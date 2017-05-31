Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

VR destekli giysi ile sanal gerçeklik hiç olmadığı kadar “gerçek”

Machina isimli şirket, sanal gerçekliğin daha gerçekçi olması adına VR cihazlarıyla uyumlu olarak çalışan özel giysiler geliştiriyor. Giysiler, sanal ortamdaki hareketleri de kontrol ediyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,4b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Machina isimli yeni bir şirket, sanal gerçeklik sektörünü tamamen değiştirecek giysiler üzerinde çalışıyor. OBE (beden dışı deneyim) kavramından yola çıkılarak üretilen giysiler, bir bakıma vücudu da sanal gerçeklik ortamına dahil ederek VR cihazlarının eksik kalan kısımlarını dolduracak. Giysileri özel kılan şey ise üzerinde bulunan çok sayıda sensör.

Vücudun farklı kısımlarını uyarması adına giysilere yerleştirilmiş sensörler, VR cihazları ile birlikte çalışarak sanal gerçeklik ortamında deneyimlenen şeylerin kullanıcıya yansıtılmasını sağlıyorlar. Örneğin, sanal ortamda göğsünüzde vurulduğunuzda bu giysideki sensörler sayesinde vurulduğunuz kısımda ağrı hissedebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra giysilerde bulunan haptik modüller de kullanıcının hareketlerinin sanal gerçeklik ortamına doğru ve hızlı bir şekilde aktarılmasına yardımcı oluyor.

Giysilerin farklı kısımlarında, farklı hareketlerin algılanmasını sağlamak adına yerleştirilmiş 4 sensör yer alıyor. İlk iki sensör kollarda, diğer sensör göğüste ve son sensör ise kürek kemiklerinin ortasında bulunuyor. Machina, uygun uygulamalarla sensörlerin fitness takip cihazı gibi kullanılabileceğini ve hatta akıllı telefona bağlanmaları durumunda bildirim geldiği anlarda kullanıcıyı uyarabileceklerini paylaştı. Machina’nın kurucularından birisi olan Antonio Perdigon, buna örnek olarak Facebook paylaşımının beğeni alması durumunda kalp üzerinde (veya yakınında) bulunan bir sensörün titreşebileceğini söyledi.

Machina, giysilerini şimdilik Gear VR gibi mobil teçhizatlara uyumlu olarak üretiyor. Giysilerin daha güçlü donanımlarla, daha iyi performans gösterebileceği biliniyor. Öte yandan giysilerin mobil VR cihazlarıyla birlikte kullanılmasının bu cihazların gelişimine katkı sağlayabileceği de düşünülüyor.

Engadget editörü Chris Velazco, birkaç sensörü deneme fırsatına eriştiğini ve teknolojinin geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu yazdı. Machina da çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.


https://www.engadget.com/2017/05/31/fashion-and-tech-collide-in-this-vr-friendly-connected-shirt/?ncid=txtlnkusaolp00000595#/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
axaxa 2 yıl
Gerçek VR için hala çok erken bence daha vakti var
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ters Adam 2 yıl axaxa
xattorneyx
Gerçek VR için hala çok erken bence daha vakti var

Gercek VR nedir?
Gercek sanal gerceklik mi ??

