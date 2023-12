Yeni mod sayesinde AMD FSR 3, DLSS 3 destekli tüm oyunlarda çalışıyor

Tam Boyutta Gör AMD’nin FSR 3 teknolojisi giderek daha fazla oyuna gelse de halen tam olarak yaygınlaşmış değil. Ancak bugünden itibaren bu teknolojiyi Nvidia DLSS 3'ü destekleyen oyunlarda test etmek mümkün. Nasıl mı? Elbette yeni bir mod sayesinde. Nukem9 tarafından geliştirilen mod, kullanıcıların Nvidia DLSS 3'ü destekleyen herhangi bir oyunda AMD FSR 3 kare oluşturmayı etkinleştirmelerine olanak tanıyor.

FSR 3'ün potansiyeli bu mod ile açığa çıkıyor

Yeni mod sayesinde AMD'nin kare oluşturma teknolojisini hiçbir zaman yerel olarak desteklemeyecek oyunlarda kullanabilmek oldukça iyi bir gelişme. Ancak, kararlılık ve göze çarpan görsel sorunlar olduğu için bu mod resmi uygulama kadar iyi değil. Denemek isteyenler modu buradan veya kaynak kısmından indirebilir.

DirectX12 ve Unreal Engine 5 için kaynak kodunun yayınlanmasının ardından, The Last of Us Part I, Dead Space remake ve diğerleri gibi oyunlar için çevrimiçi olarak birkaç AMD FSR 3 modu yayınlandı ve önemli performans artışları sağlandı. Aynı mod yapımcısı tarafından bir Cyberpunk 2077 modu da kullanıma sunuldu ve Frame Generation'ı desteklemeyen RTX GPU'larda (RTX 2000, 3000 serisi) önemli performans artışları elde edildi.

AMD FSR 3 ilk kez bu yılın başlarında Forspoken ve Immortals of Aveum gibi belirli oyunlarda uygulanmıştı. Kısa süre önce piyasaya sürülen Avatars: Frontier of Pandora da AMD'nin kare oluşturma teknolojisini destekliyor.

