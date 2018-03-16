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Uzayda 1 yıl geçiren astronotun DNA'sı mutasyona mı uğradı? İşte NASA'nın "ikizler deneyi"

NASA, uzayda bir yıl geçirdikten sonra 2016'da Dünya'ya geri dönen Scott Kelly'nin genetik yapısını ikiz kardeşi Mark Kelly ile karşılaştırmaya devam ediyor. Kelly, gerçekten de mutasyona uğradı mı?
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
9,3b
1
20
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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İnsan vücudunun uzun süreli uzay seyahatlerine vereceği tepkileri ölçmek isteyen NASA, bundan yaklaşık iki yıl önce ilginç bir deneye imza atmıştı. Uzay ajansı, Scott Kelly ve Mark Kelly isimli tek yumurta ikizi astronotlardan birisini (Scott Kelly) tam 1 yıllık bir görev için Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermiş ve sonrasında vücudundaki değişiklikleri inceleyerek ikiz kardeşiyle karşılaştırmıştı.

Bir yıllık görevinin ardından Mart 2016'da Yeryüzü'ne geri dönen Scott Kelly'nin genetik yapısı, geçtiğimiz iki yıllık süreç boyunca NASA'lı bilim insanları tarafından yoğun bir şekilde incelendi. Kelly'nin uzayda kaldığı süreç boyunca değişime uğrayan genetik yapısının kısa ve uzun süreli dönemlerde tekrar normal haline dönüp dönmeyeceği konusunda araştırmalar yapan bilim insanları, nihayet geçtiğimiz haftalarda deneyin ilk sonuçlarını da yayınladı.

Scott Kelly'nin genleri %7 mutasyona mı uğradı?


NASA'nın ikizler deneyiyle ilgili ilk sonuçları yayınlamasıyla beraber birçok haber ajansından Scott Kelly'nin DNA yapısının %7 oranında değiştiğini ve astronotun artık genetik olarak aynı insan olmadığını iddia eden haberler yayınlandığını gördük. Peki durum gerçekten de böyle mi? Scott Kelly, 1 yıllık uzay macerasının ardından mutasyona mı uğradı?

Elbette bir insanın genlerinin %7 oranında değişime uğrayıp hala normal bir şekilde hayatını sürdürebilmesi mümkün değil. Zira canlı türü olarak insan ve şempanzeler arasında bile genom anlamında sadece %2'lik bir fark bulunuyor. Akrabalık anlamında birbirleriyle tamamen alakasız iki normal insanın arasındaki farklılık ise %0.1 oranında.

Ayrıca Bkz. "Hubble'dan muhteşem fotoğraf: İşte 10 milyar yıllık "kalıntı galaksi""
Yani Scott Kelly, uzay macerasının ardından herhangi bir mutasyona uğramadı. %7 oranında değişime uğrayan şey ise aslında Scott Kelly'nin genleri değil, gen ifadesi ya da bir diğer adıyla gen ekspresyonuymuş. DNA'nın belli bir parçasının ne kadar aktif olduğunu gösteren gen ekspresyonu, DNA dizisi olan genlerin fonksiyonel protein yapılarına dönüşmesi sürecini ifade ediyor. Bu süreçte, vücut fonksiyonlarımızın yerine getirilmesinde kullanılan proteinlerin farklı şekillerde üretilmesi de gen ifade seviyemizin değiştiği anlamına geliyor.

Gen ifade seviyesindeki değişikler sadece uzayda 1 yıl geçirdikten sonra ortaya çıkan bir durum değil. Örneğin uzun süreli koşu, dayanıklılık idmanları da gen ifade seviyemizin değişmesine yol açabiliyor.

"Çıkan haberlere ben de şaşırdım"


Scott Kelly'nin DNA'sını araştıran ekibin lider ismi Susan Bailey de, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda,"Scott'un genomunda mutasyonlar oluştuğuna dair çıkan haberleri ben de şaşkınlıkla karşıladım. Sanıyorum araştırmayı biraz daha heyecan verici bir hale sokmak istemişler. DNA da bir mutasyon ortaya çıkması elbette mümkün değil, DNA aynı şekilde duruyor. Sadece, iki yılın ardından hala normal haline dönmeyen %7 oranında gen ekspresyonunda bir değişiklik var. Bu da uzay seyahatlerinin geleceği için çok güzel bir haber." ifadelerini kullanıyor.

