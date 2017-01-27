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Ünlülerin fotoğraflarını ele geçiren hackera 9 ay hapis cezası

Aralarında Jennifer Lawrance, Kirsten Dunst ve Kate Upton’ın da bulunduğu 30 kişinin bilgilerini çalan ve fotoğraflarını yayınlayan Edward Majerczyk, 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Ünlülerin fotoğraflarını ele geçiren hackera 9 ay hapis cezası

Kasım 2013’ten Ağustos 2014’e kadar aralarında oyuncu Jennifer Lawrance ve Kirsten Dunst ile ünlü model Kate Upton’ın da bulunduğu 30 kişinin bilgilerini çalan ve ünlülerin müstehcen görüntülerini internette yayınladığı iddia edilen Edward Majerczyk’nin davası tamamlandı. Mahkeme Majerczyk’ye 9 ay hapis cezası verdi.

Majerczyk’nın  5 yıl hapis cezası istemi ile yargılandığı davada Majerczyk’nın avukatı, onun depresyonda olduğunu ve ele geçirdiği fotoğraflar ile diğer belgeleri kimse ile paylaşmadığını ileri sürerken savcılığın iddiasına göre ise Majerczky, mağdurlara gönderdiği e-posta ile kullanıcı adları ve şifreleri ile 3.taraf web sitesine girmelerini sağladı ve yaklaşık 300 kişinin bilgilerini ele geçirdi. Ardından mağdurların iCloud yedeklemelerine ulaşarak onların fotoğraf ve diğer önemli gizli belgelerini elde etti.

27 Şubat’tan itibaren cezasını çekmeye başlayacak olan Majerczky ayrıca ismi açıklanmayan bir ünlünün fotoğraflarının internette paylaşılması üzerine 4900 poundluk bir ceza da ödeyecek.

Cezalar Yetersiz mi?

Oscarlı oyuncu Jennifer Lawrance’in basit bir hacker saldırısı değil de ‘‘cinsel suç’’ olarak değerlendirdiği olayın ardından verilen ceza ise tartışmalara neden oldu. Daha önce yine bir iCloud saldırısıyla pek çok ünlünün müstehcen fotoğraflarına ulaşan ve bunları internette paylaşan Andrew Helton’ın 6 ay hapis cezası almasının ardından bu olayın gerçekleşmesi üzerine pek çok kişi bu cezaların hackerların gözünü korkutmadığı düşünüyor.


http://uk.businessinsider.com/celebgate-hacker-sentenced-to-9-months-in-jail-after-breaking-into-celebrity-email-accounts-2017-1?r=US&IR=T Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 2 yıl en beğenilen Guest-F8946C419
Catology

Tugrul_512bit
Ünlüler de müstehcen foto çekinmesinler madem.

Sen duşa kıyafetle mi giriyorsun?

Duşta fotoğraf çekmiyorum
CatologyTugrul_512bitÜnlüler de müstehcen foto çekinmesinler madem.Sen duşa kıyafetle mi giriyorsun? ...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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ardaq 2 yıl
zaten filmlerinde milyonlar yeterli kadarını görüyor ama fotosu çıkınca auvvvv
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Guest-F8946C419 2 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
Ünlüler de müstehcen foto çekinmesinler madem.

Sen duşa kıyafetle mi giriyorsun?
1 Yanıt Yanıtla +9
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Gencbeyiin 2 yıl
iyi olmuş
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Lumibrite 2 yıl
Makyajsız halleri bir halta benzese bari...herşey takma,yapılı zaten

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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KaleyDeskop 2 yıl
Allah razı olsun kendisinden
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Sharparrow 2 yıl
her şeyin orta yere dökülmesinin maliyeti 9ay.. çok komik valla... hukuk devletleri güya ama koyulan hukuku hangimiz koyuyoruz ve hangimiz bu koyulan hukuklardan memnunuz.. birileri sözüm ona güya bizim adımıza bizi yönetiyor sonuçlarına gülerken sebeplerine kör kalıyoruz..
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tahir40 2 yıl
Şifre: 4 tane 1 :D
Benim merak ettiğim bu adam özellikle ünlülerin icloud hesaplarını nasıl buldu...
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kadirirdem 2 yıl
iş işten geçti Arşiv yapan dolu insan oldu o zaman :)
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scandarbeg 2 yıl
adamın suçu ne ? açık varsa hack leyecek.
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infom@n 2 yıl
Amerika'da bazı eyaletlerde bahçeye izinsiz girdiğinde bile adamı vuruyorlar. Önemli olan memeleri görmek değil memeleri izinsiz görmek :D
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YüzüğüKayıpFrodo 2 yıl
Jenniferın benini gören varmı
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Cezanın adama değil Apple'a kesilmesi gerekiyor çok yanlış çokkk
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