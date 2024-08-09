Instagram VPN otomasyonu nasıl yapılır? (En kolay Instagram'a giriş yöntemi)

Instagram’a 2 Ağustos’tan beri erişim engeli var ve hâlâ birçok kullanıcı “Instagram’a erişim açılacak mı, giriş ne zaman açılacak?” merak ediyor. Şu anda Instagram’a giriş için iki yöntem var: DNS değiştirerek VPN’siz Instagram’a girebilir veya bir VPN uygulaması ile Instagram’a girebilirsiniz. DNS değiştirmek işe yaramıyorsa ve Instagram’a girebilmek için her seferinde VPN’i açıp kapatmak zorunda kalıyorsanız, basit bir yöntemle Instagram’a kolayca erişebilirsiniz.

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Instagram VPN otomasyonu ayarı nasıl yapılır (iPhone & Android)

Instagram’a giriş yapmak için her seferinde VPN’i açıp kapatmak zorunda değilsiniz. iPhone’da Kestirmeler uygulaması ile, Samsung telefonlarda Rutinler uygulamasıyla Instagram’a girdiğinizde VPN uygulamasının otomatik olarak açılıp kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Instagram kullanmadığınızda VPN açık olmayacağından mobil bankacılık uygulamalarını da güvenle kullanabilirsiniz. İşte Instagram’a en kolay giriş yöntemi ⬇️

Instagram açıldığında VPN’i otomatik açma adımları (iPhone) 📱

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iPhone’da “Kestirmeler” uygulamasını açın. Otomasyon bölümüne gelip sağ üstte artı simgesine dokunun. Aşağı inip “Uygulama” üzerine dokunun. Uygulama Seç yanına dokunup Instagram’ı seçin. Açık ve “Hemen Çalıştır”ı seçin. Yeni Boş Otomasyon’a dokunun. Arama bölümüne “VPN yazın. VPN’i Ayarla’ya girin. Silik gözüken VPN’e dokunun ve telefonda yüklü VPN’i seçin. VPN’e “Bağlan” olarak seçin.

Instagram kapatıldığında VPN’in otomatik kapanması için yukarıdaki 9 adımı tekrarlayın. Son adımda VPN’e bölümünde “Bağlantıyı Kes”i seçin.

Instagram açıldığında VPN’i otomatik açma adımları (Samsung) 📱

Modlar ve Rutinler’i açın. Rutinler sekmesine gelin ve + simgesine dokunun. If (Eğer) altındaki artı simgesine dokunun. Uygulama aç (App opened) seçip Instagram’a dokunun. Then altındaki artı simgesine dokunun. VPN araması yapın. VPN’e Bağlan (Connect to a VPN) seçin. Telefonda yüklü VPN’i seçin. Kaydedin.

Instagram’a VPN ile girersek ne olur, hesap çalınır mı, cezası var mı 🤔

Tam Boyutta Gör Güvenilir, bilinen VPN servislerini seçer ve hesabınızda iki adımlı doğrulamayı açarsanız, Instagram hesabınız güvende olur. Instagram'a VPN ile girmenin cezası yoktur.

KVKK’nın VPN ile Instagram girilmesine ilişkin şöyle bir açıklaması var: “Son günlerde kişisel verilerinizin güvenliğini hedef alan ve bu kapsamda finansal bilgileriniz ile sosyal ağ hesaplarınızı ele geçirmeyi hedefleyen kaynağı belirsiz uygulamalara karşı dikkatli olunuz. Güvenilir olmayan sanal özel ağ (VPN) uygulamaları, kişisel verilerinizin kötü niyetli kişi veya gruplar tarafından ele geçirilmesine neden olabilir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin güvenliği için bu tür uygulamalara karşı dikkatli olunuz.”

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Instagram için hangi VPN/DNS uygulamalarını kullanabilirim 📲

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Kaspersky VPN

1.1.1.1 WARP

HotspotShield

Opera VPN

ProtonVPN

Avast Secureline

En bilinen ve yıllardır iPhone/Android telefon kullanıcılarının kullandığı VPN uygulamalarından bazıları bunlar. Instagram için önerdiğiniz VPN uygulamalarını yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

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Instagram VPN otomasyonu: En kolay Instagram'a giriş yöntemi