NASA'nın ikizler deneyinin türünün ilk örneği olduğunu da söyleyen Bailey, son olarak,"Uzay seyahatlerinin insan vücuduna neler yapabileceği konusunda henüz gerçekten de çok az şey biliyoruz. Scott-Mark Kelly deneyi bu yolda atılmış ilk adımlardan birisi. Bu deneyle ilgili benim çalışmamla beraber toplam 10 farklı araştırma hala devam ediyor. Uzay yolculuklarının insan vücudu için uzun vadede sağlık problemlerine yol açıp açmadığını yavaş yavaş öğreneceğiz." sözlerini kullandı. 

http://denver.cbslocal.com/2018/03/15/csu-professor-dna-space-kelly/ Yorum Yaz
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obsesoz 1 yıl en beğenilen
mutasyona mı uğradı?
mutasyona uğradı mı?
peki bu doğru mu?
gerçekten mutasyona uğradı mı?
okumayı bıraktım..
3 Yanıt Yanıtla +55
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viper 1 yıl
"Sanıyorum araştırmayı biraz daha heyecan verici bir hale sokmak istemişler"
iste günümüz gazeteciliğinin durumu
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s_mail 1 yıl
ne biçim haber mynetten farkı kalmadı sitenin.
Yanıtla +6
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mtnsyln 1 yıl
donanımhaber göz göre göre öldü ya la
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Osakawa 1 yıl
evet mutasyona uğramış, kardeşinin bıyıkları dökülmüş :)
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virusneo 1 yıl
Zamaninda Obama cikiyor alcak yorungeyi asmaya cok yaklastik dior, ertesi gun haber cikiyor uzaydaki astronotlar cart curt, neye inanalim biz
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Mianfei 1 yıl
magazin haberleri gibi haber yapıyonz
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senjido 1 yıl
Bu inanmayanların derdi ne anlamıyorum. her bilimsel haberin altına ortada hiçbir şey yokken saldırgan cümleler bırakma ihtiyacı hissediyorlar. bu kadar kin dolu bir kalple hayattan nasıl tat alıyorlar merak ediyorum.
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classf2re 1 yıl
Sen haberi 500 sayfa yazsan da 1 kere tıklanacak, az ve öz yazsan da bir kere tıklanacak! Bu kadar kasma...
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tropeus77 1 yıl
ateistler bir umut girdiler konuya yine hüsran..:)
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s_mail 1 yıl
ne biçim haber mynetten farkı kalmadı sitenin.
Yanıtla +6
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obsesoz 1 yıl en beğenilen
mutasyona mı uğradı?
mutasyona uğradı mı?
peki bu doğru mu?
gerçekten mutasyona uğradı mı?
okumayı bıraktım..
3 Yanıt Yanıtla +55
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der_Kaiser 1 yıl obsesoz
Aynen katılıyorum hocam.
İnadımdan okumayı bırakmadım ama çok saydırdım.
5. sınıf öğrencisine versen bu yazıyı 3te 2si laf kalabalığı der siler kesin.
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frostburn 1 yıl obsesoz
okumuşsun işte 45 sn çöpe gitmiş, geçmiş olsun
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OverClocK1ng 1 yıl obsesoz
Geçenlerde DonanımHaber, editörler arıyordu.
Haberde içerisinde "Türkçeyi doğru ve etkili kullanabilen" yazıyordu.
Okuyunca, editör alırken torpille falan alıyor olsalar gerek diye düşündüm.
Zira editörler yazdıklarını okumuyorlar ki.
Okusalar, yaptıkları yazım yanlışlarını düzeltirlerdi yani..
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tobepeople 1 yıl
Yakında bayan ve erkek boksörleri ve Amerikan futbolcularını 1-2 yıllığına uzaya gönderirler, daha sonra da belki çiftleştirip çocuklarının o gen ifade seviyesindeki değişikliklere bakarlar işe yarıyorsa diğer sporlara da yayılır hatta hayvanların bile dayanıklılığını arttırmak için gönderirler. Bir de uzay da spor yaptırtıp adamlara mutasyonu hızlandırırlar :D
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