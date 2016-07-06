Ünlülerin çıplak fotoğraflarını yayınlayan ikinci hacker da suçunu itiraf etti

Yaklaşık iki sene önce "Celebgate" ve "TheFappening" adlarıyla tarihe geçen olay neticesinde sinema, televizyon ve müzik dünyasının önde gelen isimlerine ait iCloud hesapları çalınmış ve aralarında Rihanna, Kim Kardashian, Avril Lavigne, Kate Upton ve Jennifer Lawrence gibi ünlülerin de yer aldığı birbirinden özel fotoğraflar internete servis edilmişti.

ve 5 yıl hapis cezası istemiyle açılan davada 18 ay demir parmaklıklar arkasına gönderildi. Yapılan açıklamaya göre yürütülen soruşturma neticesinde davanın ikinci şüphelisi 28 yaşındaki Edward Majerczyk’in de geçtiğimiz günlerde suçunu itiraf ettiği duyuruldu. Hatırlayacağınız üzere yaklaşık 4 ay önce olaya karışan hacker’lardan 36 yaşındaki i Ryan Collins suçunu kabul ett ve 5 yıl hapis cezası istemiyle açılan davada 18 ay demir parmaklıklar arkasına gönderildi. Yapılan açıklamaya göre yürütülen soruşturma neticesinde davanın ikinci şüphelisi 28 yaşındaki’in de geçtiğimiz günlerde suçunu itiraf ettiği duyuruldu.

Kimlik avı dolandırıcılığı (phishing scam) yöntemiyle 300 kişinin iCloud ve Gmail hesaplarına erişim sağlayarak özel dosyaları ele geçiren Majerczyk’in bunları internette yayan kişiler arasında yer almadığı belirtiliyor. Konuyla ilgili söz alan FBI yetkililerinden Deirdre Fike yaşanaların sadece hack'leme olmadığını, aynı zamanda kurbanların özel hayatlarına da tecavüz edilerek onlar üzerinde kalıcı hasarlar bırakıldığını dile getiriyor.

Ryan Collins gibi Edward Majerczyk’in de 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada muhtemelen 18 ay ceza alması bekleniyor.