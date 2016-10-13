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Valve'in sıradaki VR hamlesi bileklik olabilir

Valve SteamDev etkinliğinde VR geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.Yeni VR hamlesi objelerle etkileşimi kolaylaştırmaya ve kullanımı pratikleştirmeye yönelik bileğe takılacak bir kontrolcü olabilir.
2 yıl
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3
Çevre Birimleri
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Valve'in sıradaki VR hamlesi bileklik olabilir
 Eğer geçen haftaki Oculus Connect sizi sanal gerçeklik için yeterince heyecanlandıramadıysa Valve'in "Steam Geliştirici Günleri" etkinliği dikkatinizi çekebilir. Pc oyunculuğunun kalesi denebilecek Steam'in yeni hamlesi muhtemelen Vive başlığı için yeni bir kontrolcü üzerinde çalışması.

Duyumlar, prototip, yenilikler,beklentiler 

TechCrunch'a göre yeni kontrolcünün en büyük avantajı objelerle etkileşim sırasında kontrolcü ile olan etkileşimi kolaylaştırması olacak. Duyumlara göre yeni kontrolcü bileğe veya avuç içine yerleştirilecek. Etkinliğin geliştiricilere özel olması detayları prototipin görseli ile kısıtlı kalmasına neden olmuş olsa da heyecan verici.
 Elbette gelişmeler bu kadarla sınırlı değil. Valve, Lighthouse takip sisteminin kontrolcüler için Wifi gibi ortak bir ortam oluşturmasını ve herkesin her yerde geliştirebileceği bir sistem olmasını istiyor. Halihazırda 300'ün üzerinde firma takip sistemi üzerinde çalışıyor. Yeni Lighthouse temel istasyonları gelecek senenin başında dağıtılabilir.
Gizmodo'nun Twitter'da paylaştığı görsele göre prototip kontrolcüyü aşağıda görebilirsiniz. 

https://www.engadget.com/2016/10/12/valves-next-vr-hardware-could-be-a-wrist-mounted-controller/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl en beğenilen
Anlaşılan Valve nin sırada ki hamlesi hiç bir zaman Half-Life olmayacak.
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gxhero 2 yıl
Aklımda deli fikirler var, ve bunları görünce gülesim geliyor.
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sniper23 2 yıl en beğenilen
Anlaşılan Valve nin sırada ki hamlesi hiç bir zaman Half-Life olmayacak.
1 Yanıt Yanıtla +17
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kadirirdem 2 yıl sniper23
sniper23

Anlaşılan Valve nin sırada ki hamlesi hiç bir zaman Half-Life olmayacak.

aynen o devri kapattılar anlaşılan...
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