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Usulsüzlük iddiaları, Marvell eş başkanlarını koltuğundan etti

Yonga sektörünün önemli tasarımcılarından Marvell, bir süredir hesaplarda usulsüzlük iddiaları ile çalkalanıyor. Konu, bağımsız firmaların denetimine bırakıldı ancak fırtına dinmedi.
3 yıl
3,1b
1
2
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Zaman zaman teknoloji sektörünün büyük şirketlerinde, hesap usulsüzlüğü gibi farklı suiistimal konularına rastlıyoruz. Toshiba’da geçen yıl yaşanan büyük usulsüzlük skandalı sonrasında, yonga tasarımcısı Marvell da aynı sorunla boğuşuyor.

Popüler Armada serisi işlemcileri ile tanıdığımız Marvell, 1995 yılında Sehat Sutardja ve eşi Weili Dai tarafından kurulmuştu. Halen Sutardja CEO pozisyonunda, Dai de eş başkan pozisyonunda bulunuyordu. Ayrıca Sutardja yönetim kurulu başkanı, Dai de kurul üyesi durumundaydı.

Geçen yıl firma hakkında çıkan hesaplarda usulsüzlük iddiaları üzerine, Denetim Komitesi gerekli muhasebe araştırmalarını yapmak için bağımsız Deloitte & Touche LLP firmasını görevlendirmişti. Firma, gerekli mali raporları toplayarak bağımsız bir soruşturma yapmak için çalışmalara başladı. 1 Mart tarihinde ise araştırma raporlarının tamamlandığı duyuruldu.

Ayrıca Bkz. "AMD Bristol Ridge APU ailesi duyuruldu"

Sehat Sutardja ve eşi Weili Dai, bu raporların ardından görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı. Sürpriz niteliği taşıyan bu istifa ile ilgili kaynaklar, araştırmanın bağımsızlığını gösterebilmek açısından ailenin istifa kararı aldığını belirtiyor. Ayrıca bu süreçte tepe yöneticiliğine devam etmenin, yürütme kurulundaki pozisyonlarını da tehlikeye atacağı dile getiriliyor. Weili Dai, 2013 yılında sektörün en güçlü kadın yöneticileri arasında gösteriliyordu.

Diğer taraftan, Carnegie Mellon Üniversitesi ile uzun süredir devam eden patent ihlali davası da, firmanın 750 milyon dolar uzlaşma bedeli ödemeyi kabul etmesiyle düşmüştü. Tarihteki ikinci büyük patent davası olarak görülen Marvell-CMU davasının da şirketin imajına zarar verdiği düşünülüyor.

Yönetim kurulu, yeni tepe yöneticileri seçilene kadar, geçici olarak iki isim görevlendirecek. Bu değişimin, hali hazırda gündemde olan şirketin satışı konusuna nasıl bir etki yapacağı da merakla bekleniyor. 

 

http://www.tomsitpro.com/articles/marvell-ceo-president-resign,1-3226.html?_ga=1.224230043.1456887007.1446097988 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 3 yıl
murdocklawless
bende marvell 9230 chipsetli bir pcie sata kartı almayı düşünüyordum.

Sizi engelleyen nedir? Amaç üzüm mü yemek yoksa bağcıyı mı dövmek?
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murdocklawless 3 yıl
bende marvell 9230 chipsetli bir pcie sata kartı almayı düşünüyordum.
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