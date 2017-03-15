Üretilen ilk Apple bilgisayarı Apple-1 açık artırmayla satılacak

Team Breker tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple’ın kurulduğu ilk dönemlerde, 1977’de üretilmiş olan bilgisayar, satışa sunulan Apple-1 modelleri arasında en iyi korunmuş olanı. Açık artırmada, kusursuz bir şekilde çalışan bilgisayarın yanı sıra Apple’ın kurucuları Steve Wozniak ve Steve Jobs’tan kalan belgeler, devre diyagramları ve telefon görüşmesi notları da satılacak. Apple-1’in ve diğer tüm parçaların 320.000 dolar karşılığında satılacağı tahmin ediliyor.
Daha da yüksek fiyata satılabilir
Geçtiğimiz sene satışa sunulan Apple-1 “Celebration” 815.000 dolara alıcı bulmuştu. 2014 senesinde satılan çalışır durumdaki Apple-1 365.000 dolara, 2013 senesinde satılan Wozniak imzalı Apple-1 ise 671.000 dolara satılmıştı. Önceki dönemlerde satılan Apple-1 modellerinin bu kadar yüksek fiyata alıcı bulmayı başarması, Mayıs ayında yeni sahibine kavuşacak olan modelin de 320.000 dolardan çok daha yüksek bir fiyata satılabileceğini gösteriyor.
https://9to5mac.com/2017/03/14/apple-1-auction-functional/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
manyakmısın 3 bin liralık pcler bile kaldırıyor sence 320.000 dolarlık pc nin kaldırmama ihtimali nedir?