Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ve AMD'nin yeni nesil Bulldozer işlemcisi gün ışığına çıktı

8 yıl
15,9b
1
67
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Gigabyte'ın dökümanından elde edilen bilgiye göre AMD'nin 7 Haziran'da duyurmaya hazırlandığı yeni nesil Bulldozer işlemcileri için meraklı bekleyiş sona erdi ve ilk işlemci örnekleri gün ışığına çıktı. Daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz üzere geliştirme çalışmaları beş yıla yakın süren Bulldozer işlemcileri, mikroişlemci tasarımı açısından AMD tarihinin en büyük yatırımı olarak nitelendiriliyorlar.

Ve AMD'nin yeni nesil Bulldozer işlemcisi gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

Fotoğrafları ortaya çıkan Bulldozer işlemcisinin detaylarıyla ilgili çok fazla bilgi bulunmuyor ancak AMD, Bulldozer tabanlı FX işlemcilerini üç farklı grup altında topluyor. FX4000 serisi altında dört çekirdekli Bulldozer işlemcilerini sunmayı planlayan AMD, FX6000 serisi altında altı çekirdekli, FX8000 serisi altında ise 8 çekirdekli modellerini pazara sunacak. AMD'nin yeni işlemcileriyle ilgili olarak henüz saat hızı bilgisi olmasa da genel hatlarıyla teknik özellikler şekillenmiş durumda. 32nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan işlemci ailesinin 8 çekirdekli modellerinde 8MB, 6 çekirdekli modellerinde 6MB veya 4 çekirdekli modellerinde ise 4MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesine yer veriliyor yani her çekirdek için 1MB L2 bellek kullanılıyor.

AMD'nin güncel ürün gamındaki Phenom II işlemcilerinde 6MB olan Seviye 3 bellek kapasitesi de artış gösteriyor ve Bulldozer tabanlı işlemciler 8MB L3 bellek ile geliyorlar. Bu noktada özellikle 8 çekirdekli işlemciler bir hayli dikkat çekici olacak zira toplamda 16MB bellek ile bellek kapasitesi açısından 9MB bellekli Phenom II X6 serisine kıyasla ciddi bir fark oluşturuyorlar ve bunun özellikle tek izlekli uygulamalarda performansa önemli ölçüde katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Soket AM3+ formunda hazırlanan yeni nesil işlemcilerdeki entegre bellek kontrolcüsü de ciddi güncellemeler içeriyor. Zira mevcut işlemcilerde 1333MHz olan resmi bellek desteği, Bulldozer jenerasyonuyla birlikte 1866MHz'e çıkartılıyor. Isıl güç tasarımları modeline göre 95 Watt ile 125 Watt arasında değişecek olan Bulldozer tabanlı FX işlemcilerinde çarpan kilidi de açık olacak ve bu sayede kullanıcılar sadece tek bir parametreyi değiştirecek daha yüksek saat hızlarına ulaşabilecekler.

