekmesine gelin ve + simgesine dokunun.
    3. If (Eğer) altındaki artı simgesine dokunun.
    4. Uygulama aç (App opened) seçip Instagram’a dokunun.
    5. Then altındaki artı simgesine dokunun.
    6. VPN araması yapın.
    7. VPN’e Bağlan (Connect to a VPN) seçin.
    8. Telefonda yüklü VPN’i seçin.
    9. Kaydedin.

    Instagram’a VPN ile girersek ne olur, hesap çalınır mı, cezası var mı 🤔

    vpn ile instagram güveli mi Tam Boyutta Gör
    Güvenilir, bilinen VPN servislerini seçer ve hesabınızda iki adımlı doğrulamayı açarsanız, Instagram hesabınız güvende olur. Instagram'a VPN ile girmenin cezası yoktur.

    KVKK’nın VPN ile Instagram girilmesine ilişkin şöyle bir açıklaması var: “Son günlerde kişisel verilerinizin güvenliğini hedef alan ve bu kapsamda finansal bilgileriniz ile sosyal ağ hesaplarınızı ele geçirmeyi hedefleyen kaynağı belirsiz uygulamalara karşı dikkatli olunuz. Güvenilir olmayan sanal özel ağ (VPN) uygulamaları, kişisel verilerinizin kötü niyetli kişi veya gruplar tarafından ele geçirilmesine neden olabilir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin güvenliği için bu tür uygulamalara karşı dikkatli olunuz.

    Instagram için hangi VPN/DNS uygulamalarını kullanabilirim 📲

    instagram için vpn önerisi Tam Boyutta Gör

    • Kaspersky VPN
    • 1.1.1.1 WARP
    • HotspotShield
    • Opera VPN
    • ProtonVPN
    • Avast Secureline

    En bilinen ve yıllardır iPhone/Android telefon kullanıcılarının kullandığı VPN uygulamalarından bazıları bunlar. Instagram için önerdiğiniz VPN uygulamalarını yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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