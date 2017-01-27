Ünlülerin fotoğraflarını ele geçiren hackera 9 ay hapis cezası

Kasım 2013’ten Ağustos 2014’e kadar aralarında oyuncu Jennifer Lawrance ve Kirsten Dunst ile ünlü model Kate Upton’ın da bulunduğu 30 kişinin bilgilerini çalan ve ünlülerin müstehcen görüntülerini internette yayınladığı iddia edilen Edward Majerczyk’nin davası tamamlandı. Mahkeme Majerczyk’ye 9 ay hapis cezası verdi.

Majerczyk’nın 5 yıl hapis cezası istemi ile yargılandığı davada Majerczyk’nın avukatı, onun depresyonda olduğunu ve ele geçirdiği fotoğraflar ile diğer belgeleri kimse ile paylaşmadığını ileri sürerken savcılığın iddiasına göre ise Majerczky, mağdurlara gönderdiği e-posta ile kullanıcı adları ve şifreleri ile 3.taraf web sitesine girmelerini sağladı ve yaklaşık 300 kişinin bilgilerini ele geçirdi. Ardından mağdurların iCloud yedeklemelerine ulaşarak onların fotoğraf ve diğer önemli gizli belgelerini elde etti.

27 Şubat’tan itibaren cezasını çekmeye başlayacak olan Majerczky ayrıca ismi açıklanmayan bir ünlünün fotoğraflarının internette paylaşılması üzerine 4900 poundluk bir ceza da ödeyecek.

Cezalar Yetersiz mi?

Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrance’in basit bir hacker saldırısı değil de ‘‘cinsel suç’’ olarak değerlendirdiği olayın ardından verilen ceza ise tartışmalara neden oldu. Daha önce yine bir iCloud saldırısıyla pek çok ünlünün müstehcen fotoğraflarına ulaşan ve bunları internette paylaşan Andrew Helton’ın 6 ay hapis cezası almasının ardından bu olayın gerçekleşmesi üzerine pek çok kişi bu cezaların hackerların gözünü korkutmadığı düşünüyor.

http://uk.businessinsider.com/celebgate-hacker-sentenced-to-9-months-in-jail-after-breaking-into-celebrity-email-accounts-2017-1?r=US&IR=T