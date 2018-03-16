Uzayda 1 yıl geçiren astronotun DNA'sı mutasyona mı uğradı? İşte NASA'nın "ikizler deneyi"

İnsan vücudunun uzun süreli uzay seyahatlerine vereceği tepkileri ölçmek isteyen NASA, bundan yaklaşık iki yıl önce ilginç bir deneye imza atmıştı. Uzay ajansı, Scott Kelly ve Mark Kelly isimli tek yumurta ikizi astronotlardan birisini (Scott Kelly) tam 1 yıllık bir görev için Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndermiş ve sonrasında vücudundaki değişiklikleri inceleyerek ikiz kardeşiyle karşılaştırmıştı.



Bir yıllık görevinin ardından Mart 2016'da Yeryüzü'ne geri dönen Scott Kelly'nin genetik yapısı, geçtiğimiz iki yıllık süreç boyunca NASA'lı bilim insanları tarafından yoğun bir şekilde incelendi. Kelly'nin uzayda kaldığı süreç boyunca değişime uğrayan genetik yapısının kısa ve uzun süreli dönemlerde tekrar normal haline dönüp dönmeyeceği konusunda araştırmalar yapan bilim insanları, nihayet geçtiğimiz haftalarda deneyin ilk sonuçlarını da yayınladı.

Scott Kelly'nin genleri %7 mutasyona mı uğradı?

NASA'nın ikizler deneyiyle ilgili ilk sonuçları yayınlamasıyla beraber birçok haber ajansından Scott Kelly'nin DNA yapısının %7 oranında değiştiğini ve astronotun artık genetik olarak aynı insan olmadığını iddia eden haberler yayınlandığını gördük. Peki durum gerçekten de böyle mi? Scott Kelly, 1 yıllık uzay macerasının ardından mutasyona mı uğradı?



Elbette bir insanın genlerinin %7 oranında değişime uğrayıp hala normal bir şekilde hayatını sürdürebilmesi mümkün değil. Zira canlı türü olarak insan ve şempanzeler arasında bile genom anlamında sadece %2'lik bir fark bulunuyor. Akrabalık anlamında birbirleriyle tamamen alakasız iki normal insanın arasındaki farklılık ise %0.1 oranında.



Ayrıca Bkz. "Hubble'dan muhteşem fotoğraf: İşte 10 milyar yıllık "kalıntı galaksi""

Yani Scott Kelly, uzay macerasının ardından herhangi bir mutasyona uğramadı. %7 oranında değişime uğrayan şey ise aslında Scott Kelly'nin genleri değil, gen ifadesi ya da bir diğer adıyla gen ekspresyonuymuş. DNA'nın belli bir parçasının ne kadar aktif olduğunu gösteren gen ekspresyonu, DNA dizisi olan genlerin fonksiyonel protein yapılarına dönüşmesi sürecini ifade ediyor. Bu süreçte, vücut fonksiyonlarımızın yerine getirilmesinde kullanılan proteinlerin farklı şekillerde üretilmesi de gen ifade seviyemizin değiştiği anlamına geliyor.



Gen ifade seviyesindeki değişikler sadece uzayda 1 yıl geçirdikten sonra ortaya çıkan bir durum değil. Örneğin uzun süreli koşu, dayanıklılık idmanları da gen ifade seviyemizin değişmesine yol açabiliyor. NASA'nın ikizler deneyiyle ilgili ilk sonuçları yayınlamasıyla beraber birçok haber ajansından Scott Kelly'nin DNA yapısının %7 oranında değiştiğini vehaberler yayınlandığını gördük. Peki durum gerçekten de böyle mi? Scott Kelly, 1 yıllık uzay macerasının ardından mutasyona mı uğradı?Elbette bir insanın genlerinin %7 oranında değişime uğrayıpZira canlı türü olarakAkrabalık anlamında birbirleriyle tamamen alakasızoranında.Yani Scott Kelly, uzay macerasının ardından herhangi bir mutasyona uğramadı. %7 oranında değişime uğrayan şey ise aslındaDNA'nın belli bir parçasının ne kadar aktif olduğunu gösteren. Bu süreçte, vücut fonksiyonlarımızın yerine getirilmesinde kullanılanGen ifade seviyesindeki değişikler sadece uzayda 1 yıl geçirdikten sonra ortaya çıkan bir durum değil. Örneğin

"Çıkan haberlere ben de şaşırdım"

Scott Kelly'nin DNA'sını araştıran ekibin lider ismi Susan Bailey de, konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda,"Scott'un genomunda mutasyonlar oluştuğuna dair çıkan haberleri ben de şaşkınlıkla karşıladım. Sanıyorum araştırmayı biraz daha heyecan verici bir hale sokmak istemişler. DNA da bir mutasyon ortaya çıkması elbette mümkün değil, DNA aynı şekilde duruyor. Sadece, iki yılın ardından hala normal haline dönmeyen %7 oranında gen ekspresyonunda bir değişiklik var. Bu da uzay seyahatlerinin geleceği için çok güzel bir haber." ifadelerini kullanıyor.



NASA'nın ikizler deneyinin türünün ilk örneği olduğunu da söyleyen Bailey, son olarak,"Uzay seyahatlerinin insan vücuduna neler yapabileceği konusunda henüz gerçekten de çok az şey biliyoruz. Scott-Mark Kelly deneyi bu yolda atılmış ilk adımlardan birisi. Bu deneyle ilgili benim çalışmamla beraber toplam 10 farklı araştırma hala devam ediyor. Uzay yolculuklarının insan vücudu için uzun vadede sağlık problemlerine yol açıp açmadığını yavaş yavaş öğreneceğiz." sözlerini kullandı.

http://denver.cbslocal.com/2018/03/15/csu-professor-dna-space-kelly/