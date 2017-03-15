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Üretilen ilk Apple bilgisayarı Apple-1 açık artırmayla satılacak

Team Breker, ilk üretilen Apple-1 modellerinden birini açık artırmayla satacağını duyurdu. Sorunsuz bir şekilde çalışan bilgisayarın yaklaşık 320.000 dolara satın alınacağı tahmin ediliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,3b
1
24
Diğer Elektronik Cihazlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Üretilen ilk Apple bilgisayarı Apple-1 açık artırmayla satılacak
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Alman mezatçı Team Breker, Apple tarafından üretilen ilk bilgisayar modeli Apple-1’i açık artırmayla satışa sunacağını duyurdu. Mayıs ayında yeni sahibiyle buluşacak olan bilgisayar, sorunsuz bir şekilde çalıştığı bilinen 8 bilgisayardan birisi.

Team Breker tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple’ın kurulduğu ilk dönemlerde, 1977’de üretilmiş olan bilgisayar, satışa sunulan Apple-1 modelleri arasında en iyi korunmuş olanı. Açık artırmada, kusursuz bir şekilde çalışan bilgisayarın yanı sıra Apple’ın kurucuları Steve Wozniak ve Steve Jobs’tan kalan belgeler, devre diyagramları ve telefon görüşmesi notları da satılacak. Apple-1’in ve diğer tüm parçaların 320.000 dolar karşılığında satılacağı tahmin ediliyor.

Daha da yüksek fiyata satılabilir

Geçtiğimiz sene satışa sunulan Apple-1 “Celebration” 815.000 dolara alıcı bulmuştu. 2014 senesinde satılan çalışır durumdaki Apple-1 365.000 dolara, 2013 senesinde satılan Wozniak imzalı Apple-1 ise 671.000 dolara satılmıştı. Önceki dönemlerde satılan Apple-1 modellerinin bu kadar yüksek fiyata alıcı bulmayı başarması, Mayıs ayında yeni sahibine kavuşacak olan modelin de 320.000 dolardan çok daha yüksek bir fiyata satılabileceğini gösteriyor.


https://9to5mac.com/2017/03/14/apple-1-auction-functional/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
javaprof 2 yıl en beğenilen ardaq
ardaq
crysis kaldırır mı alayım

manyakmısın 3 bin liralık pcler bile kaldırıyor sence 320.000 dolarlık pc nin kaldırmama ihtimali nedir?
ardaqcrysis kaldırır mı alayımmanyakmısın 3 bin liralık pcler bile kaldırıyor sence 320.000 dolarlık pc nin kaldırmama ihtimali n...
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Yanıtla +34
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ardaq 2 yıl
crysis kaldırır mı alayım
1 Yanıt Yanıtla +4
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AlkanExclusive 2 yıl
Satılacakta, satılınca bir amaca hizmet edecek mi?
Koy müzeye, satmak nedir?
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umut_baris 2 yıl
Firmanın hurdası bile alıcı buluyor.

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webhoca 2 yıl
Mezatların işi bu hafifleetmek :)
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Captain_Ivy 2 yıl
320 bin ise seneye o 400bin olur aga.
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likeablex 2 yıl
GTA 5 açar mı?
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Walter White 2 yıl
Bende mac g3 var 98 model çalışıyor sorunsuz para eder mi acaba
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V4LKyR 2 yıl
Mezarcı yerine mezatçı yazmışlar... :D
asdşlskpoqkd :D
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feylosoft 2 yıl
Şaka bir yana bu bilgisayarlar deneyseldi Steve Jobs, Woz ve diğer arkadaşları bu ürünleri el yapımı olarak ev garajlarında yapmışlardı. Sayılarının çok fazla olduğunu sanmıyorum. Asıl değeri buradan geliyor. Milyonlarca üretilmiş iphonelerden böyle beklentileriniz olmasın:) Apple II fabrikasyon olarak, apple'ı patlatan ilk ürün olmuştu yanılmıyorsam.
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Technotronic 2 yıl
İp4 var saklıyorum umarım ileride çok değerlenir :)
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KaleyDeskop 2 yıl
şimdi bakıyorum da Apple tarihi tam efsaneymiş..
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