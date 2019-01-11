VLC uygulaması 3 milyar indirme rakamına ulaştı

İnternetin emektar video oynatıcılarından birisi haline gelen VLC Player, CES 2019 fuarında hem gelecek projelerini açıkladı hem de ulaştığı devasa indirme rakamını ziyaretçilerle paylaştı.

Önemli bir aşama

Fuar standına bir sayaç kuran VideoLan Inc., bugün içerisinde 3 milyar indirme rakamını geçmeyi bekliyor. Çapraz platform desteğiyle yaygın bir kullanım alanı bulan VLC uygulaması yüzde 25 civarında mobil cihazlardan indirildi.

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Geliştirici ekipten Jean-Baptiste Kempf yaptığı açıklamada yıl içerisinde AirPlay desteğini uygulamaya getireceklerini açıkladı. Android kullanıcılarının Apple TV kutularına yayın aktarabileceği bu özelliğin üzerinde bir süredir çalışılıyor. VLC ayrıca 2D içeriklerin sanal gerçeklik kasklarında izlenmesini sağlayacak bir VR modunu da uygulamaya entegre etmeyi planlıyor.