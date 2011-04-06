Ve AMD'nin yeni nesil Bulldozer işlemcisi gün ışığına çıktı

Gigabyte'ın dökümanından elde edilen bilgiye göre AMD'nin 7 Haziran'da duyurmaya hazırlandığı yeni nesil Bulldozer işlemcileri için meraklı bekleyiş sona erdi ve ilk işlemci örnekleri gün ışığına çıktı. Daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz üzere geliştirme çalışmaları beş yıla yakın süren Bulldozer işlemcileri, mikroişlemci tasarımı açısından AMD tarihinin en büyük yatırımı olarak nitelendiriliyorlar.

Fotoğrafları ortaya çıkan Bulldozer işlemcisinin detaylarıyla ilgili çok fazla bilgi bulunmuyor ancak AMD, Bulldozer tabanlı FX işlemcilerini üç farklı grup altında topluyor. FX4000 serisi altında dört çekirdekli Bulldozer işlemcilerini sunmayı planlayan AMD, FX6000 serisi altında altı çekirdekli, FX8000 serisi altında ise 8 çekirdekli modellerini pazara sunacak. AMD'nin yeni işlemcileriyle ilgili olarak henüz saat hızı bilgisi olmasa da genel hatlarıyla teknik özellikler şekillenmiş durumda. 32nm fabrikasyon süreciyle hazırlanan işlemci ailesinin 8 çekirdekli modellerinde 8MB, 6 çekirdekli modellerinde 6MB veya 4 çekirdekli modellerinde ise 4MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesine yer veriliyor yani her çekirdek için 1MB L2 bellek kullanılıyor.

AMD'nin güncel ürün gamındaki Phenom II işlemcilerinde 6MB olan Seviye 3 bellek kapasitesi de artış gösteriyor ve Bulldozer tabanlı işlemciler 8MB L3 bellek ile geliyorlar. Bu noktada özellikle 8 çekirdekli işlemciler bir hayli dikkat çekici olacak zira toplamda 16MB bellek ile bellek kapasitesi açısından 9MB bellekli Phenom II X6 serisine kıyasla ciddi bir fark oluşturuyorlar ve bunun özellikle tek izlekli uygulamalarda performansa önemli ölçüde katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Soket AM3+ formunda hazırlanan yeni nesil işlemcilerdeki entegre bellek kontrolcüsü de ciddi güncellemeler içeriyor. Zira mevcut işlemcilerde 1333MHz olan resmi bellek desteği, Bulldozer jenerasyonuyla birlikte 1866MHz'e çıkartılıyor. Isıl güç tasarımları modeline göre 95 Watt ile 125 Watt arasında değişecek olan Bulldozer tabanlı FX işlemcilerinde çarpan kilidi de açık olacak ve bu sayede kullanıcılar sadece tek bir parametreyi değiştirecek daha yüksek saat hızlarına ulaşabilecekler.

TurboCore 2.0 teknolojisiyle gelecek olan Bulldozer işlemcileri bu sayede geliştirilmiş dinamik çekirdek kontrolü desteği sunacak ve çalıştırılan uygulamanın kullanmadığı çekirdekler uyku moduna alınarak aktif çekirdek veya çekirdeklerin hızı otomatik olarak arttırılabilecek. Intel'in Sandy Bridge jenerasyonunu hedef alan Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcilerin fiyatlandırma açısından da iddialı olacağı belirtilirken, bu konu için de şu ana kadar yapılmış herhangi bir somut açıklama bulunmuyor. Performans ile ilgili olaraksa AMD, Bulldozer tabanlı işlemcilerin, Phenom II serisi ile kıyaslandığında %50'ye varan oranda daha hızlı olacağını ifade ediyor.