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AMD Bristol Ridge APU ailesi duyuruldu

AMD’nin taşınabilir sistemlere yönelik olarak merakla beklenen yeni APU ailesi Bristol Ridge, resmiyet kazandı. Teknik detaylar ise Computex 2016 fuarına bırakıldı.
3 yıl
4,8b
1
16
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD Bristol Ridge APU ailesi duyuruldu

AMD’nin Zen mimarisi öncesinde piyasaya sürmeyi planladığı Bristol Ridge APU ailesi, nihayet resmiyet kazandı. Computex 2016 fuarında tüm detaylarıyla sergilenecek olan aile, pek çok alanda Carrizo mimarisine göre önemli iyileştirmeler sunuyor.

Taşınabilir bilgisayar sistemlerine hitap eden Bristol Ridge, iyileştirilmiş performans, daha hızlı grafik çekirdekleri, yüksek verimlilik ve DirectX 12 gibi teknolojilere destek şeklinde yenilikler sunuyor. Yaz aylarından itibaren, pek çok yeni dizüstü modelinde Bristol Ridge APU’larını görebileceğiz.

AMD’nin yedinci nesil APU ailesini temsil eden Bristol Ridge, aslında masaüstü sistemleri de hedefliyordu ancak firma şimdilik buna değinmemeyi tercih ediyor. Muhtemelen Computex 2016 fuarında, bu planlar da netlik kazanacaktır.

Geliştirilmiş Excavator çekirdeklerini temel alan yeni APU ailesinde, Fiji ve Tonga mimarilerinden hatırlayacağımız üçüncü nesil GCN yani GCN 1.2 mimarisine yer veriliyor. Heterojen çalışma mimarisi ile birlikte toplamda 12’ye kadar çıkan işlem birimleri söz konusu.

Yenilikler

Bristol Ridge ile gelen en önemli yeniliklerden bir tanesi DDR4 desteği. Carrizo APU ailesinde DDR3L/LPDDR3 desteği mevcutken, sadece entegre sistemlere yönelik Excavator tabanlı APU’larda DDR4 desteği bulunuyordu. Bu bakımdan, taşınabilir cihazlara DDR4 desteğini ilke getiren APU, Bristol Ridge oldu.

Yeni DDR4 bellek desteği ve optimize edilmiş Excavator çekirdekleri ile birlikte, Bristol Ridge ailesinde önemli performans artışları söz konusu. CineBench R15 testlerinde, Carrizo ailesine göre yüzde 10, Kaveri ailesine göre ise yüzde 50 performans artışlarından bahsediliyor.

AMD Bristol Ridge APU ailesi duyuruldu
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3DMark ve PCMark gibi testlerde, FX-8800P APU’suna göre yüzde 18 performans artışı mevcut. Yine Intel Core i7-6500U işlemcisine karşı özellikle grafik tarafında üstünlük söz konusu ancak PCMark performans testinde geride kaldığı söylenebilir.

İşlemci

Yeni ailedeki Excavator çekirdekleri, 2MB Seviye 2 önbelleği paylaşıyor. HSA 1.0 ve DDR4 desteğinin yanısıra, saat frekansı başına daha iyi komut seti sayesinde aynı enerji tüketiminde önceki nesile göre daha hızlı olabiliyor.

Grafik

DDR4 desteğinden sonuna kadar yararlanan GCN 1.2 grafik birimleri, elbette yeni APU’ların en önemli kozu haline geliyor. Daha iyi performans ve daha iyi enerji verimliliği sunan grafik birimleri 512’ye kadar Stream işlemcisi ve 8’e kadar da işlem birimi – CU barındırıyor. Frekans değerleri ise 900MHz’e kadar çıkıyor. Ayrıca otomatik ekran tazeleme, dinamik kenar ayarı, FreeSync, DirectX 12 gibi pek çok destek mevcut.

Ayrıca Bkz. "Intel Broadwell-E işlemcileri kendisini gösterdi"

Henüz tüm detaylar açıklanmış değil. Bu bakımdan, şimdiye kadar elde edilen bilgilerle hazırlanan tablo aşağıdaki şekilde. Computex 2016 fuarında ailenin tüm detayları ortaya çıkacak. Ayrıca HP Envy x360 modeli de, Bristol Ridge APU’su ile fuarda boy gösterecek. 


http://www.anandtech.com/show/10223/amd-bristol-ridge-in-notebooks Yorum Yaz
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trooe199 3 yıl en beğenilen
AMD şuanki apularla bir çok kardeşimize uygun fiyatlı bilgisayar toplatmıştı. Yeni APU'lar yüksek frekanslı DDR4'lerle çok daha işler yapabilir.
Yanıtla +9
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Mete Can Karahasan 3 yıl huseyincarnege
huseyincarnege

şunlar intelin i7 6700k geçsin başka bişey istemiyoz amd özledik yaw

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huseyincarnegeşunlar intelin i7 6700k geçsin başka bişey istemiyoz amd özledik yaw
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2 Yanıt Yanıtla +8
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trooe199 3 yıl en beğenilen
AMD şuanki apularla bir çok kardeşimize uygun fiyatlı bilgisayar toplatmıştı. Yeni APU'lar yüksek frekanslı DDR4'lerle çok daha işler yapabilir.
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wolferto 3 yıl
al sana tdp :) 9830p nin gpusu neler yapabilir merak ediyorum
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9600_G_T 3 yıl
Şimdide bu fuarı bekle offf ya
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Sanat Günesi 3 yıl
yine amd yine bamya. yahu arkadaş 28nm'de rakibine yaklaşamıyorsun bile bari kaynakları 14/16nm'ye ayır adam gibi birşeyler çıkart. APU çöplüğüne döndü teknoloji dünyası.
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Sertan-57 3 yıl Sanat Günesi
Bu Konuda Sana Hak Veriyorum AMD'nin Bristol Ridge APU'larda 22 Nm Kullanmasi Lazimdi Ki i7'nin Karsina Cikabilirdi 28 Nm Nedir Anasini Satiyim
.
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KalemKolik 3 yıl
Eski nesil neydiki yeni nesil ile ortalama %10 performans farkı var. AMD adam olmaz. HTC gibi 10 yıldır batıyor. %10 ile olacak iş değil. Geçen yılki nesile en az %50 fark atsa tamamdı.
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Sertan-57 3 yıl KalemKolik
APU'dan Hic Birsey Beklemeyeceksin Ki Bunun Sinifi Dusuk i7'le Ayni Sinifta Bile Degiller Bunun Rakibi i3 Zaten Gecse Gecse Onu Gecer. i7'le Tek Rakip Olan islemci Oda Zen islemci Oda Bulldozer Gibi Olmasinda.
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tolgabes64 3 yıl
hayali kurduğum amd sistemler ile kafamda bir çok oyunu bitirdim 3
-Yıllardır AMD kullanıcısı*
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huseyincarnege 3 yıl
şunlar intelin i7 6700k geçsin başka bişey istemiyoz amd özledik yaw
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Mete Can Karahasan 3 yıl huseyincarnege
huseyincarnege

şunlar intelin i7 6700k geçsin başka bişey istemiyoz amd özledik yaw

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