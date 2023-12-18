Yeni mod sayesinde AMD FSR 3, DLSS 3 destekli tüm oyunlarda çalışıyor

FSR 3'ün potansiyeli bu mod ile açığa çıkıyor
Yeni mod sayesinde AMD'nin kare oluşturma teknolojisini hiçbir zaman yerel olarak desteklemeyecek oyunlarda kullanabilmek oldukça iyi bir gelişme. Ancak, kararlılık ve göze çarpan görsel sorunlar olduğu için bu mod resmi uygulama kadar iyi değil. Denemek isteyenler modu buradan veya kaynak kısmından indirebilir.
DirectX12 ve Unreal Engine 5 için kaynak kodunun yayınlanmasının ardından, The Last of Us Part I, Dead Space remake ve diğerleri gibi oyunlar için çevrimiçi olarak birkaç AMD FSR 3 modu yayınlandı ve önemli performans artışları sağlandı. Aynı mod yapımcısı tarafından bir Cyberpunk 2077 modu da kullanıma sunuldu ve Frame Generation'ı desteklemeyen RTX GPU'larda (RTX 2000, 3000 serisi) önemli performans artışları elde edildi.
AMD FSR 3 ilk kez bu yılın başlarında Forspoken ve Immortals of Aveum gibi belirli oyunlarda uygulanmıştı. Kısa süre önce piyasaya sürülen Avatars: Frontier of Pandora da AMD'nin kare oluşturma teknolojisini destekliyor.Kaynakça https://github.com/Nukem9/dlssg-to-fsr3 https://wccftech.com/amd-fsr-3-frame-generation-dlss-3-mod/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.