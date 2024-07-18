Alman Lilium, Suudi Arabistan’a 100 adet elektrikli hava taksisi satıyor

Elektrikli hava taksileri yaygınlaşıyor
Lilium tarafından yapılan açıklamada bu dev sözleşme kapsamında Saudia Group, 50 adet Lilium Jet eVTOL aracı satın alacak. Sözleşmeye göre Saudia Group, opsiyonlu olarak 50 adet daha Lilium Jet alabilecek. Anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı ancak yapılan açıklamaya göre sözleşme, MENA bölgesinde türünün en büyüğü olma özelliğini taşıyor. Aynı zamanda bir havayolu tarafından bildirilen en büyük eVTOL uçak siparişi olarak da tarihe geçiyor.
Saudia Group, operasyonların bir iştiraki olan Saudia Private tarafından yönetilip yürütüleceği ilk jetlerin 2026 yılında teslim alınmasını bekliyor. Lilium Jet, altı yolcu artı bagaj kapasitesine sahip geniş, premium kabinlere sahip olacak. Lilium Jet’in hem şehir içi hem de şehirler arası seyahatlerde kullanılması planlanıyor. Ek olarak Suudi Arabistan, eVTOL ve hava taksisi endüstrisinde herkesten öne çıkıyor. Ülkeye sadece Lilium ilgi göstermiyor. Benzer araçlar üreten Eve ve Joby de Suudi merkezli havacılık şirketleriyle benzer anlaşmalar imzalamış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.