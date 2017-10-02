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World View'in dev balonu stratosfere gitmek için yola çıktı

Ürettiği dev balonları atmosferin üst tabakalarına göndererek uzay turizmine yeni bir soluk getirmek isteyen World View Enterprises, stratosfere gönderilmek üzere tasarlanan balonunu uçurdu.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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World View'in dev balonu stratosfere gitmek için yola çıktı
 
Atmosferin üst katmanlarına dev balonlar göndererek bu balonları uzun vadeli saha gözlemi, hava durumu izleme ve hatta savunma uygulamalarında kullanmak isteyen ABD'li şirket World View Enterprises, şubat ayında açılışını yaptığı yeni Tucson şehrindeki yeni genel merkezinde bir ilke imza attı. Şirket dünyada ilk kez, atmosferin 50 kilometre yüksekliğine kadar uzanan stratosfer tabakasına gitmek üzere tasarlanan dev bir balonu uçurdu.

Balonların Atmosferde Kalma Süresi Yetersiz 

2013 yılında ABD Federal Havacılık Dairesi'nden gerekli onayları alarak balonlarla atmosfere yolculuk fikrini uygulamaya koymak isteyen şirket ilk başarılı uçuşunu 2014 yılında balonu, yaklaşık 15 kilometre yükseğe uçurmayı başararak gerçekleştirmişti. Şirketin bugüne kadarki en uzun uçuşunda, balon 27 saat havada kalmayı başardıysa da bu süre World View için yeterli değil zira şirketin asıl amacı aylarca atmosferin üst tabakalarında kalabilecek balonlar üreterek bu balonları ticari amaçlar için kullanmak.
Yeni balonlar üretip uçuş testleri gerçekleştirerek balonların atmosferde geçirdiği süreyi uzatmaya çalışan şirket, hedeflediği sürelere ulaşırsa balonların, alçak yörünge uydularının yerini aldığına şahit olabiliriz. Böylece uydulara kıyasla çok daha düşük üretim ve uçuş masrafı olan balonlar, atmosferden yeryüzüne bilgi akışı sağlayabilir. Bununla birlikte şirket kuruluş amacından da vazgeçmiş değil. Balonlarla insanların atmosferin üst katmanlarından dünyayı seyretmesini planlayan şirket uçuş güvenliğini ve sürelerini geliştirerek uzay turizminde yeni bir kapı açmanın peşinde. 
 World View'in balonunun kalkış anını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
 

https://www.engadget.com/2017/10/02/world-view-successfully-launches-near-space-balloon/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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kalzakath 1 yıl en beğenilen
Valla sırf bir balon nasıl “fırlatılır” onu görmek için video yu izledim. Tahmin ettiğim gibi balonu şişirip bırakmışlar...
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homebird 1 yıl
"Balon fırlatmak" :D
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kalzakath 1 yıl en beğenilen
Valla sırf bir balon nasıl “fırlatılır” onu görmek için video yu izledim. Tahmin ettiğim gibi balonu şişirip bırakmışlar...
1 Yanıt Yanıtla +7
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Kerim5100 1 yıl
Bu balonla birlikte Dünya'nın düz olduğunu görebilidgfksdljgkhdasdgf
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