Unreal Engine 4, Microsoft'un mobil platformlarını da destekleyecek

Aylık 19.99 $'lık yeni abonelik seçeneğiyle Unreal Engine 4, bağımsız geliştiricilere de hitap etmeyi başaran bir grafik motoru. Yeni nesil bir grafik motoru olmasına rağmen mobil tarafta sadece Android ve iOS'a destek vermesi ise, Unreal Engine 4'ün en büyük eksiği. Bağımsız geliştiricilerin mobil platformlardaki etkinlikleri göz önüne alınacak olursa bu eksikliğin önemi daha iyi anlaşılıyor. Ancak, bu eksiklik Microsoft'un mobil platformlarına verilecek olan destekle kapanmaya başlayacak gibi görünüyor.





Unreal Engine forumundan bir kullanıcının Windows Phone/RT desteğiyle ilgili sorusunu cevaplayan Epic Games CEO'su Tim Sweeney, olumlu yönde bir cevap verdi. Microsoft'un mobil platformlarına da destek vermeyi planladıklarını belirten Sweeney, desteğin tam olarak ne zaman geleceği konusunda herhangi bir bilgi paylaşmadı. Ancak, desteğin yakın bir zamanda geleceğini söylemek zor.





Şüphesiz ki bu açıklama, Unreal Engine 4 ile geliştirdiği oyunu Android ve iOS'un yanı sıra, Microsoft'un mobil platformları için de yayımlamak isteyen geliştiriciler için oldukça iyi bir haber. Bu destek sayesinde, Windows Phone ve Windows RT kullanıcılarının daha kaliteli grafiklere sahip oyunlarla karşılaşacağını da söyleyebiliriz.

https://forums.unrealengine.com/showthread.php?403-Is-Windows-Phone-support-planned