VLC medya oynatıcısı Apple Store'a geri döndü





Özellikle masaüstü sürümleri beğenilerek kullanılan ve yakın zamanda bazı lisans problemleri nedeniyle Apple App Store içerisinden çıkartılan VLC medya oynatıcısı, açık kaynak kodlu 2.0 sürümü ile yeniden kullanıma sunuldu.

iOS 5.1 ve üzeri iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri ile uyumlu olarak çalışabilen VLC, MKV dahil hemen hemen bütün video formatlarını oynatabiliyor ve Wi-Fi üzerinden iTunes ve Dropbox gibi servisler ile bağlantı kurabiliyor. AirPlay ve Bluetooth kulaklık destekleri de bulunan VLC medya oynatıcısı, kullanıcılara farklı ayar seçenekleri de sunarak başarılı bir medya deneyimi ortaya koyabiliyor.

Tamamen ücretsiz yapıda hazırlanan VLC medya oynatıcısının şimdilik bütün ülke marketlerine açık olmadığı, ancak yakın zaman içerisinde herkesin kullanımına açılacağı belirtiliyor.

http://www.videolan.org/vlc/download-ios.html