AMD Bristol Ridge APU ailesi duyuruldu

AMD’nin Zen mimarisi öncesinde piyasaya sürmeyi planladığı Bristol Ridge APU ailesi, nihayet resmiyet kazandı. Computex 2016 fuarında tüm detaylarıyla sergilenecek olan aile, pek çok alanda Carrizo mimarisine göre önemli iyileştirmeler sunuyor.

Taşınabilir bilgisayar sistemlerine hitap eden Bristol Ridge, iyileştirilmiş performans, daha hızlı grafik çekirdekleri, yüksek verimlilik ve DirectX 12 gibi teknolojilere destek şeklinde yenilikler sunuyor. Yaz aylarından itibaren, pek çok yeni dizüstü modelinde Bristol Ridge APU’larını görebileceğiz.

AMD’nin yedinci nesil APU ailesini temsil eden Bristol Ridge, aslında masaüstü sistemleri de hedefliyordu ancak firma şimdilik buna değinmemeyi tercih ediyor. Muhtemelen Computex 2016 fuarında, bu planlar da netlik kazanacaktır.

Geliştirilmiş Excavator çekirdeklerini temel alan yeni APU ailesinde, Fiji ve Tonga mimarilerinden hatırlayacağımız üçüncü nesil GCN yani GCN 1.2 mimarisine yer veriliyor. Heterojen çalışma mimarisi ile birlikte toplamda 12’ye kadar çıkan işlem birimleri söz konusu.

Yenilikler

Bristol Ridge ile gelen en önemli yeniliklerden bir tanesi DDR4 desteği. Carrizo APU ailesinde DDR3L/LPDDR3 desteği mevcutken, sadece entegre sistemlere yönelik Excavator tabanlı APU’larda DDR4 desteği bulunuyordu. Bu bakımdan, taşınabilir cihazlara DDR4 desteğini ilke getiren APU, Bristol Ridge oldu.

Yeni DDR4 bellek desteği ve optimize edilmiş Excavator çekirdekleri ile birlikte, Bristol Ridge ailesinde önemli performans artışları söz konusu. CineBench R15 testlerinde, Carrizo ailesine göre yüzde 10, Kaveri ailesine göre ise yüzde 50 performans artışlarından bahsediliyor.

Tam Boyutta Gör

3DMark ve PCMark gibi testlerde, FX-8800P APU’suna göre yüzde 18 performans artışı mevcut. Yine Intel Core i7-6500U işlemcisine karşı özellikle grafik tarafında üstünlük söz konusu ancak PCMark performans testinde geride kaldığı söylenebilir.

İşlemci

Yeni ailedeki Excavator çekirdekleri, 2MB Seviye 2 önbelleği paylaşıyor. HSA 1.0 ve DDR4 desteğinin yanısıra, saat frekansı başına daha iyi komut seti sayesinde aynı enerji tüketiminde önceki nesile göre daha hızlı olabiliyor.

Grafik

DDR4 desteğinden sonuna kadar yararlanan GCN 1.2 grafik birimleri, elbette yeni APU’ların en önemli kozu haline geliyor. Daha iyi performans ve daha iyi enerji verimliliği sunan grafik birimleri 512’ye kadar Stream işlemcisi ve 8’e kadar da işlem birimi – CU barındırıyor. Frekans değerleri ise 900MHz’e kadar çıkıyor. Ayrıca otomatik ekran tazeleme, dinamik kenar ayarı, FreeSync, DirectX 12 gibi pek çok destek mevcut.

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Henüz tüm detaylar açıklanmış değil. Bu bakımdan, şimdiye kadar elde edilen bilgilerle hazırlanan tablo aşağıdaki şekilde. Computex 2016 fuarında ailenin tüm detayları ortaya çıkacak. Ayrıca HP Envy x360 modeli de, Bristol Ridge APU’su ile fuarda boy gösterecek.