Ve AMD'nin yeni nesil Bulldozer işlemcisi gün ışığına çıktı

Gigabyte'ın dökümanından elde edilen bilgiye göre AMD'nin 7 Haziran'da duyurmaya hazırlandığı yeni nesil Bulldozer işlemcileri için meraklı bekleyiş sona erdi ve ilk işlemci örnekleri gün ışığına çıktı. Daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz üzere geliştirme çalışmaları beş yıla yakın süren Bulldozer işlemcileri, mikroişlemci tasarımı açısından AMD tarihinin en büyük yatırımı olarak nitelendiriliyorlar.
Fotoğrafları ortaya çıkan Bulldozer işlemcisinin detaylarıyla ilgili çok fazla bilgi bulunmuyor ancak AMD, Bulldozer tabanlı FX işlemcilerini üç farklı grup altında topluyor. FX4000 serisi altında dört çekirdekli Bulldozer işlemcilerini sunmayı planlayan AMD, FX6000 serisi altında altı çekirdekli, FX8000 serisi altında ise 8 çekirdekli modellerini pazara sunacak. AMD'nin yeni işlemcileriyle ilgili olarak henüz saat hızı bilgisi olmasa da genel hatlarıyla teknik özellikler şekillenmiş durumda. 32nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan işlemci ailesinin 8 çekirdekli modellerinde 8MB, 6 çekirdekli modellerinde 6MB veya 4 çekirdekli modellerinde ise 4MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesine yer veriliyor yani her çekirdek için 1MB L2 bellek kullanılıyor.
AMD'nin güncel ürün gamındaki Phenom II işlemcilerinde 6MB olan Seviye 3 bellek kapasitesi de artış gösteriyor ve Bulldozer tabanlı işlemciler 8MB L3 bellek ile geliyorlar. Bu noktada özellikle 8 çekirdekli işlemciler bir hayli dikkat çekici olacak zira toplamda 16MB bellek ile bellek kapasitesi açısından 9MB bellekli Phenom II X6 serisine kıyasla ciddi bir fark oluşturuyorlar ve bunun özellikle tek izlekli uygulamalarda performansa önemli ölçüde katkı sağlayacağı düşünülüyor.
Soket AM3+ formunda hazırlanan yeni nesil işlemcilerdeki entegre bellek kontrolcüsü de ciddi güncellemeler içeriyor. Zira mevcut işlemcilerde 1333MHz olan resmi bellek desteği, Bulldozer jenerasyonuyla birlikte 1866MHz'e çıkartılıyor. Isıl güç tasarımları modeline göre 95 Watt ile 125 Watt arasında değişecek olan Bulldozer tabanlı FX işlemcilerinde çarpan kilidi de açık olacak ve bu sayede kullanıcılar sadece tek bir parametreyi değiştirecek daha yüksek saat hızlarına ulaşabilecekler.
TurboCore 2.0 teknolojisiyle gelecek olan Bulldozer işlemcileri bu sayede geliştirilmiş dinamik çekirdek kontrolü desteği sunacak ve çalıştırılan uygulamanın kullanmadığı çekirdekler uyku moduna alınarak aktif çekirdek veya çekirdeklerin hızı otomatik olarak arttırılabilecek. Intel'in Sandy Bridge jenerasyonunu hedef alan Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcilerin fiyatlandırma açısından da iddialı olacağı belirtilirken, bu konu için de şu ana kadar yapılmış herhangi bir somut açıklama bulunmuyor. Performans ile ilgili olaraksa AMD, Bulldozer tabanlı işlemcilerin, Phenom II serisi ile kıyaslandığında %50'ye varan oranda daha hızlı olacağını ifade ediyor.
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Yine çok az azınlık B.T. internet sitelerindeki incelemeleri okuyup, inceleyerek karşılaştıracak. Hal böyle olunca Türkiye şartlarında AMD Buldozer'in yine kendi ürünü Deneb mimarili Phenom II'ye %50 fark koyması yadsınamayacak bir adım.
AMD Athlon 4200+ - Phenom II 555(x3-B55) - Phenom II 555(x4-B55) ve Bulldozer'le yolumuza devam edeceğiz.
Diğer taraftan hiçbir stok soğutucu ile marka farketmez işlemcinin ısısına kabahet bulunamaz, paraya kıyıp bol ısı borulu kendini ispatlamış soğutucu almak şart.
