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Uzay sınırında uçan jet, sesten üç kat hızlı uçak yolculuğu sunacak

Havacılık teknolojilerinin gelişmesiyle uçuş süresi gittikçe kısalıyor. Araştırmacılar ve tasarımcılar şimdi de ses hızından daha hızlı gidebilecek bir yolcu uçağı tasarladı. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Alper Çakan
Yazar
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İngiliz - Fransız ortaklığı ile geliştirilen ve yolcu taşımacılığına da başlayan Concorde uçaklarınu duymuşsunuzdur. Sesten hızlı uçacak yolcu uçağı hedefiyle geliştirilen ve Atlantik'i 3 saatte aşan uçaklar, çeşitli aksilikler nedeni ile durdurulmuştu. Şimdi yeni bir proje daha var.
Tasarımcıların iddialarına göre bu yeni hipersonik jet (Paradoxal) yolcuları Londra'dan New York'a sadece 2 saatte taşıyabilecek. Ayrıca bu kısa yolculuğu sırasında uzaya çıkıp dünyanın altyörüngelerinden de geçeceği için güzel bir yıldız ve dünya manzarası da izletecek. Paradoxal'ın asıl amacı hızlı yolculuk olsa da,bu yolcu jeti devlet tarafından farklı görevlerde kullanılabilecek şekilde geliştirilebilir. Taşıtın motorları 18 bin metre yükseğe çıkabilecek, ses hızının 3 katına ulaştırabilecek güç sağlayabiliyor.
Uçağı tasarlayan Juan Garcia Mansilla'nın açıklamaların göre, bu inanılmaz araç, hava kullanan motor olarak Rotary Ramjet isimli motora sahip. Uaçk Mach 3 hızlarına eriştiğinde havada oksijen kalmayacağı ya da yeterli olmayacağı için depodaki sıvı oksijen ile destekleniyor ve dünyanın iç yörüngelerine kadar yükseldiğinde roket kullanmaya başlıyor.
Bu jet ayrıca, Uzun Nüfuz Modu (LPM) adı verilen bir sistemle, kanatlarının uçlarından hava üfleyerek, sürtünmeyi ve ısınmayı azaltıyor. LPM sistemi fikri Kanada'daki Sherbrooke Üniversitesi, Quebec'deki araştırmacılar tarafından ortaya atılmış ve NASA mühendisleri tarafından tasarımı yapılmış.
Tasarımcı, uzay ve dünya manzarasının daha konforlu bir şekilde izlenmesi için,eğer ısı ve kuvvete dayanabilecek şekilde tasarlanabilirse panaromik bir tavan konulmasının kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyor. Uçak, dünya atmosferine girerken soğutulacak ve aşama aşama ses hızının altına inecek. İnmesi için gerekli pistin uzunluğu ise 1800 metre.
Bu fütüristik jetin görsel tasarımını Juan Garcia Mansilla yapmış olsa da fikir Charles Bombadier (Imaginactive'in kurucusu) tarafından bulunmuş. Charles, Rebecca Farr önderliğindeki bir grup NASA mühendisinden teknik yardım almış.
Bu hipersonik jet bazılarımıza imkansız gibi gelse de aslında gayet mümkün. Uzmanlar, ses hızını aşmaktan kaynaklı "ses patlamaları" gibi bazı sorunların çözülmesiyle bu fikri gerçek hayatta görebileceğimizi söylüyor.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4024864/The-hypersonic-concept-jet-travel-London-New-York-two-hours-SPACE.html Yorum Yaz
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Mertcan-39 2 yıl en beğenilen
concorde zaten ses ten iki kat hızlı gidiyordu 1965 te çok gelişmiş maşallah
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gxhero 2 yıl
Hadi bakalım uzayda uçan uçak dile kolay ilk seferinde çakılmasa bari... :D Burdan bir bakan yollayalım da okusunlar uçağı. tütütü
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arel.gr 2 yıl
hayret, burayi nasil kirletmedin ?
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davidoffvincent 2 yıl
ASELSAN haberi sandim
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tahir40 2 yıl
Alt yörüngede yıldız manzaralı seyahatten bahsetmişsiniz ama tasarımda pencere diye bir şey yok, pilot görüş açısı bile son derece sınırlı...
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*siteci* 2 yıl
Roket kullanmaya başlamıyor, haberde hatalı yazılmış. Jet motoru belli bir yükseklikten sonra havada oksijen kalmadığı için yanında getirdiği sıvı oksijeni kullanıyor ve bu da motora roket özelliği kazandırıyor. Ekstra bir roket kullanımı yok yani.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
düşük yer çekimli alanın üzerine çıktığı anda uzayda kaybolabilirler !
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lapatid 2 yıl
uçak demek kücümseme olmus neredeyse
sivil kullanim icin dizayn edilmis uzay gemisi gibi,fantastik ruyadan cikma
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koçari 2 yıl
Kaza anında ceset meset de kalmaz. Şahsi fikrim denize iniş yapabilecek kadar sağlam jumbolar yapılması , düşerken yakıtı boşaltması , belki tek kullanımlık motorlar ile düşen uçağın yavaşça indirilmesi gibi teknolojiler daha çok ilgimi çeker. Hız önemli ama güvenlik daha önemli bence.
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Ussuz 2 yıl
Önemli olan ekonomik olması. Devir ekonomi devri
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zaomss 2 yıl
Üşüyoruz concorde reis
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