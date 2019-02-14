Unreal Engine'e ray tracing desteği geldi

NVIDIA’nın GeForce RTX serisi ekran kartlarını duyurmasının ardından gerçek zamanlı ışın izleme (Real-time ray tracing) teknolojisi epey ses getirmiş, ancak yazılımsal destek ise bir o kadar cılız kalmıştı. Battlefield V ile 15 Şubat’ta piyasada olacak olan Metro Exodus haricinde henüz destekleyen oyunun olmadığı söz konusu teknoloji için diğer büyük oyunlar ise halen bekle ve gör politikası izliyorlar. Işın izleme özellikli oyunları piyasada çok göremesek de Unreal Engine artık bu teknolojiye destek veriyor.

Unreal Engine 4’ün (UE4) en son yayınlanan ön izleme sürümünde, düşük ve yüksek seviyeli ışın izleme desteği sunulmaya başlanmış durumda. Epic’in oyun motorunu kullanan binlerce geliştirici için de söz konusu destek, yeni teknolojinin kolaylıkla oyunlara entegre edilebilmesi anlamına geliyor.



Bu durum NVIDIA’nın kartlarına avuç dolusu para saçmış, ancak fps artışı dışında pek bir gelişme göremeyen oyuncuları sevindirebilir. Zira, çok popüler olan UE4 motoru son çıkan birçok oyunun da geliştirildiği platform durumunda.

Son çıkan oyunların potansiyeli büyük

Kingdom Hearts III, Vampyr, Ace Combat 7 ile Soulcalibur VI UE4 ile geliştirilmiş oyunlar ve RTX desteği ile oyunculara görsel şölen yaşatabilme potansiyeline sahipler.



Ancak Shadow of the Tomb Raider gibi RTX sözü vermiş oyunların bile halâ bu destekten yoksun olmaları, oyuncuları da umutsuzluğa sürüklemiyor değil. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.

https://wccftech.com/unreal-engine-ray-tracing-nvidia-rtx/