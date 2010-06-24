Ve GeForce GTX 460 gün ışığına çıktı

Farklı fiyat segmentleri için DirectX 11 destekli yeni model çalışmalarına devam eden Nvidia, dördüncü Fermi modeli olarak GeForce GTX 460'ı pazara sunmaya hazırlanıyor. GeForce GTX 480 modelini dünyanın en hızlı GPU'su olarak lanse eden Nvidia, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 465 modellerinden sonra, Temmuz ayında lanse etmeyi planladığı GeForce GTX 460 modelini, en ucuz Fermi modeli olarak duyurmayı ve yüksek satış başarısı elde etmeyi planlıyor. İlk üç modelden farklı olarak GF100 GPU'su yerine özellikle güç tüketimine yönelik bir takım iyileştirmeler içerdiği belirtilen GF104 GPU'sunun kullanıldığı GeForce GTX 460 modeli gün ışığına çıktı.

Temmuz ayının ikinci haftasında lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 460'ın 230$ seviyesinden piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatlandırma açısından AMD'nin Radeon HD 5830 modeline rakip olması beklenen GeForce GTX 460'ın önemli bir rol üstleneceği düşünülüyor. Elimize ulaşan bilgilere göre, ara model olarak konumlandırılan GeForce GTX 465 uzun soluklu olmayacak ve önümüzdeki aylarda yerini GeForce GTX 460'ın 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip ikinci versiyonuna bırakacak. GeForce GTX 460'ın detaylarına dönmek gerekirse, iki farklı sürümünün olması beklenen yeni modelin, ilk olarak 192-Bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip konfigürasyonu gelecek.

GeForce 400 serisinin diğer modellerinden farklı olarak yeni bir tasarıma sahip olan GeForce GTX 460'ı, çift slot yer kaplayan ve fanı ortaya konumlandırılan yeni bir soğutucu serinletiyor. İhtiyaç duyduğu gücü iki adet PCIe 6pin konnektöründen alan ekran kartı, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Yukarıda da belirttiğimzi gibi GF104 GPU'sunu kullanan GeForce GTX 460, 192-Bit bellek veri yolu desteğine, 768MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem biriminin 675MHz, paralel işlemcilerinin 1350MHz ve belleklerinin de 3600MHz'de görev yapacağı belirtilen ekran kartı hız aşırtma konusunda da iddialı olacak.

Gelen bilgilere göre GeForce GTX 460'ın grafik işlemci frekansı, herhangi bir voltaj arttırımına ihtiyaç duymadan 830MHz'e kadar çıkabiliyor. Ufak bir voltaj artışı ile 900MHz'i görebildiği belirtilen ekran kartının bazı test sonuçlarına göre 3DMark Vantage'ın Extreme ayarlarında 6000 puan alarak, GeForce GTX 465'e yakın bir performans sergiliyor. 900MHz'de yapılan 3DMark Vantage Extreme testinde ise kartın elde ettiği sonuç 8000 puan seviyesine ulaşabiliyor. DirectX 11, Shader Model 5.0, SLI, CUDA, PhysX, 3DVision ve PureVideo HD gibi teknolojilere destek sunan GeForce GTX 460'ın 230$ seviyesindeki etiket fiyatıyla Temmuz ayında satışa çıkması bekleniyor.