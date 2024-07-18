Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Alman Lilium, Suudi Arabistan’a 100 adet elektrikli hava taksisi satıyor

    Alman havacılık şirketi Lilium, Suudi Arabistan’ın en büyük havayolu şirketini işleten Saudia Group’a 100 adede kadar elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) aracı sattığını açıkladı.
    Lilium, Suudi Arabistan’a 100 adet elektrikli hava taksisi sattı Tam Boyutta Gör
    Almanya merkezli elektrikli uçak üreticisi Lilium, Suudi Arabistan'ın en büyük havayolu şirketini işleten ve tamamı Suudi Arabistan Krallığı'na ait olan Saudia Group, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) aracı veya daha bilindik adlarıyla elektrikli hava taksisi satışı için bağlayıcı bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

    Elektrikli hava taksileri yaygınlaşıyor

    Lilium tarafından yapılan açıklamada bu dev sözleşme kapsamında Saudia Group, 50 adet Lilium Jet eVTOL aracı satın alacak. Sözleşmeye göre Saudia Group, opsiyonlu olarak 50 adet daha Lilium Jet alabilecek. Anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı ancak yapılan açıklamaya göre sözleşme, MENA bölgesinde türünün en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda bir havayolu tarafından bildirilen en büyük eVTOL uçak siparişi olarak da tarihe geçiyor.

    Lilium, Suudi Arabistan’a 100 adet elektrikli hava taksisi sattı Tam Boyutta Gör
    Açıklamalara göre sözleşme sadece araç satışını değil ayrıca uçak performansına ilişkin garantileri, yedek parça, bakım ve onarımlara ilişkin hükümleri de içeriyor. Dolayısıyla kapsam oldukça geniş. Öte yandan Lilium Jet, saatte 250 kilometre hızla 175 kilometreye kadar seyahat etme imkanı sunuyor. Araç elektrikli olduğu için temiz havacılık için de önemli bir yere sahip. Bununla birlikte dikey kalkış ve iniş yapabildiği için yolcuları gitmek istedikleri yere çok yakın yerlere indirebilecek.

    Saudia Group, operasyonların bir iştiraki olan Saudia Private tarafından yönetilip yürütüleceği ilk jetlerin 2026 yılında teslim alınmasını bekliyor. Lilium Jet, altı yolcu artı bagaj kapasitesine sahip geniş, premium kabinlere sahip olacak. Lilium Jet’in hem şehir içi hem de şehirler arası seyahatlerde kullanılması planlanıyor. Ek olarak Suudi Arabistan, eVTOL ve hava taksisi endüstrisinde herkesten öne çıkıyor. Ülkeye sadece Lilium ilgi göstermiyor. Benzer araçlar üreten Eve ve Joby de Suudi merkezli havacılık şirketleriyle benzer anlaşmalar imzalamış durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 6 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    audi a4 b9 0.75 kablo kaç watt taşır elektrikli şofben neden elektrik kaçırır priz patlaması ortaköy kumpir fiyatları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 13
    Redmi Note 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız