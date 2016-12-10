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Nesnelerin interneti üzerinden yapılan saldırılar insanları öldürebilir!

Nesnelerin internetine (IoT) bağlı cihaz sayısı giderek artıyor. IoT üzerinden gelen DDoS saldırısı internet erişimine büyük zarar vermişti. Ölümcül saldırılar bile gelebilir. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Alper Çakan
Yazar
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Nesnelerin internetindeki güvenliği zayıf cihaz sayısının giderek artması, aslında can ve mal güvenliği açısından risk teşkil ediyor. Önemli bilişim güvenliği uzmanları, ABD Kongresini bu konuda önlem alması için uyardı. Geçen ay gerçekleşen Ev Enerjisi ve Ticaret Komitesi toplantısında, güvenlik konusunda ünlü bir akademisyen olan ve Harvard Üniversitesinde kamu politikaları dersi veren, Bruce Schneier bu konuda bazı açıklamalarda bulundu. Schneier'e göre, ekim ayında IoT üzerinden gerçekleşen ve Dyn gibi önemli bir internet altyapı sağlayıcısını aksatarak çoğu siteyi erişilmez hale getiren DoS saldırısı, sadece "iyi huylu" bir saldırıydı ve hiç kimse ölmemişti.
Uzmanın sözlerine göre, internete bağlı güvenlik kamerası, bebek izleyici vb. cihazlar üzerinden gerçekleşen bu saldırı, internete bağlı güvenliği zayıf cihaz sayısının artmasının oluşturabileceği büyük risklerin küçük bir örneği niteliğinde. Örneğin, Schneier ve diğer uzmanların yaptığı araştırmalar sonucu, hastanelerdeki asansör ve havalandırma sistemlerinin ve daha çok sayıdaki bilgisayarlı tıbbi sistemin  güvenliği oldukça zayıf. Bundan dolayı, eğer hükümet bir müdahalede bulunmazsa, ölümcül siber saldırılar bile gerçekleşebilir.
Nesnelerin internetiyle alakalı bu sorun giderek de kötüleşiyor çünkü üreticilerin güvenliğe öncelik vermesi için teşvik edici bir neden yok. Kullanıcılar internete bağlı termostat vb. çoğu cihazlarının daha güvenli olmasını ister hale gelse bile şimdilik bu güvenliği ölçecek bir kurum yok.
Bu problemlerle alakalı önlem alınması gerektiği konusunda pek görüş ayrılığı yok ancak önlemlerin nasıl olacağı halen tartışma konusu ve bu tartışmalar Donald Trump görevine başlayana kadar bitecekmiş gibi görünmüyor. Örneğin, ABD Ticaret Odası ve ABD Tüketici Teknolojileri Birliği, nesnelerin internetine bağlı cihazlarla alakalı yeni yasal düzenlemelerin gelmesinin inovasyonu kısıtlayacağını ileri sürüyor.
ABD Savunma Bakanlığının yakın zamanda yayınladığı "stratejik prensipler"e göre; hükümet, üreticilere, cihazlarını yeterince güvenli yapmadıkları için dava açabilir. Aynı gün Ulusal Teknoloji ve Standartlar Enstitüsü (NIST) tarafından da güvenlik için uyulması isteğe bağlı yönerge yayınlandı. Uzmanlar ayrıca, siber güvenlik konusunda yeni bir devlet kurumunun kurulmasını tavsiye ediyor. Şimdiki hükümet bu uyarıları dikkate alıyor gibi görünse de, Trump göreve başladığında bu konuya nasıl yaklaşacağı belirsiz. Trump'ın seçim kampanyasında regülasyonları azaltma konusunda verdiği sözlere bakılırsa, nesnelerin internetiyle alakalı yeni düzenlemeler gelmesi zor görünüyor. Cumhuriyetçi Parti'nin genel siyasi görüşüne göre de - hükümetin büyümemesi yönünde - siber güvenlikle alakalı yeni bir kurum kurulması muhtemel görünmüyor.

https://www.technologyreview.com/s/603015/security-experts-warn-congress-that-the-internet-of-things-could-kill-people/?utm_campaign=internal&utm_medium=homepage&utm_source=features_2 Yorum Yaz
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hamza1912 2 yıl
Arkadaşlar konumuz değil ama bir soruma yanıt arıyorum dsmart internet kullanıyorum 2 ay önce bilgisayarıma truva atı girdi pc yi kurcaladım dns adresim değişmiş otomatiğe aldım bende format attım diskte ne var neyok sildim bu 2 aydır ayın 10 uncu gününde internetimin %80 ini kullandığım mesajı geliyor acaba hacker bilgilerimi ele geçirip internetimi sömürmeye devam ediyor mudur ne yapmalıyım
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kadirirdem 2 yıl
bu oldukça önemli önlem almak lazım...
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ilkerinanç 2 yıl
filmlerde yapıyorlar zaten bolca.zaten artık birşeyi önce filmde görüyorsunuz sonra gerçek hayatta.
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