Üretilen ilk Apple bilgisayarı Apple-1 açık artırmayla satılacak

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Alman mezatçı Team Breker, Apple tarafından üretilen ilk bilgisayar modeli Apple-1’i açık artırmayla satışa sunacağını duyurdu. Mayıs ayında yeni sahibiyle buluşacak olan bilgisayar, sorunsuz bir şekilde çalıştığı bilinen 8 bilgisayardan birisi.

Team Breker tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple’ın kurulduğu ilk dönemlerde, 1977’de üretilmiş olan bilgisayar, satışa sunulan Apple-1 modelleri arasında en iyi korunmuş olanı. Açık artırmada, kusursuz bir şekilde çalışan bilgisayarın yanı sıra Apple’ın kurucuları Steve Wozniak ve Steve Jobs’tan kalan belgeler, devre diyagramları ve telefon görüşmesi notları da satılacak. Apple-1’in ve diğer tüm parçaların 320.000 dolar karşılığında satılacağı tahmin ediliyor.

Daha da yüksek fiyata satılabilir

Geçtiğimiz sene satışa sunulan Apple-1 “Celebration” 815.000 dolara alıcı bulmuştu. 2014 senesinde satılan çalışır durumdaki Apple-1 365.000 dolara, 2013 senesinde satılan Wozniak imzalı Apple-1 ise 671.000 dolara satılmıştı. Önceki dönemlerde satılan Apple-1 modellerinin bu kadar yüksek fiyata alıcı bulmayı başarması, Mayıs ayında yeni sahibine kavuşacak olan modelin de 320.000 dolardan çok daha yüksek bir fiyata satılabileceğini gösteriyor.

https://9to5mac.com/2017/03/14/apple-1-auction-functional/