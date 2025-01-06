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    Lilium’un mucizevi kurtuluşu: Hava taksi girişimi 200 milyon dolar yatırım aldı

    Avrupalı elektrikli uçan taksi girişimi Lilium, zorlu geçen dönemlerin ardından faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Şimdi ise 200 milyon dolar yatırımla hayata dönüyor.
    Lilium iflastan kurtuluyor: Hava taksi girişimi yeni yatırım aldı Tam Boyutta Gör
    Almanya merkezli elektrikli hava aracı girişimi Lilium, geçtiğimiz haftalarda 10 yılı aşkın süredir devam eden faaliyetlerini durdurduğunu ve yaklaşık 1.000 çalışanını işten çıkardığını duyurmuştu. Ancak görünüşe göre hava taksi ve eVTOL (elektrikli dikey kalkış ve iniş) sektöründe hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönemde, Lilium, iflasın eşiğinden döndü.

    Yeni yatırım Lilium’u ipten aldı

    Daha birkaç hafta önce, 20 Aralık'ta iflas başvurusunda bulunan ve çalışanlarının büyük bir kısmını işten çıkarmak zorunda kalan şirket, 24 Aralık’ta bir Noel mucizesi yaşamış durumda. Açıklamaya göre Mobile Uplift Corporation adlı yatırımcı grubu, şirkete tam 200 milyon dolar değerinde bir destek sağlayarak yeniden ayağa kalkmasının yolunu açtı.

    Bu konsorsiyum, ABD merkezli özel sermaye şirketi Fifth Wall, bir Avrupalı finans yatırımcısı, batarya üreticisi CustomCells ve bazı Lilium alacaklıları ile eski hissedarlarından oluşuyor. Yatırımcı grup, Lilium’un yeniden yapılanması ve faaliyetlerine devam edebilmesi için gerekli sermayeyi sağlayacaklarını belirtti.

    Lilium’un bu finansmanla iflastan çıkması için Almanya’daki iflas mahkemelerinin onayı ve alacaklılarla yapılacak görüşmeler büyük önem taşıyor. Ayrıca, şirketin yeniden yapılanma sürecini başarıyla tamamlaması gerekiyor. Yatırımcılar, ilk prototipin uçuş sertifikasyonu için gerekli olan bütçenin sağlandığını ifade ederken, uzun vadede Lilium’un yalnızca hava taksileri üretmekle kalmayıp, teknolojisini acil durum hizmetleri veya helikopterlerin yerini alabilecek uygulamalarda kullanabileceği belirtiliyor.

    Lilium, saatte 100 km hıza ulaşabilen tamamen elektrikli jetleriyle havacılıkta çevreci bir devrim yapmayı hedefliyordu. Şirket, bugüne kadar prototip geliştirme süreçleri için 1.5 milyar dolardan fazla yatırım almış ve ilk teslimatlarını 2026’da gerçekleştirmeyi hedeflediğini duyurmuştu. Ancak yüksek sermaye gereksinimleri ve risklerle dolu bu sektörde işler planlandığı gibi gitmedi. Ekim ayında ek yatırım arayışına giren şirket, yeterli finansmanı sağlayamayınca Aralık ayında iflas sürecine girmişti.

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