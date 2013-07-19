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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

VLC medya oynatıcısı Apple Store'a geri döndü

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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VLC medya oynatıcısı Apple Store'a geri döndü

Özellikle masaüstü sürümleri beğenilerek kullanılan ve yakın zamanda bazı lisans problemleri nedeniyle Apple App Store içerisinden çıkartılan VLC medya oynatıcısı, açık kaynak kodlu 2.0 sürümü ile yeniden kullanıma sunuldu.
iOS 5.1 ve üzeri iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri ile uyumlu olarak çalışabilen VLC, MKV dahil hemen hemen bütün video formatlarını oynatabiliyor ve Wi-Fi üzerinden iTunes ve Dropbox gibi servisler ile bağlantı kurabiliyor. AirPlay ve Bluetooth kulaklık destekleri de bulunan VLC medya oynatıcısı, kullanıcılara farklı ayar seçenekleri de sunarak başarılı bir medya deneyimi ortaya koyabiliyor.
Tamamen ücretsiz yapıda hazırlanan VLC medya oynatıcısının şimdilik bütün ülke marketlerine açık olmadığı, ancak yakın zaman içerisinde herkesin kullanımına açılacağı belirtiliyor.
 
VLC medya oynatıcısı Apple Store'a geri döndü

http://www.videolan.org/vlc/download-ios.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
theJuDGe_41 6 yıl
Oha ya editör bile Apple Store yazıyorsa halimiz duman
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KakaoluBiskuviCetesi 6 yıl
App Store
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M.Uzun 6 yıl
Eve gidip bi deniyim bakalım pek gerek duymuyorum ama merak işte
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myfranco 6 yıl
mp3 codecli filmi açtı ama ses paramparça. Avplayerda açıyorum, sorun yok. VLC hiçbir zaman favori medya oynatıcım olmadı ancak belki bir alternatif olabilir diye düşünmüştüm. Bir sonraki güncellemeye kadar bekler ve olmazsa silerim.
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onur01651 6 yıl
mms stream de açabiliyormu?
Radyo url ?
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Deist_25 6 yıl
İlk mesaj
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Nemésis 6 yıl
Arayüzü iOS 7'ye göre değişmiş sanırım. Güzel haber.
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