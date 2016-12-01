GoPro işten çıkarmalara başlıyor!

GoPro, yeniden yapılanmaya gidiyor ve %15'lik işten çıkarmayla sıkıntıdan çıkmaya çalışıyor. Yaklaşık 200 kişinin işinden olacağı ve eğlence departmanın da kapanmasını içeren bu durum, aslında GoPro için ilk değil. Daha önce ocak ayında GoPro çalışanlarının %7'sinin işine son vermişti. Gerçekleşecek yeniden yapılanmanın bir aşaması olarak daha önce Skype CEO'su olan ve Microsoft'ta yöneticilik yapmış GoPro başkanı Tony Bates de şirketten ayrılacak.

Son günlerde Black Friday satışları için tanıtıma ciddi anlamda ağırlık veren firma aynı zamanda bir süredir yeni ürün çıkarmadan satışlarını koruyarak hatta artırarak müşterilerin harcamalarını/satın almalarını yükseltmeye çalışıyor. GoPro'nun Hero 4 isimli kamera modelinin devamı olan Hero 5 isimli modeli tanıtması 2 sene sürdü ve bu ürün piyasaya henüz geçen ay sürüldü. Ayrıca eylül ayında tanıttığı Karma isimli drone modeli "çalışma sırasında aniden gücün kesilmesi ve cihazın havadan yere düşmesi" sorunu nedeniyle geri çağrılmıştı.

GoPro'nun hisse senedi değerleri bu sene çakılma yaşadı. Bu son işten çıkarmaların ise yatırımcı güvenini tazelemeye faydası olmayabilir. GoPro CEO'su Nicholas Woodman, bu mali yılı ve çeyreği atlatana kadar çok işleri olduğunu söylüyor. Ayrıca Woodman yine de Hero 5 kamera modelinin müşteri ve uzmanlardan iyi yorumlar aldığını dile getiriyor.

http://www.theverge.com/2016/11/30/13792014/go-pro-job-cuts-restructuring-november-2016