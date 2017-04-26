Uygunsuz çalışma şartlarından dolayı Uber’ın başı derde girebilir

Geçtiğimiz Ağustos ayında kendisi vurarak aramızdan ayrılan Joseph Thomas isimli yazılım mühendisinin eşi Zecole Thomas, San Francisco Chronicle’a yaptığı açıklamalarla kocasının çalıştığı şirket olan Uber’in çalışma şartlarını eleştirdi. Zecole, daha önceden LinkedIn’de çalışmış olan, Apple’dan ve Uber’dan teklif almasının ardından Uber’da çalışmaya başlayan kocasının işinden hiç memnun olmadığını ve bu nedenle intihar etmiş olabileceğini dile getirdi.

San Francisco Chronicle’ın Zecole’ün açıklamalarını yayımlamasının ardından Uber tarafından konuya ilişkin açıklama geldi. Uber sözcüsü, Joseph’in işiyle ilgili sorununun olduğunun kendilerine bildirilmediğini söyledi ve intiharın şirket çalışma koşullarından ötürü olduğu iddialarını yalanladı. Ayrıca, siyahi mühendisin ırkçılığa maruz kaldığına veya aşırı stres altında olduğuna dair ellerinde kanıt olmadığı da açıkça belirtildi.

Zecole, kocasının kendisiyle konuştuğunu ve Uber’in onu “yıldırdığını” söylediğini paylaştı. Bu açıklamadan sonra Uber tarafından gelen cevapların ne kadar etkili olacağı bilinmez ancak iddialarda doğruluk payının olduğunun anlaşılması durumunda Uber'ın başı derde girebilir.

http://www.businessinsider.com/uber-employee-commits-suicide-widow-blames-ubers-work-culture-2017-4?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds