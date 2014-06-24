Uygulama destekli işitme cihazı Soundhawk, herkes için faydalı bir yapı sunuyor

Günümüzde genellikle duyma problemi yaşayan kişiler verilen işitme cihazları, bilindiği üzere kulağa gelen seslerin elektronik olarak yükseltilmesine imkan sağlıyor ve böylece daha iyi işitsel iletişim kurulabiliyor. Bu cihazların sunduklarını herhangi bir problemi olmayan kişilere de getiren Soundhawk, uygulama destekli yapısıyla dikkat çekiyor.

Ana ünite, kablosuz mikrofon ve şarj haznesi olmak üzere üç parça halinde gelen Soundhawk, gövde itibariyle Bluetooth kulaklıklara benziyor ve sadece tek kulağa takılıyor. Bu noktadan sonra özel uygulamasının da (iOS ve Android temelinde Bluetooth bağlantı üzerinden) desteğiyle hazır olarak gelen ya da kişiler tarafından özelleştirilen ortam seslerini kesen, istenmeyen arkaplan gürültülerini azaltan, belirli seslere daha iyi odaklanmasını sağlayan ve belirtildiği kadarıyla 8 saat aktif batarya ömrü sunabilen Soundhawk, önemli bir özellik olarak telefon görüşmelerine de izin veriyor, Apple Siri ile Google Now'ın kullanılmasını sağlıyor ve son olarak bağlı televizyonlar seslerini direkt olarak kendi üzerine alabiliyor.

Sonuç olarak çok daha iyi bir işitsel deneyim vaat eden Soundhawk, 279$ fiyat etiketiyle önsipariş (Daha sonra 300$) yapılarak buradan satın alınabiliyor. Ürünün yapabildiklerini güzel şekilde anlatan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://mashable.com/2014/06/24/soundhawk-listening-wearable/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=feedly&utm_reader=feedly