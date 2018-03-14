Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hubble'dan muhteşem fotoğraf: İşte 10 milyar yıllık "kalıntı galaksi"

NASA'nın 1990 yılında fırlattığı emektar uzay teleskobu Hubble, Samanyolu'ndan yaklaşık 240 milyon ışık yılı uzaklıkta bir "kalıntı galaksi" keşfetti. İşte NGC 1277'nin muhteşem görüntüsü ve detayları
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
5,5b
1
23
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Hubble'dan muhteşem fotoğraf: İşte 10 milyar yıllık
Önümüzdeki ay 28. yaşını tamamlayacak olan NASA'nın emektar uzay teleskobu Hubble, ilerleyen bu yaşına rağmen yakaladığı inanılmaz fotoğraflarla her zamanki gibi yine bizleri etkilemeye devam ediyor. Teleskop şimdi de Samanyolu Galaksisi yakınlarında bir "kalıntı galaksi" görüntüledi.

NGC 1277 isimli bu galaksi Samanyolu'ndan 240 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Galaksimizin yaklaşık dörtte biri boyutlarında olan NGC 1277, bu küçük boyutlarına rağmen yine de Samanyolu'ndan iki kat daha fazla yıldıza sahip. Bu ilginç galaksi, NASA'lı bilim insanlarının ifadelerine göre bundan milyarlarca yıl önce Samanyolu Galaksisi'nden tam 1000 kat daha hızlı yıldız üretiyormuş.

Ancak Big Bang'den hemen sonra oluştuğu düşünülen NGC 1277, bir süre sonra yıldız üretmeyi bırakmış. NASA, yaklaşık 10 milyar yıl boyunca hiç yeni yıldız üretmeyen NGC 1277'yi bu özelliği nedeniyle "kalıntı galaksi" olarak nitelendiriyor. Zira bu milyarlarca yıllık süreçte yıldızlarının yaşlanması ve kırmızılaşması haricinde hiçbir değişime uğramayan NGC 1277, bu "tarihi eser" haliyle galaksilerin evrenin o dönemlerinde nasıl göründüğüne ışık tutuyor.

Ayrıca Bkz. "Elon Musk, insanlığı Mars'a götürecek dev SpaceX roketi için tarih verdi"
Yeni yıldız oluşturmadığı için metal anlamında fakir bir yapıya sahip olan galaksi, bu nedenle sadece kırmızı renkte küresel kümelere sahip. Samanyolu gibi yıldız üretiminin sürdüğü canlı galaksiler ise hem kırmızı hem de mavi galaksi kümeleri içeriyor. NASA'lı astronomlar, NGC 1277'nin bu yapısını tespit ettikten sonra galaksinin kalıntı bir galaksi olduğunu anlamışlar.

Hubble, NGC 1277 benzeri kalıntı galaksilerden aslında daha önce de keşfetmişti. Ancak NGC 1277, daha önce keşfedilen bu galaksilere göre çok çok daha yakın bir konumda bulunması nedeniyle astronomlar için farklı bir anlam ifade ediyor. NASA'lı bilim insanları, merakla beklenen James Webb Uzay Teleskobu'nun da işleve geçmesiyle beraber NGC 1277'nin çok daha verimli bir şekilde incelenebileceğini söylüyor.

NASA'nın hazırladığı video:


