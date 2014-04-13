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Unreal Engine 4, Microsoft'un mobil platformlarını da destekleyecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Unreal Engine 4, Microsoft'un mobil platformlarını da destekleyecek
Aylık 19.99 $'lık yeni abonelik seçeneğiyle Unreal Engine 4, bağımsız geliştiricilere de hitap etmeyi başaran bir grafik motoru. Yeni nesil bir grafik motoru olmasına rağmen mobil tarafta sadece Android ve iOS'a destek vermesi ise, Unreal Engine 4'ün en büyük eksiği. Bağımsız geliştiricilerin mobil platformlardaki etkinlikleri göz önüne alınacak olursa bu eksikliğin önemi daha iyi anlaşılıyor. Ancak, bu eksiklik Microsoft'un mobil platformlarına verilecek olan destekle kapanmaya başlayacak gibi görünüyor.

Unreal Engine forumundan bir kullanıcının Windows Phone/RT desteğiyle ilgili sorusunu cevaplayan Epic Games CEO'su Tim Sweeney, olumlu yönde bir cevap verdi. Microsoft'un mobil platformlarına da destek vermeyi planladıklarını belirten Sweeney, desteğin tam olarak ne zaman geleceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak, desteğin yakın bir zamanda geleceğini söylemek zor. 

Şüphesiz ki bu açıklama, Unreal Engine 4 ile geliştirdiği oyunu Android ve iOS'un yanı sıra, Microsoft'un mobil platformları için de yayımlamak isteyen geliştiriciler için oldukça iyi bir haber. Bu destek sayesinde, Windows Phone ve Windows RT kullanıcılarının daha kaliteli grafiklere sahip oyunlarla karşılaşacağını da söyleyebiliriz.

https://forums.unrealengine.com/showthread.php?403-Is-Windows-Phone-support-planned Yorum Yaz
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fukox 5 yıl en beğenilen drfree1
drfree1
Umarım Resimdeki grafik i görebiliriz.

Resimdeki görüntü pc deki en güçlü ekran kartlarını bile çok zorluyor, telefonda sadece resim olarak görebiliriz
drfree1Umarım Resimdeki grafik i görebiliriz.Resimdeki görüntü pc deki en güçlü ekran kartlarını bile çok zorluyor, telefonda s...
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*siteci* 5 yıl
Tegra K1, Adreno 420 gibi güçlü gpu'ları kullanmak için iyi olacak. Galaxy S5 alıp sadece Candy Crush oynayan bir çoğunluk olsa da iyi grafikli oyunlara ihtiyacımız var.
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crossmatch 5 yıl
PC ps4 Xbox One ve Mobilin aralarındaki uçurumları düşününce baya esnek bir motor gibi duruyor.
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sniko1 5 yıl
Yazılım sektörünün üçüncü bir oyuncuya ihtiyacı var ve inşallah o da en kısa zamanda olur.
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drfree1 5 yıl
Umarım Resimdeki grafik i görebiliriz.
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fukox 5 yıl drfree1
drfree1
Umarım Resimdeki grafik i görebiliriz.

Resimdeki görüntü pc deki en güçlü ekran kartlarını bile çok zorluyor, telefonda sadece resim olarak görebiliriz
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hi im bsavr 5 yıl
Harika haber.
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