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    Yeni mod sayesinde AMD FSR 3, DLSS 3 destekli tüm oyunlarda çalışıyor

    AMD FSR 3 halen sınırlı sayede oyunlarda kullanılabiliyor. Ancak yeni çıkan ücretsiz bir mod sayesinde FSR 3, DLSS 3 destekli tüm oyunlarda etkinleştirilebilir oluyor.
    Yeni mod ile AMD FSR 3, DLSS 3 destekli tüm oyunlara geliyor Tam Boyutta Gör
    AMD’nin FSR 3 teknolojisi giderek daha fazla oyuna gelse de halen tam olarak yaygınlaşmış değil. Ancak bugünden itibaren bu teknolojiyi Nvidia DLSS 3'ü destekleyen oyunlarda test etmek mümkün. Nasıl mı? Elbette yeni bir mod sayesinde. Nukem9 tarafından geliştirilen mod, kullanıcıların Nvidia DLSS 3'ü destekleyen herhangi bir oyunda AMD FSR 3 kare oluşturmayı etkinleştirmelerine olanak tanıyor.

    FSR 3'ün potansiyeli bu mod ile açığa çıkıyor

    Yeni mod sayesinde AMD'nin kare oluşturma teknolojisini hiçbir zaman yerel olarak desteklemeyecek oyunlarda kullanabilmek oldukça iyi bir gelişme. Ancak, kararlılık ve göze çarpan görsel sorunlar olduğu için bu mod resmi uygulama kadar iyi değil. Denemek isteyenler modu buradan veya kaynak kısmından indirebilir.

    DirectX12 ve Unreal Engine 5 için kaynak kodunun yayınlanmasının ardından, The Last of Us Part I, Dead Space remake ve diğerleri gibi oyunlar için çevrimiçi olarak birkaç AMD FSR 3 modu yayınlandı ve önemli performans artışları sağlandı. Aynı mod yapımcısı tarafından bir Cyberpunk 2077 modu da kullanıma sunuldu ve Frame Generation'ı desteklemeyen RTX GPU'larda (RTX 2000, 3000 serisi) önemli performans artışları elde edildi.

    AMD FSR 3 ilk kez bu yılın başlarında Forspoken ve Immortals of Aveum gibi belirli oyunlarda uygulanmıştı. Kısa süre önce piyasaya sürülen Avatars: Frontier of Pandora da AMD'nin kare oluşturma teknolojisini destekliyor.

    Kaynakça https://github.com/Nukem9/dlssg-to-fsr3 https://wccftech.com/amd-fsr-3-frame-generation-dlss-3-mod/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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