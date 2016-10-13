Valve'in sıradaki VR hamlesi bileklik olabilir

Eğer geçen haftaki Oculus Connect sizi sanal gerçeklik için yeterince heyecanlandıramadıysa Valve'in "Steam Geliştirici Günleri" etkinliği dikkatinizi çekebilir. Pc oyunculuğunun kalesi denebilecek Steam'in yeni hamlesi muhtemelen Vive başlığı için yeni bir kontrolcü üzerinde çalışması.

Duyumlar, prototip, yenilikler,beklentiler

TechCrunch'a göre yeni kontrolcünün en büyük avantajı objelerle etkileşim sırasında kontrolcü ile olan etkileşimi kolaylaştırması olacak. Duyumlara göre yeni kontrolcü bileğe veya avuç içine yerleştirilecek. Etkinliğin geliştiricilere özel olması detayları prototipin görseli ile kısıtlı kalmasına neden olmuş olsa da heyecan verici.

Elbette gelişmeler bu kadarla sınırlı değil. Valve, Lighthouse takip sisteminin kontrolcüler için Wifi gibi ortak bir ortam oluşturmasını ve herkesin her yerde geliştirebileceği bir sistem olmasını istiyor. Halihazırda 300'ün üzerinde firma takip sistemi üzerinde çalışıyor. Yeni Lighthouse temel istasyonları gelecek senenin başında dağıtılabilir.

Gizmodo'nun Twitter'da paylaştığı görsele göre prototip kontrolcüyü aşağıda görebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2016/10/12/valves-next-vr-hardware-could-be-a-wrist-mounted-controller/?ncid=txtlnkusaolp00000595