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hacı.basat 2 yıl
Bunun gibi ürünlerin sorunu standart haline gelememektir, benzeri çok ürün çıktı ve yaygınlaştırılamadı, yine aynı hataya düşüyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Harika bi tasarım ama göğüs kafesine üst üste ağrı hissedilecek ölçüde titreşim yollamak ne denli sağlıklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 2 yıl
giyilebilir elbise donanimlarin temizlik sekilleri varmi yoksa tilki gibi kokacaklar mi ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-C6BBFF977 2 yıl
Tesla suit ve AxonVR a bir bakin isterseniz :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
Sanal gerçekliğin en iyisi böyle olacaktır bütün olarak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 2 yıl
İstediği hayatı yaşayamayanların avuntusu...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jimmy McNulty 2 yıl Kerim5100
Kardeş bırakta 20-30 kişinin öldüğü hikayenin başrolünde olmayalım. (gerçek hayatta)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2364 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
sanal gerçeklik, Diğer Bilim ve Teknoloji ve
2 etiket daha Bilim ve Teknoloji emre-karakullukcu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Tim Cook, Donald Trump'ı uyarmak için Beyaz Sarayı aradı 2 yıl GPU'lu makine öğrenme uzaydaki robotlara yardımcı olabilir 2 yıl AMD Threadripper ailesinde 9 işlemci yer alacak 2 yıl Intel Core i9-7900X işlemcisi 5.7GHz’e aşırtıldı 2 yıl Sin City çizgi roman serisi dizi oluyor 2 yıl Dünyanın en büyük uçağı testlere hazır 2 yıl Asus’un yeni yönlendiricisi oyunculara özel 2 yıl Otomobilde yeni zam kapıda: 1500-1600cc araçları kapsıyor 2 yıl Hackerlardan esrarengiz otomobil hırsızlığı: 150 adet Jeep Wrangler çalındı 2 yıl Apple’ın akıllı hoparlörü detaylanıyor 2 yıl Markafoni, 30 Haziran'da kapanıyor 2 yıl Rivet Networks yeni Killer teknolojilerini duyurdu 2 yıl Panasonic’ten giriş seviyesine metal alaşımlı telefon 2 yıl Asus’tan iki farklı segmente yönelik tablet modelleri 2 yıl Elon Musk'tan Donald Trump'a tehdit: "İklim anlaşması iptal olursa ben yokum!" 2 yıl Yeni bir Windows 10 mobil sürümü gelebilir 2 yıl Andy Rubin, Essential Phone'un gelecek ay çıkacağını açıkladı 2 yıl Google Street View’ın 10. yılına özel birbirinden güzel fotoğraflar paylaşıldı 2 yıl Uber-Google davası, Uber’in otonom araç liderini işinden etti 2 yıl Asus, Threadripper işlemcilerde 5GHz ötesine geçiyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN VR destekli giysi ile sanal gerçeklik hiç olmadığı kadar “gerçek” Sonraki Apple, Qualcomm’un Türk mühendisini transfer etti 2 yıl ABD’nin casus uydusu Uluslararası Uzay İstasyonu’na yaklaşıyor 2 yıl NASA'dan son dakika açıklaması: "Güneş'in atmosferine uzay aracı gönderiyoruz" 2 yıl AMD'nin 16 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemcisi elimizde: Canavar! 2 yıl Son sızıntı iPhone 8'in ölçülerini ortaya çıkardı 2 yıl Bosch, emisyon hilesine yardım etmekle suçlanıyor 2 yıl Turkcell'in müzik servisi Fizy, Tarkan'la anlaştı 2 yıl Atatürk Havalimanı üzerinde drone uçuran vatandaşa 10 ay hapis 2 yıl Microsoft, Snapdragon 835'li Windows 10 PC'leri kimlerin üreteceğini açıkladı 2 yıl Bacaklarla kontrol edilen robotik kol üretildi 2 yıl HTC Vive artık kablosuz 2 yıl Yüksek performanslı oyun ve iş sistemi tavsiyesi 2 yıl Samsung'dan S Pen'li yeni dizüstü bilgisayar: Notebook 9 Pro 2 yıl 3D NAND belleklerde 64 katman dönemi 2 yıl 8. nesil Intel işlemciler yüzde 30 performans artışıyla geliyor 2 yıl İngiliz araştırmacılara göre kahve içmek kanser riskini azaltıyor 2 yıl AMD’den büyük haber yok, yeni yongaların çıkışı yaz sonuna doğru 2 yıl Yandex'in otonom aracı gün yüzüne çıktı 2 yıl MSI'ın en kaslı ekran kartı: GTX 1080 Ti Lightning Z 2 yıl Mazda ve rotary motor birlikteliği 50 yaşında! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim