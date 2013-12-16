Uyku durumunu takip edebilen giyilebilir cihaz: Vigo

Son yılların öne çıkan teknolojilerinden giyilebilir cihazlar, genel olarak kişinin gözleri önüne farklı bilgileri getirmek için görev yapıyor ve bu durum çoğu zaman dikkat dağıtıyor, özellikle trafik içerisinde birçok soruna neden olabiliyor. Giyilebilir cihaz konusuna yapı olarak benzer ancak işleyiş açısında farklı bir soluk getiren Vigo, kullanıcılarını takip ederek uyanık tutmaya yardımcı oluyor.

Özellikle gece yolculuklarında sürücülerin direksiyon başında uyuması nedeniyle dünya çapında birçok ölümcül kaza meydana geliyor ya da özellikle bilgisayar başında çok fazla zaman geçirmek vücudu ciddi oranda yorabiliyor. Bu gibi konular için geliştirilen ve gövde yapısıyla Bluetooth kulaklıklara benzeyen Vigo, kişilerin göz kırpma ve vücut hareketlerini özel algoritması ile daha kullanıcı tam anlamıyla fark etmeden algılıyor ve seçilen içeriklere göre alarmlar (Ses, titreşim ve ışık temelli) vererek uyarı yapıyor. iOS ve Android işletim sistemi akıllı telefonlar ile Bluetooth 4.0 teknolojisi üzerinde bağlantı kurarak çalışma gösteren ürün, bünyesinde işlemci, kızıl ötesi sensörler, 6 eksenli ivme ölçer, jiroskop ve üç gün kullanım ömrü sunabilen şarj edilebilir lityum iyon batarya taşıyor.

Kısa zaman içerisinde Kickstarter üzerinde bir proje ile satılmaya başlanacağı belirtilen Vigo, 59$ bağış ile 2014 Mayıs ayında elde edilebilecek.

http://www.thedp.com/article/2013/12/vigo-alertness-start-up-engineering-penn-senior-design