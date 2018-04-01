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Uzay çekimleriniz için 5K Gemini sensörlü RED Epic-W hazır

Çok özel bir müşteri için üretilen RED 5K Gemini sensörü son kullanıcıya sunuluyor. Epic-W 5K sinema kamerası bunun için geliştirildi. Epic-W 5K özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 yıl
2,6b
1
8
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Başlık biraz komik gelebilir ancak konu son derece ciddi. Ünlü kamera üreticisi RED’in çok özel bir müşteri için uzayda çekim yapabilmek adına geliştirdiği 5K Gemini sensörü artık son kullanıcıya da sunuluyor.

Epic-W 5K özellikleri ve fiyatı

5K Gemini dual-ISO sensörü yılın başlarında duyurulmuş ve Elon Musk’ın uzaya gönderdiği Roadster aracına yerleştirildiği iddia edilmişti. Bunu kimse doğrulamış değil bu bakımdan sensörün uzay istasyonunda kullanılmış olması da olası.

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RED normalde bu sensörü özel müşteriler için 5 adet üretti ve bunun haricinde üretim yapmıyor. Sadece yeni Epic-W sinema kamerasının içerisinde son kullanıcıya ve profesyonellere sunulacak.

Yüksek ışık hassasiyetli Super 35 sensör üzerine inşa edilen 5K Gemini, dinamik aralık ve ışık hassasiyeti arasında geçiş yapabilen dual-ISO moduyla geliyor. ISO 3200 seviyesinde düşük ışıkta çekilen görüntülerin standart modda ISO 800 seviyesinde çekilmiş kadar temiz olduğu ifade ediliyor. Daha büyük ve hassas pikseller olduğu için dinamik aralık kaybı yaşamamak adına çekimlerin standart modda yapılması tavsiye ediliyor.

30.72 x 18mm boyutlarında olan sensör RAW modda 5K çözünürlükte 96fps, 2K çözünürlükte 300fps, ProRes formatında ise 4K 30fps video kaydı yapabiliyor. Epic-W 5K kamerası 24500$ fiyat etiketine sahip.



 

https://www.tweaktown.com/news/61366/red-unveils-new-5k-camera-sensor-designed-outer-space/index.html Yorum Yaz
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Father Torque 1 yıl
Nedense bu tür haberler hep 1 nisan tarihinde yayınlanıveriyor.
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JQKER 1 yıl
diyelim o özel kişi bu kamerayı aldı. uzaya gitti ve çekim yaptı. çekimlere bakabilmek için de 5k monitör/tv mi gerekiyor yoksa normal monitör/tv de izleyebiliyor mu ?
misal haberdeki videonun yüklendiği youtube de ki video çözünürlüğü 4k. o videoyu izlediğim laptop ekranı 1080p.
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Fx_57,5 1 yıl
herkes çözünürlüğe takılmış :D
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gidi 1 yıl
sensor 35mmden kucuk olmasi ilginc
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KalemKolik 1 yıl
Ara çözünürlük işi çok saçma geliyor bana. Şuan olması gereken 8k 60fps red kameralar için film konusu olduğunda standart olmalı.
Digital kamera olduğu için ileriye dönük olmalı. Sonuçta 8k tvlerin evlere girmesi için zaman var fakat digital kameraların çözünürlüklerini ilerde, native olarak yükseltemeyecekleri için çok önemli bence.
Sonuçta bir elin parmaklarını geçmezsede 8k tv modelleride tanıtıldı. 4k yakın gelecekte yaygınlaşacağı için bu çözünürlük savaşı varken 8k tv ve telefonları orta uzun vadede göreceğiz.
Sony 4k telefon bile satıyor.
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jem991 1 yıl KalemKolik
teknik olarak ara çözünürlüklerin olmasının sebebi scale etme ile ilgili filmlere baktığında siyah bantlar vardır kimilerinde bunun sebebi çekildiği zaman diliminde kullanılan kameranın ara bir çözünürlükte olmamasından kaynaklı. 4k üzerine 1k eklenmesi yönetmene daha fazla görüntü üzerinde oynamak için olanak sunuyor.
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jem991 1 yıl
bu 5k kamera zaten uzun zamandır var diye biliyorum ben
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deniz_sea 1 yıl
Waaaooouuuuvvv.....
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