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Uvify Draco ile Drone yarışlarına hazırlanın

Kafanızda Drone yarışlarına katılmak varsa ve uygun bir model arıyorsanız Uvify tarafından geliştirilen Draco yardımınıza koşuyor. Cihaz çok hızlı ve kolay tamir edilebiliyor.
2 yıl
4,7b
1
2
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Günümüzde pek çok alanda Drone modelleri kullanılıyor ve sayısız çeşit mevcut. Artık Drone yarışları düzenlemenin zamanı geldi. Bu alan yönelik çok hızlı Drone modelleri yavaş yavaş kendisini gösteriyor.

Yarışlar İçin Geliştirildi

CES 2017 fuarında görücüye çıkan UVify Draco adındaki minik Drone modeli, saatte 150Km hız yaparak dikkat çekiyor. Bu hız düz bir çizgide ilerlerken gerçekleşiyor. Sürekli manevra halinde ise ortalama hız saatte 120Km oluyor.

Draco bir yarış Drone’u. Bu bakımdan tamirinin biraz daha kolay olması gerekiyor zira sürekli yarışlarda hasar görmesi büyük ihtimal. UVify, cihazı karbon fiber alaşımdan imal etmiş ve sağlamlık konusunda iddialı. Bununla birlikte kollar ve pervaneler kolay tamir edilebilir şekilde tasarlanmış. Herhangi bir hasar durumunda kullanıcı kolayca söküp takabiliyor.

Havada yaklaşık 10 dakika kalabilen Draco, son hızda ise sadece iki dakika dayanabiliyor. Yine de çıkarılabilir bataryası ile kullanıcıya kolaylık sunuluyor. Üzerinde kamera da barındıran Draco’nun kontrolcüsünde bir ekran yer alıyor ve cihazın gözünden gidişatı izleyebilme imkanı elde ediliyor. Ayrıca kontrolcüye bir sanal gerçekli gözlüğü bağlanarak daha yoğun tecrübeler yaşanabiliyor.

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GPS ile kullanıcıya uçuş modlarında yardımcı olabilen Draco’nun fiyatı 499$ olarak açıklandı. Fiyata verici ve kontrolcü dahil değil. Ayrıca kollar ve pervane ekstraları için de 30$ ödemek gerekiyor. HD sürümünde ise HD kamera ve gerçek zamanlı video akış özelliği mevcut.

 

https://techcrunch.com/2017/01/03/uvify-draco/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 ay
drone teknolojilerinin geliştirilmesi ile artık hava trafiğine de alışmak lazım. okula hava servisi ile giden öğrenci servisleri, kargo araçları, bilim kurgu filmlerinin sahnelerinde gördüğümüz o uçan araçtan uçan araca atlayan kahramanlar vs gerçekleşecek gibi.
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kadirirdem 2 yıl
"F1" yerine artık drone geliyor.
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