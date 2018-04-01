Uzay çekimleriniz için 5K Gemini sensörlü RED Epic-W hazır

Başlık biraz komik gelebilir ancak konu son derece ciddi. Ünlü kamera üreticisi RED’in çok özel bir müşteri için uzayda çekim yapabilmek adına geliştirdiği 5K Gemini sensörü artık son kullanıcıya da sunuluyor.

Epic-W 5K özellikleri ve fiyatı

5K Gemini dual-ISO sensörü yılın başlarında duyurulmuş ve Elon Musk’ın uzaya gönderdiği Roadster aracına yerleştirildiği iddia edilmişti. Bunu kimse doğrulamış değil bu bakımdan sensörün uzay istasyonunda kullanılmış olması da olası.

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RED normalde bu sensörü özel müşteriler için 5 adet üretti ve bunun haricinde üretim yapmıyor. Sadece yeni Epic-W sinema kamerasının içerisinde son kullanıcıya ve profesyonellere sunulacak.

Yüksek ışık hassasiyetli Super 35 sensör üzerine inşa edilen 5K Gemini, dinamik aralık ve ışık hassasiyeti arasında geçiş yapabilen dual-ISO moduyla geliyor. ISO 3200 seviyesinde düşük ışıkta çekilen görüntülerin standart modda ISO 800 seviyesinde çekilmiş kadar temiz olduğu ifade ediliyor. Daha büyük ve hassas pikseller olduğu için dinamik aralık kaybı yaşamamak adına çekimlerin standart modda yapılması tavsiye ediliyor.

30.72 x 18mm boyutlarında olan sensör RAW modda 5K çözünürlükte 96fps, 2K çözünürlükte 300fps, ProRes formatında ise 4K 30fps video kaydı yapabiliyor. Epic-W 5K kamerası 24500$ fiyat etiketine sahip.





