VTOL desteğine sahip Lilium Jet piyasaya çıkmaya hazırlanıyor

Otonom uçuş yeteneğine sahip olması planlanan Lilium Jet'in piyasaya çıkması için Lilium Aviation, daha önceki açıklamalarında 2019 yılını işaret etse de şirket yeni yatırım ile bu tarihi erkene çekebilir. Kısa bir süre önce Tesla, Gett ve Airbus gibi önemli şirketlerden çalışanları ekibe katıp kadrosunu güçlendiren Lilium Jet son finansman turunda Çinli teknoloji devi Tencent'ten 90 milyon dolarlık yatırım aldı. Geçen yılın sonunda, uluslararası girişim sermaye şirketi Atomico'dan 10 milyon dolarlık yatırım alan şirket bu yatırımla birlikte çalışan sayısını 40'a yükseltmişti. Şu an 70'e tyakın çalışanı bulunan şirket bu yatırımın Lilium Jet hayalinin gerçeğe dönüşmesi için çok önemli olduğunu düşünüyor.
Sektörün Lideri Olabilir
Lilium Avition'un kurucularından olan ve şu anda şirketin CEO koltuğunda bulunan Daniel Wiegand, bu yatırımın beş koltuklu jeti gerçeğe dönüştürmeyi sağlayacağını kaydederken yatırım sayesinde bir fikrin, seyahat anlayışını değiştirebilecek bir devrime dönüşeceğini açıkladı. ''Lilium, dünyadaki en iyi finanse edilen elektrikli uçak projelerinden biri haline geliyor.'' diyen Wiegand, şirketin başarılı bir hava aracını ticari olarak üretebilir hale geldiğini ifade etti. Wiegand açıklamayla birlikte Lilium Jet'in üretimi için net bir tarih açıklamasa da ticari üretimin başlamasına çok kısa bir süre kaldığını işaret ediyor.
Wiegand, Lilium Jet'in; menzili, ekonomikliği, hızı ve düşük gürültü vaadinin yanı sıra şu ana kadar hiçbir şirkette bulunmayan elektrikli VTOL teknolojisi ile birlikte yeni endüstride liderliğe oturacağına inanıyor. Yatırımın ardından açıklama yapan Tencent sözcüsü '' Lilium, insanlık için önemli ve çevre dostu bir taşımacılık atılımı sunuyor.'' derken Lilium'un elektrikle çalışan hava aracının dünyadaki insanlara fayda sağlayan yeni hareket seçenekleri sunduğunu ekledi.
https://electrek.co/2017/10/02/electric-vtol-aircraft-lilium-jet/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ha ha ha, pervaneli bir araç havasız ortamda nasıl itiş gücü sağlayacak.
Benim düşünceme epey yakınmış.
Benim düşüncem: Şehir içi için drone taksiler, şehirlerarası için ise bu aletler. Ama menzili düşük olduğu için Hollanda gibi çok küçük ülkelerde epey işe yarayabilir. Zamanla yükselirse gelecekte çok işimizi görür.