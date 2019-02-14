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Unreal Engine'e ray tracing desteği geldi

NVIDIA'nın büyük umutlarla piyasa sürdüğü ancak yazılımsal destek anlamında öksüz kalan ışın izleme teknolojisi, yeni bir destekçi buldu. Unreal Engine 4 de artık ışın izleme desteği sunuyor.
3 ay
4,6b
1
17
Diğer Yazılım
Gökhan G.
Editör
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NVIDIA’nın GeForce RTX serisi ekran kartlarını duyurmasının ardından gerçek zamanlı ışın izleme (Real-time ray tracing) teknolojisi epey ses getirmiş, ancak yazılımsal destek ise bir o kadar cılız kalmıştı. Battlefield V ile 15 Şubat’ta piyasada olacak olan Metro Exodus haricinde henüz destekleyen oyunun olmadığı söz konusu teknoloji için diğer büyük oyunlar ise halen bekle ve gör politikası izliyorlar. Işın izleme özellikli oyunları piyasada çok göremesek de Unreal Engine artık bu teknolojiye destek veriyor.

Unreal Engine 4’ün (UE4) en son yayınlanan ön izleme sürümünde, düşük ve yüksek seviyeli ışın izleme desteği sunulmaya başlanmış durumda. Epic’in oyun motorunu kullanan binlerce geliştirici için de söz konusu destek, yeni teknolojinin kolaylıkla oyunlara entegre edilebilmesi anlamına geliyor.

Bu durum NVIDIA’nın kartlarına avuç dolusu para saçmış, ancak fps artışı dışında pek bir gelişme göremeyen oyuncuları sevindirebilir. Zira, çok popüler olan UE4 motoru son çıkan birçok oyunun da geliştirildiği platform durumunda.

Son çıkan oyunların potansiyeli büyük

Kingdom Hearts III, Vampyr, Ace Combat 7 ile Soulcalibur VI UE4 ile geliştirilmiş oyunlar ve RTX desteği ile oyunculara görsel şölen yaşatabilme potansiyeline sahipler.

Ancak Shadow of the Tomb Raider gibi RTX sözü vermiş oyunların bile halâ bu destekten yoksun olmaları, oyuncuları da umutsuzluğa sürüklemiyor değil. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.


https://wccftech.com/unreal-engine-ray-tracing-nvidia-rtx/ Yorum Yaz
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tostumm 3 ay en beğenilen
Işın izleme yeni bir teknoloji değil ki, 25 yıllık motorda olmaması şaşırtıcı.
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cyraxus 3 ay
2013 yılında çıkan r9 290x şu an hala tüm oyunları ultra oynatabiliyorsa 1080p de(6gb 1060a yakın performansı vardır) 6 yıl olmuş artık kartlar poligon çizmede sınıra dayanmış çok gerçekçi karakter modellemeleri vs yapılabiliyor keza bellek boyutlarıda arttı 8gb standart olacak yakında kaplamalarda gayet
yeterli ,eksik olan şey ışıklandırma.Artık sektör bu yönde ilerleyecek.Bu kaçınılmaz.Ray trace olayını amd nin navi kartlarından sonraki yeni nesil mimarisindede görme ihtimalimiz yüksek.Nvidia bence iyi atılım yaptı.Tabi şu an için zayıf teknoloji ama bir 5 sene sonra oturur kuvvetli kartlar çok gerçekci görüntüler görürüz umarım.
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cengiz7 3 ay cyraxus
Yanlış düşüncelere kapılmışsın bence başkan. Bundan 20 sene önce de o gün yapılan yeniliklerden sonra daha fazlası olamaz diye düşünüyordu insanlar(bilim adamı ve araştırmacılar hariç). Senin ki de buna benzer bir şey olmuş. Eminim ki daha terabayt seviyesinde belleğe sahip tek modül halinde ekran kartları ve ramler göreceğiz daha önümüzde uzun, keşfedilmemiş bir yol var. Işıklandırma ekleyince tamam olacak demek olmaz. Daha RT teknolojisinin üstüne bunun gibi birçok yenilik gelecektir.
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Spinata 3 ay
ray tracing yani ışın izleme zaten tüm oyun motorlarında hali hazırda var olan şey. Hiç mi? forza horizon 4 oynamadınız, arabalar üzerindeki canlı yansımalara bakarsanız anlarsınız. Bunlar ray tracing sayesinde gerçekleşiyor. Dinamik gölgeler, gerçek zamanlı ışıklandırma efekleri, global ışıklandırma efekleri, vs.. tabi bunlar sahnenin tamamı için kullanılmıyor, kullanılan materyalle sınırlı.
Konuda bahsedilen RTX yani nvidia nın kendi çözümü olan gerçek zamanlı ışın izleme. Demek ki artık unreal 4 motoru da nvidia donanımlarından yararlanabilecek.
RTX kartı olanlar için sevindirici bir haber ama haberin sonunda da belirtildiği gibi rtx ile geleceği garanti edilen oyunlar hala destek vermemişken, yakın zamanda bu desteğin düşük bir ihtimalde olsa pratik karşılığı olmayabilir.
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FerdosParadise 3 ay
RTX efekti açık olduğunda ,oyunda arkamın görüntüsünün yansımasını eşyaların üstünde sürekli çek ediyorum!stateji ve oyun oynama stilini değiştiriyor RTX !
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DH Misafiri 3 ay
RTX/DLSS para tuzağıdır.Nvidia daha önce anlaştığı Oyun firmalarına daha önce yaptığı yansımaları kısarak RTX adı altında daha güzel göstermeye çalışıyor. DLSS testlerinede baktım. TAA vb. yerine geçemiyor sadece görüntü daha bulanık oluyor. Tabiri caizse ressamların renk geçişlerini fırça darbeleri ile yumuşatmaları gibi. Tavsiyem 1000 serisi kullanan arkadaşların bir sonraki nesil 7 NM Nvidiaları beklemeleri.
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Father Torque 3 ay
UE yanılmıyorsam Cry Engine ile beraber piyasada genel kullanıma sunulmuş 2 ana oyun motorundan biri. Bu nedenle RT desteği alması bu efektlerin çok daha hızlı bir şekilde hayatımıza girmesinde yardımı olacaktır. Öte yandan donanım kısmında hala yetersiz bir durumdayız. Öyle ki RT duyurulduğu ilk günden beri sanki sadece tek bir yansıma efektinden ibaretmiş gibi tanıtılıyor. Oysa şu ana kadar 3 ana RT efekti tanıtıldı;
1- Gerçekçi yansımalar
2- Gerçekçi ışık ve gölge efektleri
3- Ambient occlusion
RTX ilk duyurulduğunda bu efektler 3 oyunda tanıtılacaktı:
1- Battlefield V: Gerçekçi yansımalar
2- Shadow of the Tomb Raider: Gerçekçi ışık ve gölge efektleri
3- Metro Exodus: Ambient occlusion ve gerçekçi ışık efektleri
Görüldüğü üzere bu 3 efekti birlikte kullanabilecek bir oyunu hazırlanması şu anki donanımlarla çok zor. Haberden yanlış anlamadıysam Unreal Engine bu 3 ana efekti de kapsayacak ama oyun yapımcıları büyük bir ihtimalle oyunlarına uyan efektleri seçerek RT'yi kısıtlı bir formatta kullanmaya devam edecekler. O nedenle UE ile hazırlanmış bir oyunu RT destekliyor diye almadan önce kısa bir araştırmakta fayda var, oyun yapımcıları hangi efektleri ne kadar destekliyor görmeli.
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intel7mix 3 ay
Amd bunu kullanmazsa fiyasko olup bitecek.
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Frost05 3 ay intel7mix
nvidia daha kendi kullanamıyor adam gibi. rtx'i açınca kartlar oluyor sana gtx 750
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Amore 3 ay
Shadow of Tomb Raider tam bir hayal kırıklığı oldu. RTX Kartlar çıkarken sürekli Tomb Raider ışın izleme demoları paylaşıp durdu NVidia, kim inanır bundan sonra Nvidia'ya, bundan sonra yeni teknoloji kart alacaksan en az 1 yıl bekleyeceksin; diğer oyun geliştiricileri gibi yapacaksın bekle gör diyeceksin.
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-MoDeStUs- 3 ay
Ray Tracing konusunda dev bir adım olmuş oldu.Amd de yeni nesilde kesinlikle dxr teknolojisine artık destek vermek zorunda.Demekki sonraki süreçte baya rt destekli oyun göreceğiz.
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Mutlak.Sıfır 3 ay
Güzel gleişme ancak Ray Tracing oyunları yaygınlaşsa bile bu seriler de doğru düzgün performans alamayacağız daha zamanı var yani.
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FRAPS_TR 3 ay
Performansı düşürmeyecekse güzel teknoloji.
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unreal engine 4, nvidia rtx ve
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