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Uykuya yardımcı kulaklık modeli Kokoon, Kickstarter'da başarıya ulaştı

4 yıl
3,9b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Uykuya yardımcı kulaklık modeli Kokoon, Kickstarter'da başarıya ulaştı
 
Otobüs ya da uçak içerisinde uyumak isteyen kişiler için gürültü önleme özelliğine sahip kulaklıklar büyük fayda sağlıyor. Çevrede oluşan sesleri azaltarak kişilere etkili bir uyku süreci sağlayan bu ürünler, yapıları gereği yatakta kullanılamıyor. İşte bu noktada devreye giren ve koyduğu 100,000$ bağış hedefini 170,000$ seviyesine getirmesiyle dikkatleri üzerine çeken Kokoon, konforlu bir yapı ortaya koyuyor.
İngiltere merkezli geliştirilen Kokoon, dış görünüşü itibariyle standart kafa üstü kulaklıklara benziyor ancak ince yapısı ve özel havalandırmalı kulak yastıkları ile gece uyurken dahi aktif olarak kullanılabiliyor. Bünyesinde Elektroensefalografi ya da EEG adı verilen (Beyin dalga aktivitesinin elektriksel yöntemle izlenmesi sistemi) sensörler taşıyan kulaklık, özel algoritmasıyla bu sensörlerden elde ettiği verileri analiz ediyor ve kişinin uyuduğunu algıladığı zaman müzik çalıyorsa sesini kısıyor veya aktif gürültü önleme sisteminin gücünü arttırarak dış gürültülerden dolayı kişinin uyanmasını önleyebiliyor.
Bütün bu teknik altyapısı sayesinde kişilerin daha derin ve deliksiz bir uyku çekmesine imkan tanıya ve haya kalitesini ciddi seviyede arttırabilen Kokoon, Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojisiyle akıllı cihazlara bağlantı kuruyor ve yaptığı analizler çerçevesinde genel uyku analizleri de gerçekleştirerek daha farklı sorunları da erken aşamada ortaya çıkartabiliyor. Kulaklık ayrıca Japonya merkezli ev sinema ve ses ekipmanları üreten "ONKYO" firmasının desteğini de arkasında bulunduruyor.
Yapılacak en az 189$ bağış ile 2016 Şubat ayında elde edilebilen kablosuz kulak için hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
Uykuya yardımcı kulaklık modeli Kokoon, Kickstarter'da başarıya ulaştı
 

https://www.kickstarter.com/projects/1861630723/take-control-of-your-sleep-with-kokoon-eeg-headpho?ref=category_recommended Yorum Yaz
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