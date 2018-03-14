Hubble'dan muhteşem fotoğraf: İşte 10 milyar yıllık "kalıntı galaksi"

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Önümüzdeki ay 28. yaşını tamamlayacak olan NASA'nın emektar uzay teleskobu Hubble, ilerleyen bu yaşına rağmen yakaladığı inanılmaz fotoğraflarla her zamanki gibi yine bizleri etkilemeye devam ediyor. Teleskop şimdi de Samanyolu Galaksisi yakınlarında bir "kalıntı galaksi" görüntüledi.NGC 1277 isimli bu galaksi Samanyolu'ndan 240 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Galaksimizin yaklaşık dörtte biri boyutlarında olan NGC 1277, bu küçük boyutlarına rağmen yine de Samanyolu'ndan iki kat daha fazla yıldıza sahip. Bu ilginç galaksi, NASA'lı bilim insanlarının ifadelerine göre bundan milyarlarca yıl önce Samanyolu Galaksisi'nden tam 1000 kat daha hızlı yıldız üretiyormuş.Ancak Big Bang'den hemen sonra oluştuğu düşünülen NGC 1277, bir süre sonra yıldız üretmeyi bırakmış. NASA, yaklaşıkNGC 1277'yi bu özelliği nedeniyle "kalıntı galaksi" olarak nitelendiriyor. Zira bu milyarlarca yıllık süreçte yıldızlarının yaşlanması ve kırmızılaşması haricinde hiçbir değişime uğramayan NGC 1277, bu "tarihi eser" haliyle galaksilerin evrenin o dönemlerinde nasıl göründüğüne ışık tutuyor.Yeni yıldız oluşturmadığı için metal anlamında fakir bir yapıya sahip olan galaksi, bu nedenle sadece kırmızı renkte küresel kümelere sahip. Samanyolu gibi yıldız üretiminin sürdüğü canlı galaksiler ise hem kırmızı hem de mavi galaksi kümeleri içeriyor. NASA'lı astronomlar, NGC 1277'nin bu yapısını tespit ettikten sonra galaksinin kalıntı bir galaksi olduğunu anlamışlar.Hubble, NGC 1277 benzeri kalıntı galaksilerden aslında daha önce de keşfetmişti. Ancak NGC 1277, daha önce keşfedilen bu galaksilere göre çok çok daha yakın bir konumda bulunması nedeniyle astronomlar için farklı bir anlam ifade ediyor. NASA'lı bilim insanları, merakla beklenen James Webb Uzay Teleskobu'nun da işleve geçmesiyle beraber NGC 1277'nin çok daha verimli bir şekilde incelenebileceğini söylüyor.NASA'nın hazırladığı video: