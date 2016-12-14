Uzay sınırında uçan jet, sesten üç kat hızlı uçak yolculuğu sunacak

İngiliz - Fransız ortaklığı ile geliştirilen ve yolcu taşımacılığına da başlayan Concorde uçaklarınu duymuşsunuzdur. Sesten hızlı uçacak yolcu uçağı hedefiyle geliştirilen ve Atlantik'i 3 saatte aşan uçaklar, çeşitli aksilikler nedeni ile durdurulmuştu. Şimdi yeni bir proje daha var.

Tasarımcıların iddialarına göre bu yeni hipersonik jet (Paradoxal) yolcuları Londra'dan New York'a sadece 2 saatte taşıyabilecek. Ayrıca bu kısa yolculuğu sırasında uzaya çıkıp dünyanın altyörüngelerinden de geçeceği için güzel bir yıldız ve dünya manzarası da izletecek. Paradoxal'ın asıl amacı hızlı yolculuk olsa da,bu yolcu jeti devlet tarafından farklı görevlerde kullanılabilecek şekilde geliştirilebilir. Taşıtın motorları 18 bin metre yükseğe çıkabilecek, ses hızının 3 katına ulaştırabilecek güç sağlayabiliyor.

Uçağı tasarlayan Juan Garcia Mansilla'nın açıklamaların göre, bu inanılmaz araç, hava kullanan motor olarak Rotary Ramjet isimli motora sahip. Uaçk Mach 3 hızlarına eriştiğinde havada oksijen kalmayacağı ya da yeterli olmayacağı için depodaki sıvı oksijen ile destekleniyor ve dünyanın iç yörüngelerine kadar yükseldiğinde roket kullanmaya başlıyor.

Bu jet ayrıca, Uzun Nüfuz Modu (LPM) adı verilen bir sistemle, kanatlarının uçlarından hava üfleyerek, sürtünmeyi ve ısınmayı azaltıyor. LPM sistemi fikri Kanada'daki Sherbrooke Üniversitesi, Quebec'deki araştırmacılar tarafından ortaya atılmış ve NASA mühendisleri tarafından tasarımı yapılmış.

Tasarımcı, uzay ve dünya manzarasının daha konforlu bir şekilde izlenmesi için,eğer ısı ve kuvvete dayanabilecek şekilde tasarlanabilirse panaromik bir tavan konulmasının kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyor. Uçak, dünya atmosferine girerken soğutulacak ve aşama aşama ses hızının altına inecek. İnmesi için gerekli pistin uzunluğu ise 1800 metre.

Bu fütüristik jetin görsel tasarımını Juan Garcia Mansilla yapmış olsa da fikir Charles Bombadier (Imaginactive'in kurucusu) tarafından bulunmuş. Charles, Rebecca Farr önderliğindeki bir grup NASA mühendisinden teknik yardım almış.

Bu hipersonik jet bazılarımıza imkansız gibi gelse de aslında gayet mümkün. Uzmanlar, ses hızını aşmaktan kaynaklı "ses patlamaları" gibi bazı sorunların çözülmesiyle bu fikri gerçek hayatta görebileceğimizi söylüyor.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4024864/The-hypersonic-concept-jet-travel-London-New-York-two-hours-SPACE.html