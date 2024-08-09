Instagram VPN otomasyonu nasıl yapılır? (En kolay Instagram'a giriş yöntemi)

- Instagram VPN otomasyonu ayarı nasıl yapılır (iPhone & Android)
- Instagram açıldığında VPN’i otomatik açma adımları (iPhone) 📱
- Instagram açıldığında VPN’i otomatik açma adımları (Samsung) 📱
- Instagram’a VPN ile girersek ne olur, hesap çalınır mı, cezası var mı 🤔
- Instagram için hangi VPN/DNS uygulamalarını kullanabilirim 📲
- Yorumlar
Instagram’a 2 Ağustos’tan beri erişim engeli var ve hâlâ birçok kullanıcı “Instagram’a erişim açılacak mı, giriş ne zaman açılacak?” merak ediyor. Şu anda Instagram’a giriş için iki yöntem var: DNS değiştirerek VPN’siz Instagram’a girebilir veya bir VPN uygulaması ile Instagram’a girebilirsiniz. DNS değiştirmek işe yaramıyorsa ve Instagram’a girebilmek için her seferinde VPN’i açıp kapatmak zorunda kalıyorsanız, basit bir yöntemle Instagram’a kolayca erişebilirsiniz.
Instagram VPN otomasyonu ayarı nasıl yapılır (iPhone & Android)
Instagram’a giriş yapmak için her seferinde VPN’i açıp kapatmak zorunda değilsiniz. iPhone’da Kestirmeler uygulaması ile, Samsung telefonlarda Rutinler uygulamasıyla Instagram’a girdiğinizde VPN uygulamasının otomatik olarak açılıp kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Instagram kullanmadığınızda VPN açık olmayacağından mobil bankacılık uygulamalarını da güvenle kullanabilirsiniz. İşte Instagram’a en kolay giriş yöntemi ⬇️
Instagram açıldığında VPN’i otomatik açma adımları (iPhone) 📱
- iPhone’da “Kestirmeler” uygulamasını açın.
- Otomasyon bölümüne gelip sağ üstte artı simgesine dokunun.
- Aşağı inip “Uygulama” üzerine dokunun.
- Uygulama Seç yanına dokunup Instagram’ı seçin.
- Açık ve “Hemen Çalıştır”ı seçin.
- Yeni Boş Otomasyon’a dokunun.
- Arama bölümüne “VPN yazın.
- VPN’i Ayarla’ya girin.
- Silik gözüken VPN’e dokunun ve telefonda yüklü VPN’i seçin.
- VPN’e “Bağlan” olarak seçin.
Instagram kapatıldığında VPN’in otomatik kapanması için yukarıdaki 9 adımı tekrarlayın. Son adımda VPN’e bölümünde “Bağlantıyı Kes”i seçin.
Instagram açıldığında VPN’i otomatik açma adımları (Samsung) 📱
- Modlar ve Rutinler’i açın.
- Rutinler sekmesine gelin ve + simgesine dokunun.
- If (Eğer) altındaki artı simgesine dokunun.
- Uygulama aç (App opened) seçip Instagram’a dokunun.
- Then altındaki artı simgesine dokunun.
- VPN araması yapın.
- VPN’e Bağlan (Connect to a VPN) seçin.
- Telefonda yüklü VPN’i seçin.
- Kaydedin.
Instagram’a VPN ile girersek ne olur, hesap çalınır mı, cezası var mı 🤔
KVKK’nın VPN ile Instagram girilmesine ilişkin şöyle bir açıklaması var: “Son günlerde kişisel verilerinizin güvenliğini hedef alan ve bu kapsamda finansal bilgileriniz ile sosyal ağ hesaplarınızı ele geçirmeyi hedefleyen kaynağı belirsiz uygulamalara karşı dikkatli olunuz. Güvenilir olmayan sanal özel ağ (VPN) uygulamaları, kişisel verilerinizin kötü niyetli kişi veya gruplar tarafından ele geçirilmesine neden olabilir. Bu nedenle, kişisel verilerinizin güvenliği için bu tür uygulamalara karşı dikkatli olunuz.”
Instagram için hangi VPN/DNS uygulamalarını kullanabilirim 📲
- Kaspersky VPN
- 1.1.1.1 WARP
- HotspotShield
- Opera VPN
- ProtonVPN
- Avast Secureline
En bilinen ve yıllardır iPhone/Android telefon kullanıcılarının kullandığı VPN uygulamalarından bazıları bunlar. Instagram için önerdiğiniz VPN uygulamalarını yorum bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.