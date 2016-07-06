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Ünlülerin çıplak fotoğraflarını yayınlayan ikinci hacker da suçunu itiraf etti

2014 yılında dünyaca ünlü isimlere ait iCloud hesaplarını ele geçirerek özel hayatlarına ait fotoğraf ve videolarını internette yayınlayan hacker'lardan biri daha suçunu kabul etti.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Ünlülerin çıplak fotoğraflarını yayınlayan ikinci hacker da suçunu itiraf etti
 
Yaklaşık iki sene önce "Celebgate" ve "TheFappening" adlarıyla tarihe geçen olay neticesinde sinema, televizyon ve müzik dünyasının önde gelen isimlerine ait iCloud hesapları çalınmış ve aralarında Rihanna, Kim Kardashian, Avril Lavigne, Kate Upton ve Jennifer Lawrence gibi ünlülerin de yer aldığı birbirinden özel fotoğraflar internete servis edilmişti.
Hatırlayacağınız üzere yaklaşık 4 ay önce olaya karışan hacker’lardan 36 yaşındaki Ryan Collins suçunu kabul etti ve 5 yıl hapis cezası istemiyle açılan davada 18 ay demir parmaklıklar arkasına gönderildi. Yapılan açıklamaya göre yürütülen soruşturma neticesinde davanın ikinci şüphelisi 28 yaşındaki Edward Majerczyk’in de geçtiğimiz günlerde suçunu itiraf ettiği duyuruldu.
Kimlik avı dolandırıcılığı (phishing scam) yöntemiyle 300 kişinin iCloud ve Gmail hesaplarına erişim sağlayarak özel dosyaları ele geçiren Majerczyk’in bunları internette yayan kişiler arasında yer almadığı belirtiliyor. Konuyla ilgili söz alan FBI yetkililerinden Deirdre Fike yaşanaların sadece hack'leme olmadığını, aynı zamanda kurbanların özel hayatlarına da tecavüz edilerek onlar üzerinde kalıcı hasarlar bırakıldığını dile getiriyor.
Ryan Collins gibi Edward Majerczyk’in de 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılandığı davada muhtemelen 18 ay ceza alması bekleniyor.

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Aty. 3 yıl en beğenilen
Fotoğrafları da atsaydınız bi hatırlasaydık =)
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Alperk87 3 yıl
hacklenen ünlülerin fotolarını hemde ilgi çekicek şekilde habere koymak nasıl bir iş ahlakı gerektiriyor merak ettm bilmeyen insanlarında açıp bakmalarını saglamazmı diye düşünmüyormusnz
hacklenen ünlülerin fotolarını hemde ilgi çekicek şekilde habere koymak nasıl bir iş ahlakı gerektiriyor merak ettm bilmeyen insanlarında açıp bakmalarını sagla...
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2 Yanıt Yanıtla +37
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MS4343 3 yıl
unlulerdeki nasil bir sapikliksa artik, icloud-gmail hesaplarinda çiplak fotolari geziyor
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Barni Moloztaş 3 yıl
İşimizi hallettik
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Survival 3 yıl
Konuyu favorilere aldım. Ne olur ne olmaz

((avril bacıya selamlar
))
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Guest-6133BA1EA 3 yıl
Cenifır bebişime bu alçaklığı yapanların müebbetle cezalandırılmasını istiyorum!
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fthkn 3 yıl
Jennifer Lawrence'ın fotoğrafları her ne kadar özel yaşamı ihlal olsa da hoşuma gitmiyor değil. Ne bileyim Kim Kardashian gibi kaşarı hackleseniz size teşekkür eder ama bir çokları buna çok üzülüyor içerliyorlar. Kullanılmış taciz edilmiş hissediyorlar.
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dgo_cr7 3 yıl
olay fotoğrafların icloud ile varsayılan olarak senkronize olması sonucu meydana geldi.
teknoloji cahili en bahalısı olsun diyen ünlülerimiz de buluttu senkrondu bilmediklerinden çekip çekip telefonda sakladıklarını zannederken iphone otomatik olarak clouda attı fotoğrafları.
geçmiş olsun.
fotoğraflar efsaneydi.
(kate upton şişko)
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s_mail 3 yıl
pm :D
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snurks 3 yıl
hökırlar çok sevap kasmıştı o dönem

amme hizmeti yapmışlardı
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mavizaman 3 yıl
amme hizmeti yapmış adam:D
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Tekno moomce 3 yıl
Bizede hizmet edi ahu
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Porno Graffiti 3 yıl
Jennifer Lawrance neydi öyle abi ya :D
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C.CEMİL 3 yıl
bir insan kendi çıplak fotoğrafını niye çeker ki :)
gerçi bu kişilere ait fotoğraflar gazetelerde bile var
yani su testisi ,su yolunda kırılmış
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umut_baris 3 yıl
O hackerları içeride çürütmezler. Ne olaylar dönüyor.

Bir insanın çıplak fotografını depolaması kadar büyük bir aptallık yok bence. Hele ki bulut depolamaya.
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Pm var mi?
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Umutcan 3 yıl
Telefonunda ya da cloud hesabında çıplak fotoğraf saklarsa bunun olacağı belli.
Asıl sorulması gereken soru hack riskine rağmen neden ayıplı fotoğrafları internete yüklediler?
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kadirirdem 3 yıl
galerisi olan yokmu :D :D
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