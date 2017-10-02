World View'in dev balonu stratosfere gitmek için yola çıktı

Atmosferin üst katmanlarına dev balonlar göndererek bu balonları uzun vadeli saha gözlemi, hava durumu izleme ve hatta savunma uygulamalarında kullanmak isteyen ABD'li şirket World View Enterprises, şubat ayında açılışını yaptığı yeni Tucson şehrindeki yeni genel merkezinde bir ilke imza attı. Şirket dünyada ilk kez, atmosferin 50 kilometre yüksekliğine kadar uzanan stratosfer tabakasına gitmek üzere tasarlanan dev bir balonu uçurdu.

Balonların Atmosferde Kalma Süresi Yetersiz

2013 yılında ABD Federal Havacılık Dairesi'nden gerekli onayları alarak balonlarla atmosfere yolculuk fikrini uygulamaya koymak isteyen şirket ilk başarılı uçuşunu 2014 yılında balonu, yaklaşık 15 kilometre yükseğe uçurmayı başararak gerçekleştirmişti. Şirketin bugüne kadarki en uzun uçuşunda, balon 27 saat havada kalmayı başardıysa da bu süre World View için yeterli değil zira şirketin asıl amacı aylarca atmosferin üst tabakalarında kalabilecek balonlar üreterek bu balonları ticari amaçlar için kullanmak.

Yeni balonlar üretip uçuş testleri gerçekleştirerek balonların atmosferde geçirdiği süreyi uzatmaya çalışan şirket, hedeflediği sürelere ulaşırsa balonların, alçak yörünge uydularının yerini aldığına şahit olabiliriz. Böylece uydulara kıyasla çok daha düşük üretim ve uçuş masrafı olan balonlar, atmosferden yeryüzüne bilgi akışı sağlayabilir. Bununla birlikte şirket kuruluş amacından da vazgeçmiş değil. Balonlarla insanların atmosferin üst katmanlarından dünyayı seyretmesini planlayan şirket uçuş güvenliğini ve sürelerini geliştirerek uzay turizminde yeni bir kapı açmanın peşinde.

World View'in balonunun kalkış anını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:

https://www.engadget.com/2017/10/02/world-view-successfully-launches-near-space-balloon/?ncid=txtlnkusaolp00000595