Unreal Engine'e ray tracing desteği geldi

NVIDIA’nın GeForce RTX serisi ekran kartlarını duyurmasının ardından gerçek zamanlı ışın izleme (Real-time ray tracing) teknolojisi epey ses getirmiş, ancak yazılımsal destek ise bir o kadar cılız kalmıştı. Battlefield V ile 15 Şubat’ta piyasada olacak olan Metro Exodus haricinde henüz destekleyen oyunun olmadığı söz konusu teknoloji için diğer büyük oyunlar ise halen bekle ve gör politikası izliyorlar. Işın izleme özellikli oyunları piyasada çok göremesek de Unreal Engine artık bu teknolojiye destek veriyor.
Unreal Engine 4’ün (UE4) en son yayınlanan ön izleme sürümünde, düşük ve yüksek seviyeli ışın izleme desteği sunulmaya başlanmış durumda. Epic’in oyun motorunu kullanan binlerce geliştirici için de söz konusu destek, yeni teknolojinin kolaylıkla oyunlara entegre edilebilmesi anlamına geliyor.
Bu durum NVIDIA’nın kartlarına avuç dolusu para saçmış, ancak fps artışı dışında pek bir gelişme göremeyen oyuncuları sevindirebilir. Zira, çok popüler olan UE4 motoru son çıkan birçok oyunun da geliştirildiği platform durumunda.
Son çıkan oyunların potansiyeli büyük
Kingdom Hearts III, Vampyr, Ace Combat 7 ile Soulcalibur VI UE4 ile geliştirilmiş oyunlar ve RTX desteği ile oyunculara görsel şölen yaşatabilme potansiyeline sahipler.
Ancak Shadow of the Tomb Raider gibi RTX sözü vermiş oyunların bile halâ bu destekten yoksun olmaları, oyuncuları da umutsuzluğa sürüklemiyor değil. Gelişmeler için bizi takip etmeye devam edin.
https://wccftech.com/unreal-engine-ray-tracing-nvidia-rtx/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yeterli ,eksik olan şey ışıklandırma.Artık sektör bu yönde ilerleyecek.Bu kaçınılmaz.Ray trace olayını amd nin navi kartlarından sonraki yeni nesil mimarisindede görme ihtimalimiz yüksek.Nvidia bence iyi atılım yaptı.Tabi şu an için zayıf teknoloji ama bir 5 sene sonra oturur kuvvetli kartlar çok gerçekci görüntüler görürüz umarım.
Konuda bahsedilen RTX yani nvidia nın kendi çözümü olan gerçek zamanlı ışın izleme. Demek ki artık unreal 4 motoru da nvidia donanımlarından yararlanabilecek.
RTX kartı olanlar için sevindirici bir haber ama haberin sonunda da belirtildiği gibi rtx ile geleceği garanti edilen oyunlar hala destek vermemişken, yakın zamanda bu desteğin düşük bir ihtimalde olsa pratik karşılığı olmayabilir.
1- Gerçekçi yansımalar
2- Gerçekçi ışık ve gölge efektleri
3- Ambient occlusion
RTX ilk duyurulduğunda bu efektler 3 oyunda tanıtılacaktı:
1- Battlefield V: Gerçekçi yansımalar
2- Shadow of the Tomb Raider: Gerçekçi ışık ve gölge efektleri
3- Metro Exodus: Ambient occlusion ve gerçekçi ışık efektleri
Görüldüğü üzere bu 3 efekti birlikte kullanabilecek bir oyunu hazırlanması şu anki donanımlarla çok zor. Haberden yanlış anlamadıysam Unreal Engine bu 3 ana efekti de kapsayacak ama oyun yapımcıları büyük bir ihtimalle oyunlarına uyan efektleri seçerek RT'yi kısıtlı bir formatta kullanmaya devam edecekler. O nedenle UE ile hazırlanmış bir oyunu RT destekliyor diye almadan önce kısa bir araştırmakta fayda var, oyun yapımcıları hangi efektleri ne kadar destekliyor görmeli.
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