https://www.inverse.com/article/42187-hubble-finds-relic-galaxy-ngc-1277 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
canguler917 1 yıl
o kadar keşfediyoruz,varlığının farkına varıyoruz ama bir türlü ulaşamıyoruz.şu mesafe problemini bir türlü çözemedi insanoğlu.belki de yanlış düşünüyoruz.geleneksel fizikle yol=hız x zaman yöntemi belli ki bu kadar uzun mesafeleri geçmemize yetmeyecek.zamanı sıfırlamamız lazım.bu da ışınlanma demek oluyor.belki de üzerinde çalışmamız gereken asıl şey budur
o kadar keşfediyoruz,varlığının farkına varıyoruz ama bir türlü ulaşamıyoruz.şu mesafe problemini bir türlü çözemedi insanoğlu.belki de yanlış düşünüyoruz.gelen...
Devamını Gör
4 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 1 yıl canguler917
Işınlanma bahsettiğin şey değil.
Işınlanmayı icat etmiş olsaydık bahsedilen galaksiye 240 milyon yılda giderdik.
Işınlanma uzay seyahatinde yeterli değil.
Işınlanma bahsettiğin şey değil.Işınlanmayı icat etmiş olsaydık bahsedilen galaksiye 240 milyon yılda giderdik.Işınlanma uzay seyahatinde yeterli deği...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktorun 1 yıl
@canguler917
Aslında yanlış düşünüyorsun. Zaman göreceli bir kavramdır. Farklı hızlarda seyahat edenler için farklı hızlarda akar zaman. Ne kadar yüksek hıza sahipsen o kadar yavaş akar senin için zaman. Bunun üst sınırı ise ışık hızıdır.
Pratikte kütlesi olan hiçbir şey ışık hızına ulaşamaz. Ama teorik olarak diyelim ki sen ışık hızında seyahat edebiliyorsun. Evrende nereye gitmek istersen hiç yaşlanmadan "0" sn de varırsın oraya. Ama seyahate başladığın noktada seni bekleyenler için zaman normal hızda akmaya devam edeceği için onlar yaşlanmaya devam edecek.
Yani ışık hızına yakın çok yüksek hızlarda seyahat edersen senin için 240 Milyon Işık Yılı uzaklıktaki bir yere gitmek o kadar da uzun zaman almayacak aslında :)
@canguler917Aslında yanlış düşünüyorsun. Zaman göreceli bir kavramdır. Farklı hızlarda seyahat edenler için farklı hızlarda akar zaman. Ne kadar yüksek hıza...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
Tem_Mus 1 yıl
Güzel bilgiler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 1 yıl
Editör arkadaş devamlı aynı hatayı yapmaktan bıkmadı. Tekrar yazıyorum;
Hubble uzay teleskobu sadece NASA'ya ait değil. NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) ve ESA’nın (Avrupa Uzay Ajansı) ortak çalışmasıdır. Güncellenmiş yeni halide aynı şekilde ESA ve NASA'nın ortak çalışmasıdır.
kozmikanafor.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a.f.y. 1 yıl
Anlamıyor musunuz? İnsanoğlu için bir limit konulmuş yaratıcı tarafından. Ne kadar istesekte ulaşamıyoruz. Milyar ışık yılından bahsediyoruz, şaka gibi. O kadar büyük o kadar büyük bir sistemin içindeyiz ki; kainatın yanında dünyanın büyüklüğü, dünya üzerinde herhangi bir yerde bulunan kum tanesinin boyutu ile bile anlatılamayacak kadar küçüktür.
Kum tanesinden küçük dünyamızda devasa sorunlar, sıkıntılar üretiyoruz. Bence en acınası durumda bu. Aslında yapmamız gereken sadece Allah'ın istedikleri ne ise o. Bu kadar. Bizler kendi dünyamızı da, ahiretimi de karartan insanlarız. Bu laflarım inananlara. İnanmayanlara ne diyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 1 yıl muroooo19
ışınlanmak demek zaten bu demek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 1 yıl eulogy
bahsettiğim zaten ışık hızında seyahat değil ki. ışınlanmadan kastettiğim bir yerde yok olup başka bir yerde bitivermek. aynı solucan delikleri gibi. bu da gene zamanı bükmeyi gerektiriyor.karıştırmayınız
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eulogy 1 yıl canguler917
canguler917
bahsettiğim zaten ışık hızında seyahat değil ki. ışınlanmadan kastettiğim bir yerde yok olup başka bir yerde bitivermek. aynı solucan delikleri gibi. bu da gene zamanı bükmeyi gerektiriyor.karıştırmayınız