Ve AMD'nin yeni nesil Bulldozer işlemcisi gün ışığına çıktı
Tam Boyutta Gör

TurboCore 2.0 teknolojisiyle gelecek olan Bulldozer işlemcileri bu sayede geliştirilmiş dinamik çekirdek kontrolü desteği sunacak ve çalıştırılan uygulamanın kullanmadığı çekirdekler uyku moduna alınarak aktif çekirdek veya çekirdeklerin hızı otomatik olarak arttırılabilecek. Intel'in Sandy Bridge jenerasyonunu hedef alan Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcilerin fiyatlandırma açısından da iddialı olacağı belirtilirken, bu konu için de şu ana kadar yapılmış herhangi bir somut açıklama bulunmuyor. Performans ile ilgili olaraksa AMD, Bulldozer tabanlı işlemcilerin, Phenom II serisi ile kıyaslandığında %50'ye varan oranda daha hızlı olacağını ifade ediyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Huzur_02 8 yıl en beğenilen
benim için önemli olan F/P gerisi hikaye
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 8 yıl
phenom II x2 555 kullanıyorum açıkça söyliyim orta seviye oyun video işleme işleriyle uğraşıyorum benim gözüme gelen bi yavaşlama yok AMD de tabi bize sunduğu avantajla ufak bi bios ayar değişikliğiyşe kah çift çekirdek kah 4 çekirdek kullanıma sahibim 10 küsür yıldır bu piyasanın içindeyim ilk bilgisayarım celeron 266 idi snra celeron 500 oldu. i820 camino ve PIII işlemci RD ram rezaletiyle inteli daha yakından tanıdım ek bilgi olarak ekleyeyim ilk P4 ler soket 423 RD ram dir intel bile hatasını anlayıp soket 478 e dönmüştür.AMD duron 750 ile tanışıp AMD safına geçtim açıkçası mutluyum AMD almaktan cebimden az para çıkarıp daha kaliteli fiyat performans ürünleri seçmekten asla vazgeçmeyeceğim. bana göre AMD chipset üretiminde intelden daha kaliteli bunu AMD 690G chipsetinden sonraki yongalarda görebilirsiniz.ve tahminim bulldozer mayısın son haftası duyurulacaktır.
phenom II x2 555 kullanıyorum açıkça söyliyim orta seviye oyun video işleme işleriyle uğraşıyorum benim gözüme gelen bi yavaşlama yok AMD de tabi bize sunduğu a...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crowland 8 yıl
abi amd ye hastayım yaa hep artık yeter gececegim diyorum intele ama severmiyorum su inteli amd sana aşıgım :D
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Biz yorumları yazıp çiziyoruz ama Türkiyede çok az bir azınlık ne aldığını bilerek sistem toplayacak. Geri kalan internete gireceğim, yazı yazacağım ve biraz oyun oynayacağım bir bilgisayar istiyorum diyecek ve içerisine zorunlu parçalar toplanmış kasaları omuzlayıp eve götürecek.
Yine çok az azınlık B.T. internet sitelerindeki incelemeleri okuyup, inceleyerek karşılaştıracak. Hal böyle olunca Türkiye şartlarında AMD Buldozer'in yine kendi ürünü Deneb mimarili Phenom II'ye %50 fark koyması yadsınamayacak bir adım.
AMD Athlon 4200+ - Phenom II 555(x3-B55) - Phenom II 555(x4-B55) ve Bulldozer'le yolumuza devam edeceğiz.
Diğer taraftan hiçbir stok soğutucu ile marka farketmez işlemcinin ısısına kabahet bulunamaz, paraya kıyıp bol ısı borulu kendini ispatlamış soğutucu almak şart.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
gigabyte turkıye ile maıl yoluyla konustugumda yetkili kişi veya kişiler söyle dediler
" gelecek olan işlemciler piyasa çıkıp mevcut anakartlarda calısıp calısmadığı kesın olarak test edilmeden destek bilgisi verememekteyi.. gigabytein sıkı politikasıymıs işlemci test edilip ondan sonra destek bilgisi verecekler " bendede 890fxa ud5 var diger gigabyte sahipleri gibi beklemedeyiz zaten destek vereceklerdir sadece işlemci cıkınca sağlamasını yapacaklar okadar bence işlemci am3 yapısında .. yanı bu am3 soket lı anakartlara oturmaz olmaz dıyenler nerede goremedım :)) gigabyte destek vermez ise bir cok kişi yeni nesil amd işlemcileri için alacakları anakartlarda gigabyte yer vermeyeceklerdir.. gigabyte de bunu göz önunde bulunduracagından emınım okuyan herkese saygılar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 8 yıl

DH Misafiri
gigabyte turkıye ile maıl yoluyla konustugumda yetkili kişi veya kişiler söyle dediler
" gelecek olan işlemciler piyasa çıkıp mevcut anakartlarda calısıp calısmadığı kesın olarak test edilmeden destek bilgisi verememekteyi.. gigabytein sıkı politikasıymıs işlemci test edilip ondan sonra destek bilgisi verecekler " bendede 890fxa ud5 var diger gigabyte sahipleri gibi beklemedeyiz zaten destek vereceklerdir sadece işlemci cıkınca sağlamasını yapacaklar okadar bence işlemci am3 yapısında .. yanı bu am3 soket lı anakartlara oturmaz olmaz dıyenler nerede goremedım :)) gigabyte destek vermez ise bir cok kişi yeni nesil amd işlemcileri için alacakları anakartlarda gigabyte yer vermeyeceklerdir.. gigabyte de bunu göz önunde bulunduracagından emınım okuyan herkese saygılar...

