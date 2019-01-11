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VLC uygulaması 3 milyar indirme rakamına ulaştı

CES 2019 fuarında stant açan VLC uygulaması 3 milyar indirme rakamına ulaşmasını kutluyor. Geliştirici ekip yakın zamanda Apple AirPlay güncellemesini kullanıcılara sunacak.
4 ay
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4
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin emektar video oynatıcılarından birisi haline gelen VLC Player, CES 2019 fuarında hem gelecek projelerini açıkladı hem de ulaştığı devasa indirme rakamını ziyaretçilerle paylaştı.

Önemli bir aşama

Fuar standına bir sayaç kuran VideoLan Inc., bugün içerisinde 3 milyar indirme rakamını geçmeyi bekliyor. Çapraz platform desteğiyle yaygın bir kullanım alanı bulan VLC uygulaması yüzde 25 civarında mobil cihazlardan indirildi.

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Geliştirici ekipten Jean-Baptiste Kempf yaptığı açıklamada yıl içerisinde AirPlay desteğini uygulamaya getireceklerini açıkladı. Android kullanıcılarının Apple TV kutularına yayın aktarabileceği bu özelliğin üzerinde bir süredir çalışılıyor. VLC ayrıca 2D içeriklerin sanal gerçeklik kasklarında izlenmesini sağlayacak bir VR modunu da uygulamaya entegre etmeyi planlıyor.

 

https://www.engadget.com/2019/01/10/vlc-reaches-three-billion-downloads-will-soon-add-airplay/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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sertacaygun 4 ay
Pot player candır. Hem K-Lite Codec pack ile beraber çalışıyor.
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The Hollow 4 ay
VLC ile IPTV ve indirdiğim bütün video içeriklerini sıkıntısız izliyorum. Stabil sürümlerini eksiksiz yüklemek gerekiyor. Çünkü, eskide kalmış versiyonlarda güvenlik açıkları oluyor.
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Camino Del Rio 4 ay
VLC = IPTV Türkiye de net kime sorarsanız
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zaferq 4 ay
Porno izlerken çok işime yarıyor
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