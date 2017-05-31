VR destekli giysi ile sanal gerçeklik hiç olmadığı kadar “gerçek”





Machina isimli yeni bir şirket, sanal gerçeklik sektörünü tamamen değiştirecek giysiler üzerinde çalışıyor. OBE (beden dışı deneyim) kavramından yola çıkılarak üretilen giysiler, bir bakıma vücudu da sanal gerçeklik ortamına dahil ederek VR cihazlarının eksik kalan kısımlarını dolduracak. Giysileri özel kılan şey ise üzerinde bulunan çok sayıda sensör.

Vücudun farklı kısımlarını uyarması adına giysilere yerleştirilmiş sensörler, VR cihazları ile birlikte çalışarak sanal gerçeklik ortamında deneyimlenen şeylerin kullanıcıya yansıtılmasını sağlıyorlar. Örneğin, sanal ortamda göğsünüzde vurulduğunuzda bu giysideki sensörler sayesinde vurulduğunuz kısımda ağrı hissedebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra giysilerde bulunan haptik modüller de kullanıcının hareketlerinin sanal gerçeklik ortamına doğru ve hızlı bir şekilde aktarılmasına yardımcı oluyor.

Giysilerin farklı kısımlarında, farklı hareketlerin algılanmasını sağlamak adına yerleştirilmiş 4 sensör yer alıyor. İlk iki sensör kollarda, diğer sensör göğüste ve son sensör ise kürek kemiklerinin ortasında bulunuyor. Machina, uygun uygulamalarla sensörlerin fitness takip cihazı gibi kullanılabileceğini ve hatta akıllı telefona bağlanmaları durumunda bildirim geldiği anlarda kullanıcıyı uyarabileceklerini paylaştı. Machina’nın kurucularından birisi olan Antonio Perdigon, buna örnek olarak Facebook paylaşımının beğeni alması durumunda kalp üzerinde (veya yakınında) bulunan bir sensörün titreşebileceğini söyledi.

Machina, giysilerini şimdilik Gear VR gibi mobil teçhizatlara uyumlu olarak üretiyor. Giysilerin daha güçlü donanımlarla, daha iyi performans gösterebileceği biliniyor. Öte yandan giysilerin mobil VR cihazlarıyla birlikte kullanılmasının bu cihazların gelişimine katkı sağlayabileceği de düşünülüyor.

Engadget editörü Chris Velazco, birkaç sensörü deneme fırsatına eriştiğini ve teknolojinin geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu yazdı. Machina da çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.

https://www.engadget.com/2017/05/31/fashion-and-tech-collide-in-this-vr-friendly-connected-shirt/?ncid=txtlnkusaolp00000595#/