arkadasın biri forumda paylasmıstı. Am3+ ıslemcıler ile am3 arasında sadece 1 pın fark var. Ve bu pin sorun yaratmıyor. Bıos guncellemesı ıle cozulur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akif_gamer 8 yıl
AMD nin eski ürünleri bir yanda İntelin yıllardır elinde tutuğu performans liderliği bir yanda.Yani AMD çok güzel bir fiyat politikası izlemesi lazım.
Son kullanıcıda bundan faydalanmalı haliyle :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demircibu 8 yıl
yinemi sistem değişcez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okanarslan20 8 yıl
f/p iyi olsunda ne olursa olsun gerisi yalan



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devrimdoga 8 yıl
@aceleci burak Kesinlikle katılıyorum dostum


imla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aceleciburak 8 yıl
ivy bridge diyosunuzda daha önce soket 2011 çıkacak ki bunun tam anlamıyla ne zaman pazarda olacağı bilinmez ivy brigde gelmesi anca 2012 ilk çeyreği bulur tam bi sene sonra daha hacimli olarak 22 nm üretim yapılıyor haberleri gelmedi ivy brigde geliyor diyor çoğu arkadaş sizce chipset vakası yaşanmasaydı intel 6 serisi chipsetlere ivy desteği verirmiydi mantıklı düşünmek gerekiyor i820 ile PIII zamanında RD ram faciası yaşamış bi firma intel ilk P4 leri 423 pin yapıp yine i850 yonga setiyle RD ram kullanan intel sonra hatasını anlayıp 478 pin P4 e geçen ve i845 chipsetlerle sd ram a dönen bi süre sonra ddr 266 a geçen intel sonrasında Presscott diye bi işlemci çıkarıp o işlemciden ısı canavarı yaratan intel yine bi klasik hatayı tekrarladı 6 serisinde söz edilen büyüklüğüne yakışmayan hata yaptı ayrıca geçenlerde yol haritası yayınlandı 16 nm istese şimdi getirir Netbooklar için Atom mimarisini geliştirdi ama 775 pin ilk p4 mimarisinin makyajlanmış tek çekirdek işlemci old herkes biliyor Atom denilen vaka 5-6 sene öncenin masaüstü işlemcilerinden başka bişi değil.
sıra geledi AMD yi eleştirmeme AMD nin 2006 da 5.6 milyar dolara Ati yi kendi bünyesine kattıktan snra büyük bi adaptasyon süreci yaşadı ki iki firmayı aynı kurumsal çatı içine entegre etmek çok kolay değildir 2008 e kadar zorlandı ki gpu tarafında AMD yi kurtaran 4000 serisi kartlar olmuştur bi çoğumun 2005 te bulldozer lanse edildi diyodu 2006 da ati alındı planlama dışı o zaman tasarlanan işlemciyi ben Phenom mimarisi olarak düşünüyorum Bulldozer 2008 den snraki bi olay ilk Phenomların nasıl bi rezalet olduğunu biliyoruz hepimiz ama AMD nin asıl amacı Platform yaratmaktı önce Chipset işine girdi Nvidia yı egale etti ki hem Gpu da rakipti daha önemlisi chipset kolunu kesmiş oldu rakibinin Phenom II ile toparlandı ama o sırada intel Nehalem ile piyasada yerini aldı i3 ve i5 serileri kendide kabullendi Tamamen Gpu ve Chipset işinde uzmanlaşmaya adadı şuan için Hd 5000 ve 6000 serilerini görüyoruz diğer yandan 700 ve 800 chipsetlerin başarısı malum şimdi AMD belki yine bi HD 4000 zirvesi yaşatacak İntel ile AMD kıyaslayan arkadaşlar var İntel bi çok zaman hızlı olacak ama o hız için yüksek maliyetler herzaman isteyecek ve firmanın bütçeside bunu yapmaya yeter AMD ise daha düşük arge ile hem chipset hem GPU hemde Cpu da var olmak zorunda
kısacası arkadaşlar Teknolojinin hızlı değiştiği bi dünyada yaşıyoruz bundan 2 sene önce iphone rakipsizdi şimdi ise görüyosnuz Android in 2015 te lider olacağını söyleyen araştırma şirketleri mevcut teknolojiye yetişmek mümkün değil ama daha az parayla en faydalı ürünü almak o teknolojinin çok kolay gözden çıkarılmasını sağlar normalde 2600K işlemci alan bi arkadaş sisteme çok para verdim der 3 4 sene kullanabilr ama daha ekonomik ve performansli ürünleri alan insanda belki 2 sene olmadan elden çıkartır o zamanın daha performanslı ürünlerini alabilr olay bundan ibaret.
Intel-AMD yada AMD - Nvidia kavgasından daha çok bizim için hangisi ucuz parasaına göre hangisi en performanslı diye düşünüp karar vermemiz önemli olandır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yimmasabi 8 yıl
Oyhhh heyecanlandım, bir an DH de test edildi, satışa çıktı sandım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakimi 8 yıl
ben bir intel kullanıcısı olarak AMD nin yerinde olsam hiç çıkarmam nasılsa Intel 6 ay sonra 22 nm ye geçecek, AMD bir sonraki güncellemesini de direk 11 nm ile yapar 1015 te herhalde.
Öyle gözüküyor ki AMD yakında gümler, Intel de bize işlemcileri uçuk fiyata satmaya devam eder.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 8 yıl
hakimi
ben bir intel kullanıcısı olarak AMD nin yerinde olsam hiç çıkarmam nasılsa Intel 6 ay sonra 22 nm ye geçecek, AMD bir sonraki güncellemesini de direk 11 nm ile yapar 1015 te herhalde.