Bahsettiğin şeyin ışınlanma olmadığının farkındayım. Lakin "ışınlanma" benim dediğim oluyor. Sen başka bir kelime veya tümce ile ifade etmelisin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
afkeceli 1 yıl
Işık hızında gidip 240 milyon ışık yılı uzaklıktaki galaksiye nasıl kısa zamanda ulaşacaksınız :) 240 milyon ışık yılı demek ışık bile 240 milyon yılda varıyor oraya demek yani ışık hızında gitsek 240 milyon yıl sürer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LGR9 1 yıl
yani evet önemli ama bir haberin bildiridisini neden 8 kez, evet 8 kez gönderiyorsunuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
obsesoz 1 yıl
gerçekten etkileyici bilgiler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oly1786 1 yıl
ve biz bu galaksinin 240 milyon yıl önceki halini görüyoruz. O anda dünayımız tek bir süper kıtadan oluşuyor. Yani o galakside de birileri bizi gözlemlemişse ve dünyamızı görebilmişse şu anda tek süper kıtalı ve ilkel canlıların olduğu zeki varlıkların ve medeniyetin olmadığı bir gezegen olarak görüyorlar.
Yani o ilkelliği (!) ile bu günkü dünyamızdan çok daha medeni, ileri, güzel, temiz ve bakir.
Muhtemelen hayran kalmışlardır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 1 yıl aktorun
son umudumuz da tükendi o zaman geçmiş olsun. 240 milyon ışık yılı seyahat edilse ortada dünya falan kalmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5501 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hubble, hubble uzay teleskobu ve
7 etiket daha astronomi ngc 1277 Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Pebble izleri taşıyan Fitbit Versa duyuruldu 1 yıl İLTEK Günleri ile teknolojinin enleri önümüzdeki hafta Yıldız Teknik Üniversitesi’nde! 1 yıl Microsoft insan kadar başarılı çeviriler yapan yapay zeka geliştirdi 1 yıl Audi, Trafik Işığı Bilgilendirme sistemini Washington'da kullanıma sundu 1 yıl Bu da sera madenciliği 1 yıl Volkswagen'den elektrikli otomobil teknolojisine 25 milyar dolarlık yatırım 1 yıl 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nın en çılgın otomobilleri 1 yıl G20 Zirvesi'nde kripto paralar masaya yatırılacak 1 yıl Raspberry Pi 3 Model B+ tanıtıldı: Daha hızlı CPU ve 5 GHz Wi-Fi 1 yıl Katar 6 adet Bayraktar TB2 alıyor 1 yıl Kripto para borsaları muazzam gelirler elde ediyor 1 yıl Huawei P20'nin üçlü kamerasını açığa çıkaran resmi teaser videoları yayınlandı 1 yıl İlk yerli 8x8 şasili itfaiye aracı dünyaya açılıyor 1 yıl Google kripto para reklamlarını yasaklayacağını duyurdu 1 yıl "Uzayda askeri bir güç kurabiliriz" İşte Trump'ın ilginç planı 1 yıl LiveLeak.com’a erişim yasağı! 1 yıl DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında! 1 yıl V8 motorlu Range Rover Velar SVR, Nürburgring'de test ediliyor 1 yıl Yerli NeXpara projesi iptal oldu 1 yıl Madencilere Nvidia Titan Xp desteği 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Hubble'dan muhteşem fotoğraf: İşte 10 milyar yıllık "kalıntı galaksi" Sonraki Yapay Zekalı Marketten alış veriş "amazon go'yu denedik" 1 yıl Apple'ın kablosuz şarj matı AirPower bu ay piyasaya sürülebilir 1 yıl Now MoviePass uygulamasından açıklama: Kullanıcılarımızı takip etmiyoruz 1 yıl Harry Potter dünyasında geçen Fantastic Beasts 2'den ilk fragman 1 yıl iOS 12’nin de tanıtılacağı WWDC 2018, 4 Haziran’da başlıyor 1 yıl Google, mobil cihazlardaki görsel arama sonuçlarına altyazı ekleyeceğini duyurdu 1 yıl Kripto para madenciliği yapan takvim uygulaması Mac App Store'dan kaldırıldı 1 yıl BİM, Xiaomi Mi Bluetooth Hoparlör satacak 1 yıl YouTube’un mobil uygulamasına nihayet koyu tema geldi 1 yıl LG G7'nin fiyatı ve çıkış tarihi sızdırıldı 1 yıl Evernote iş akışlarını yapay zekâ ile otomatik hale getiriyor 1 yıl 2019 Toyota RAV4'ün teaser görüntüsü paylaşıldı 1 yıl Rusya'da kaçak elektrikle Bitcoin madenciliği yapan ekip gözaltına alındı 1 yıl Apple, Lightning dönüştürücü kablo ve USB-C yuvalı aksesuar üretimine izin verdi 1 yıl İncehesap bilgisayar toplama sihirbazı ile istediğiniz sistemi hızlıca toplayın 1 yıl Range Rover Sport SVR, Ferrari'nin Tianmen Dağı rekorunu kırmayı başardı 1 yıl Telefon çekmediği için drone ile çözüm üreten köye baz istasyonu kuruldu 1 yıl Uçan otonom taksi Cora, Yeni Zelanda'da testlere başlıyor 1 yıl UBER'e trafikte über ceza 1 yıl Oppo F7, çentikli tasarım ve 25 MP ön kamerayla geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim