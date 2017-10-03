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VTOL desteğine sahip Lilium Jet piyasaya çıkmaya hazırlanıyor

Münih Teknik Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen dikey kalkış ve iniş sistemine(VTOL) sahip Lilium Jet, Çinli teknoloji devi Tencent'ten 90 milyon dolarlık yatırım aldı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi'nden dört mühendis ve birkaç doktora öğrencisi tarafından kurulan Lilium Aviation şirketi kişisel kullanıma uygun ilk elektrikli elektrikli hava aracını piyasaya sunmaya çok yakın. Lilium Aviation tarafından geliştirilen ve dikey kalkış ve iniş desteğine sahip ilk jet olan Lilium Jet, bu yılın başında test edilmiş ve başarılı bir uçuş gerçekleştirmişti. Saatte 300 kilometrenin üstünde hıza ulaşabildiği belirtilen Lilium Jet, 300 kilometreden daha fazla olan menzili ile de dikkat çekmişti.


 

Otonom uçuş yeteneğine sahip olması planlanan Lilium Jet'in piyasaya çıkması için Lilium Aviation, daha önceki açıklamalarında 2019 yılını işaret etse de şirket yeni yatırım ile bu tarihi erkene çekebilir. Kısa bir süre önce Tesla, Gett ve Airbus gibi önemli şirketlerden çalışanları ekibe katıp kadrosunu güçlendiren Lilium Jet son finansman turunda Çinli teknoloji devi Tencent'ten 90 milyon dolarlık yatırım aldı. Geçen yılın sonunda, uluslararası girişim sermaye şirketi Atomico'dan 10 milyon dolarlık yatırım alan şirket bu yatırımla birlikte çalışan sayısını 40'a yükseltmişti. Şu an 70'e tyakın çalışanı bulunan şirket bu yatırımın Lilium Jet hayalinin gerçeğe dönüşmesi için çok önemli olduğunu düşünüyor.


Sektörün Lideri Olabilir 

Lilium Avition'un kurucularından olan ve şu anda şirketin CEO koltuğunda bulunan Daniel Wiegand, bu yatırımın beş koltuklu jeti gerçeğe dönüştürmeyi sağlayacağını kaydederken yatırım sayesinde bir fikrin, seyahat anlayışını değiştirebilecek bir devrime dönüşeceğini açıkladı. ''Lilium, dünyadaki en iyi finanse edilen elektrikli uçak projelerinden biri haline geliyor.'' diyen Wiegand, şirketin başarılı bir hava aracını ticari olarak üretebilir hale geldiğini ifade etti. Wiegand açıklamayla birlikte Lilium Jet'in üretimi için net bir tarih açıklamasa da ticari üretimin başlamasına çok kısa bir süre kaldığını işaret ediyor.


Wiegand, Lilium Jet'in; menzili, ekonomikliği, hızı ve düşük gürültü vaadinin yanı sıra şu ana kadar hiçbir şirkette bulunmayan elektrikli VTOL teknolojisi ile birlikte yeni endüstride liderliğe oturacağına inanıyor. Yatırımın ardından açıklama yapan Tencent sözcüsü '' Lilium, insanlık için önemli ve çevre dostu bir taşımacılık atılımı sunuyor.'' derken Lilium'un elektrikle çalışan hava aracının dünyadaki insanlara fayda sağlayan yeni hareket seçenekleri sunduğunu ekledi. 

Lilium Jet prototipinin başarılı uçuşuunu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

https://electrek.co/2017/10/02/electric-vtol-aircraft-lilium-jet/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 yıl
Yakarsa Dünya'yı almanlar yakar.
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dark_hell_86 1 yıl
Yeterli hız ve atmosfer dayanıklılığı ile başka gezegenlere iniş çıkış içinde kullanılabilir ileriki yıllarda
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FatihAsl 1 yıl dark_hell_86
dark_hell_86

Yeterli hız ve atmosfer dayanıklılığı ile başka gezegenlere iniş çıkış içinde kullanılabilir ileriki yıllarda

ha ha ha, pervaneli bir araç havasız ortamda nasıl itiş gücü sağlayacak.
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QuexSeeL 1 yıl
Bana kalsa hareket alanı geniş (helikopter boyutunda olan) drone taksilerden daha avantajlı fakat belli bir mesafe gitmesi lazım ki amacına uysun. Yakın iller arası ulaşımlarda kullanılabilir. Aynı şehrin bir noktasından diğer noktasına ulaşım drone ile mantıklı ama helikopter boyutunda olursa yine bir avantaj kalmıyor. En iyi çözüm hızlı tren ama onun içinde coğrafi şartların uygun olması gerekli.
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sniper23 1 yıl QuexSeeL
QuexSeeL

Bana kalsa hareket alanı geniş (helikopter boyutunda olan) drone taksilerden daha avantajlı fakat belli bir mesafe gitmesi lazım ki amacına uysun. Yakın iller arası ulaşımlarda kullanılabilir. Aynı şehrin bir noktasından diğer noktasına ulaşım drone ile mantıklı ama helikopter boyutunda olursa yine bir avantaj kalmıyor. En iyi çözüm hızlı tren ama onun içinde coğrafi şartların uygun olması gerekli.

Benim düşünceme epey yakınmış.

Benim düşüncem: Şehir içi için drone taksiler, şehirlerarası için ise bu aletler. Ama menzili düşük olduğu için Hollanda gibi çok küçük ülkelerde epey işe yarayabilir. Zamanla yükselirse gelecekte çok işimizi görür.
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