Öyle gözüküyor ki AMD yakında gümler, Intel de bize işlemcileri uçuk fiyata satmaya devam eder.

Tabi tabi nasıl olsa 11 nm çıkıcak. 6 nm yapsınlar değil mi
.

Daha 2 ay önce Nvidia gümler Nvidia batar lafları havada uçuşuyordu. Bak FAIL olan bir karta rağmen firma sapasağlam ayakta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patronage 8 yıl
hakimi

ben bir intel kullanıcısı olarak AMD nin yerinde olsam hiç çıkarmam nasılsa Intel 6 ay sonra 22 nm ye geçecek, AMD bir sonraki güncellemesini de direk 11 nm ile yapar 1015 te herhalde.

Öyle gözüküyor ki AMD yakında gümler, Intel de bize işlemcileri uçuk fiyata satmaya devam eder.



AMD nin yerinde olmadığına göre konuyu kirletme kardeşim herkez intel alamıyor intelin performansına kimse laf etmiyor ama AMD birşeyler yapma çalıştığı zamanda yok şunu yapma bunu yapma... diye yorumlar her zaman olmuştur. yaklaşık 4-5 senedir AMD kullanıyordum sadece bu sene intele geçtim denemek için AMD yi taktir ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FreeRun 8 yıl
laptopa bile i7 gibi bir işlemci takılabiliyorsa, amd nin masaüstünde işlemcileri ucurması lazım, ama ah amd ah seviyoruz seni ama, napsın eldiki imkanlar bu kadar ,sonuçta demir bakır platik teknoloji yavaş gelişiyor yaw, mühendislerdeki akıl fazla ileriye gidemediği için oluyo bunlar hep ,insan oğlunun uzaylılardan falan yardım almasının zamanı geldi artık :):)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeknolojiveBililisim 8 yıl
gerçekten amd çok geç kaldı busefer ivy 22 nm çıkacak bulldozerin fiyatı ne hele de şu performans testleri nebu ya birtane adam gibi test yokmadem elinde var neden bukadar çekiniyorsun anlamadım gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 8 yıl
ADM nin 15 yıl sonra çıkartacağı DOZZER işlemciside AM3 uyumlu olacakmış diyolar. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15921 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, çıkış tarihi ve
5 etiket daha cpu fotoğraf amd teknik özellik fx
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Mobee Nett Tablet 7 video inceleme 8 yıl "Bulut Bilişim nedir?" Yeni nesil veri yönetimi teknolojilerine ait tüm detaylar bu röportajda 8 yıl MSI N550GTX TI Cyclone 2 "Soğuk, sessiz ve daha hızlı" video inceleme 8 yıl Powercolor HD 6790 video inceleme "Orta alt seviyede hareketlilik devam ediyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim