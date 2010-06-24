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Ve GeForce GTX 460 gün ışığına çıktı

8 yıl
8,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Farklı fiyat segmentleri için DirectX 11 destekli yeni model çalışmalarına devam eden Nvidia, dördüncü Fermi modeli olarak GeForce GTX 460'ı pazara sunmaya hazırlanıyor. GeForce GTX 480 modelini dünyanın en hızlı GPU'su olarak lanse eden Nvidia, GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 465 modellerinden sonra, Temmuz ayında lanse etmeyi planladığı GeForce GTX 460 modelini, en ucuz Fermi modeli olarak duyurmayı ve yüksek satış başarısı elde etmeyi planlıyor. İlk üç modelden farklı olarak GF100 GPU'su yerine özellikle güç tüketimine yönelik bir takım iyileştirmeler içerdiği belirtilen GF104 GPU'sunun kullanıldığı GeForce GTX 460 modeli gün ışığına çıktı.

Ve GeForce GTX 460 gün ışığına çıktı
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Temmuz ayının ikinci haftasında lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 460'ın 230$ seviyesinden piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatlandırma açısından AMD'nin Radeon HD 5830 modeline rakip olması beklenen GeForce GTX 460'ın önemli bir rol üstleneceği düşünülüyor. Elimize ulaşan bilgilere göre, ara model olarak konumlandırılan GeForce GTX 465 uzun soluklu olmayacak ve önümüzdeki aylarda yerini GeForce GTX 460'ın 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip ikinci versiyonuna bırakacak. GeForce GTX 460'ın detaylarına dönmek gerekirse, iki farklı sürümünün olması beklenen yeni modelin, ilk olarak 192-Bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip konfigürasyonu gelecek.

GeForce 400 serisinin diğer modellerinden farklı olarak yeni bir tasarıma sahip olan GeForce GTX 460'ı, çift slot yer kaplayan ve fanı ortaya konumlandırılan yeni bir soğutucu serinletiyor. İhtiyaç duyduğu gücü iki adet PCIe 6pin konnektöründen alan ekran kartı, görüntü aktarımı içinse çift DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Yukarıda da belirttiğimzi gibi GF104 GPU'sunu kullanan GeForce GTX 460, 192-Bit bellek veri yolu desteğine, 768MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 336x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem biriminin 675MHz, paralel işlemcilerinin 1350MHz ve belleklerinin de 3600MHz'de görev yapacağı belirtilen ekran kartı hız aşırtma konusunda da iddialı olacak.

Ve GeForce GTX 460 gün ışığına çıktı
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Gelen bilgilere göre GeForce GTX 460'ın grafik işlemci frekansı, herhangi bir voltaj arttırımına ihtiyaç duymadan 830MHz'e kadar çıkabiliyor. Ufak bir voltaj artışı ile 900MHz'i görebildiği belirtilen ekran kartının bazı test sonuçlarına göre 3DMark Vantage'ın Extreme ayarlarında 6000 puan alarak, GeForce GTX 465'e yakın bir performans sergiliyor. 900MHz'de yapılan 3DMark Vantage Extreme testinde ise kartın elde ettiği sonuç 8000 puan seviyesine ulaşabiliyor. DirectX 11, Shader Model 5.0, SLI, CUDA, PhysX, 3DVision ve PureVideo HD gibi teknolojilere destek sunan GeForce GTX 460'ın 230$ seviyesindeki etiket fiyatıyla Temmuz ayında satışa çıkması bekleniyor.


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Mete Can Karahasan 8 yıl
Gtx465 DH'nin yeni incelemesinde hd5830 dengi olduğu belirlenmiş bence. Bunun da dengi hd5770 tabi bellek eksikliğiyle problem yaşamayan bir kart olursa.

Bu arada DH'de niye opera internet tarayıcısıyla mesaj atamıyorum acaba_? Dünyanın en hızlı tarayıcısını kullanmak istiyorum, lütfen!
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xmms 8 yıl
Kartın 256 bitlik modeli default gtx 275 285 performansı, o.c ile gtx470(900 mhz) performansı vereceği kanısındayım..Ancak böyle yeni 8800gt olabilir..Dandik 5770 performansı verceğini sanmıyorum..
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canpinar 8 yıl
sırf piyasada modelimiz olsun diye üretilen anlamsız amaçsız bir kart olmuşş bence
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mayor 8 yıl
bence başarılı olacak tabiki 256 bit versiyonundan bahsediyorum yeni çıkacak birkaç driver daha müthiş bi kart yapar bunu nvidia göz ardı etmez bunu mafia 2 çıkınca nvidia nın kıymeti tekrar anlaşılacak bnce
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Rainbow6 8 yıl
Yakin degerlerle gtx465 5830 a benziyo bu kart nasil 5830 a rakip olacak onu anlamadim bu kart olsa olsa 5770 e rakip olur nvidia da az akilli degil kafa karistirip fazla para gumletecek cebe :)bizde yedik
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muvaZaa xD 8 yıl
400 tl den giripte gtx 260 performansi vermesini bekleyen arkadaslar acaba 4890 in gtx 260 i geride biraktigini unutuyorlar mi sahsen gidip de almam o paraya gtx 460 gider 4890 alirim daha iyi ve hatta daha ucuz da diyebiliri 385 tl sapphire vapor-x 4890 1 gb vatan computer
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otomania 8 yıl
ben bir gtx260 kullanıcısı olarak aynı OC potansiyelini ve fiyatı verebilirse çok kişinin beklentilerini doyurucu şekilde karşılar diye düşünüyorum :)
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laserion 8 yıl
Elimdeki POV GTS250 yi satmanın zamanı geldi artık bir tanede biz alırız :D
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spaydix 8 yıl
sıcaklık 90 c' ve 300 watt cekiyormuş alınmaz :) bi tost makinası daha geldi
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StreamRolleR 8 yıl

spaydix

sıcaklık 90 c' ve 300 watt cekiyormuş alınmaz :) bi tost makinası daha geldi



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mavizaman 8 yıl
450TL civarı girer piyasaya sanırım bu da 500lük 5830u ciddi şekilde baltalar fiyat indirimi ksçınılmaz 5830da zayen hak etmiyor o parayı
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Man From Atlantis 8 yıl
pcb büyük ihtimal 1gb 256bitlik versiyonuyla aynı, 8 bellek çipi için yer var kartta.. 192 bit 768mblık versiyonda 6 tane bellek çipi olcak.. bu kartın 1gblığı sanırım yeni kartım olcak


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BlackBeasT 8 yıl
Abileri gibi ısı odaklı olarak hazırlanmamıştır. GTX460 öyle umalım
GPU 675mhz'den voltaj verip 900mhz çıkardıgımızda aklımız GPU ne zaman köz olucakda kalmasın
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napolyon94 8 yıl
gts450 ne zaman gelcek yav
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huseyincarnege 8 yıl
FİYATI biraz daha düşük olsa iyi satardı ama pahalı okarda nvidia
klasiyi :)
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