" gelecek olan işlemciler piyasa çıkıp mevcut anakartlarda calısıp calısmadığı kesın olarak test edilmeden destek bilgisi verememekteyi.. gigabytein sıkı politikasıymıs işlemci test edilip ondan sonra destek bilgisi verecekler " bendede 890fxa ud5 var diger gigabyte sahipleri gibi beklemedeyiz zaten destek vereceklerdir sadece işlemci cıkınca sağlamasını yapacaklar okadar bence işlemci am3 yapısında .. yanı bu am3 soket lı anakartlara oturmaz olmaz dıyenler nerede goremedım :)) gigabyte destek vermez ise bir cok kişi yeni nesil amd işlemcileri için alacakları anakartlarda gigabyte yer vermeyeceklerdir.. gigabyte de bunu göz önunde bulunduracagından emınım okuyan herkese saygılar...
arkadasın biri forumda paylasmıstı. Am3+ ıslemcıler ile am3 arasında sadece 1 pın fark var. Ve bu pin sorun yaratmıyor. Bıos guncellemesı ıle cozulur
Son kullanıcıda bundan faydalanmalı haliyle :)
imla
sıra geledi AMD yi eleştirmeme AMD nin 2006 da 5.6 milyar dolara Ati yi kendi bünyesine kattıktan snra büyük bi adaptasyon süreci yaşadı ki iki firmayı aynı kurumsal çatı içine entegre etmek çok kolay değildir 2008 e kadar zorlandı ki gpu tarafında AMD yi kurtaran 4000 serisi kartlar olmuştur bi çoğumun 2005 te bulldozer lanse edildi diyodu 2006 da ati alındı planlama dışı o zaman tasarlanan işlemciyi ben Phenom mimarisi olarak düşünüyorum Bulldozer 2008 den snraki bi olay ilk Phenomların nasıl bi rezalet olduğunu biliyoruz hepimiz ama AMD nin asıl amacı Platform yaratmaktı önce Chipset işine girdi Nvidia yı egale etti ki hem Gpu da rakipti daha önemlisi chipset kolunu kesmiş oldu rakibinin Phenom II ile toparlandı ama o sırada intel Nehalem ile piyasada yerini aldı i3 ve i5 serileri kendide kabullendi Tamamen Gpu ve Chipset işinde uzmanlaşmaya adadı şuan için Hd 5000 ve 6000 serilerini görüyoruz diğer yandan 700 ve 800 chipsetlerin başarısı malum şimdi AMD belki yine bi HD 4000 zirvesi yaşatacak İntel ile AMD kıyaslayan arkadaşlar var İntel bi çok zaman hızlı olacak ama o hız için yüksek maliyetler herzaman isteyecek ve firmanın bütçeside bunu yapmaya yeter AMD ise daha düşük arge ile hem chipset hem GPU hemde Cpu da var olmak zorunda
kısacası arkadaşlar Teknolojinin hızlı değiştiği bi dünyada yaşıyoruz bundan 2 sene önce iphone rakipsizdi şimdi ise görüyosnuz Android in 2015 te lider olacağını söyleyen araştırma şirketleri mevcut teknolojiye yetişmek mümkün değil ama daha az parayla en faydalı ürünü almak o teknolojinin çok kolay gözden çıkarılmasını sağlar normalde 2600K işlemci alan bi arkadaş sisteme çok para verdim der 3 4 sene kullanabilr ama daha ekonomik ve performansli ürünleri alan insanda belki 2 sene olmadan elden çıkartır o zamanın daha performanslı ürünlerini alabilr olay bundan ibaret.
Intel-AMD yada AMD - Nvidia kavgasından daha çok bizim için hangisi ucuz parasaına göre hangisi en performanslı diye düşünüp karar vermemiz önemli olandır.
Öyle gözüküyor ki AMD yakında gümler, Intel de bize işlemcileri uçuk fiyata satmaya devam eder.
Tabi tabi nasıl olsa 11 nm çıkıcak. 6 nm yapsınlar değil mi .
Daha 2 ay önce Nvidia gümler Nvidia batar lafları havada uçuşuyordu. Bak FAIL olan bir karta rağmen firma sapasağlam ayakta.
AMD nin yerinde olmadığına göre konuyu kirletme kardeşim herkez intel alamıyor intelin performansına kimse laf etmiyor ama AMD birşeyler yapma çalıştığı zamanda yok şunu yapma bunu yapma... diye yorumlar her zaman olmuştur. yaklaşık 4-5 senedir AMD kullanıyordum sadece bu sene intele geçtim denemek için AMD yi taktir ediyorum
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