Alman Lilium, Suudi Arabistan’a 100 adet elektrikli hava taksisi satıyor

Tam Boyutta Gör Almanya merkezli elektrikli uçak üreticisi Lilium, Suudi Arabistan'ın en büyük havayolu şirketini işleten ve tamamı Suudi Arabistan Krallığı'na ait olan Saudia Group, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) aracı veya daha bilindik adlarıyla elektrikli hava taksisi satışı için bağlayıcı bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Elektrikli hava taksileri yaygınlaşıyor

Lilium tarafından yapılan açıklamada bu dev sözleşme kapsamında Saudia Group, 50 adet Lilium Jet eVTOL aracı satın alacak. Sözleşmeye göre Saudia Group, opsiyonlu olarak 50 adet daha Lilium Jet alabilecek. Anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı ancak yapılan açıklamaya göre sözleşme, MENA bölgesinde türünün en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda bir havayolu tarafından bildirilen en büyük eVTOL uçak siparişi olarak da tarihe geçiyor.

Tam Boyutta Gör Açıklamalara göre sözleşme sadece araç satışını değil ayrıca uçak performansına ilişkin garantileri, yedek parça, bakım ve onarımlara ilişkin hükümleri de içeriyor. Dolayısıyla kapsam oldukça geniş. Öte yandan Lilium Jet, saatte 250 kilometre hızla 175 kilometreye kadar seyahat etme imkanı sunuyor. Araç elektrikli olduğu için temiz havacılık için de önemli bir yere sahip. Bununla birlikte dikey kalkış ve iniş yapabildiği için yolcuları gitmek istedikleri yere çok yakın yerlere indirebilecek.

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Saudia Group, operasyonların bir iştiraki olan Saudia Private tarafından yönetilip yürütüleceği ilk jetlerin 2026 yılında teslim alınmasını bekliyor. Lilium Jet, altı yolcu artı bagaj kapasitesine sahip geniş, premium kabinlere sahip olacak. Lilium Jet’in hem şehir içi hem de şehirler arası seyahatlerde kullanılması planlanıyor. Ek olarak Suudi Arabistan, eVTOL ve hava taksisi endüstrisinde herkesten öne çıkıyor. Ülkeye sadece Lilium ilgi göstermiyor. Benzer araçlar üreten Eve ve Joby de Suudi merkezli havacılık şirketleriyle benzer anlaşmalar imzalamış durumda.

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