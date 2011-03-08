Ve Radeon HD 6990 çıktı; Yeni performans şampiyonu 699$'dan lanse edildi

Ve geri sayım sona erdi AMD'nin geçtiğimiz yıldan bu yana merakla beklenen Antilles kod adlı yeni amiral gemisi Radeon HD 6990, yapılan resmi açıklamayla bugün lanse edildi. Önce 2010 ardından da 2011 yılına lider girerek bu alanda tekrarlanması zor bir başarıya imza atan Radeon HD 5970 modelinin yerini alan Radeon HD 6990, sahip olduğu teknik özelliklerle pek çok ilki de beraberinde getiriyor. "İsimsiz" bir kaynak tarafından elimize ulaştırılan yeni dökümanlara göre Radeon HD 6990, performans çıtasını bir hayli yukarı çekecek. Şimdi gelin hep birlikte endüstrinin merakla beklediği Radeon HD 6990' yakından tanıyalım ve performans değerlerini masaya yatıralım.

AMD Radeon HD 6990 her açıdan çıtayı yukarı taşımayı başaran bir model. Cayman XT GPU'sunun çiftine sahip olan ekran kartı, 3072x paralel işlem birimi, 192x doku ünitesi ve 64x ROP birimiyle geliyor. 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartının grafik işlem birimi 830MHz'de, bellekleri ise 5GHz'de görev yapıyor. VLIW4 mimarisini temel alan ekran kartı, teorik işlem gücü açısından da oldukça iddialı. Çift hassasiyetli işlemci gücü 5.1 TeraFLOP olarak telaffuz edilen ekran kartının çift hassasiyetli işlem gücü ise 1.27 TeraFLOP olarak belirtiliyor. Sahip olduğu teknik özellikler itibariyle üretiminin bir hayli zor olduğu belirtilen ekran kartı, çift GPU ile toplamda 5,3 milyar transistör içerirken güç tüketimi de bu ölçüde şekilleniyor. AMD tarafından açıklanan rakamlara göre Radeon HD 6990'ın en yüksek güç tüketimi 375 Watt olarak gerçekleşirken, oyunlardaki tipik güç tüketiminin 350 Watt, bekleme durumundaki tüketimin ise 37 Watt olduğu belirtiliyor.

AMD tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak tanımlanan Radeon HD 6990'ın doku doldurma performansı 159.4 Gtex/saniye olarak belirtilirken, piksel doldurma performansı ise 53.1 Gpix/saniye olarak ifade ediliyor. Açıklanan bilgilere göre bellek bant genişliği 320 Gbit/saniye olan ekran kartı için AMD'nin bir sürprizi daha bulunuyor; Radeon HD 6990 OC. Grafik işlemci çalışma frekansının 890MHz'e yükseltildiği bu ekran kartında bellek hızı ise standart model ile aynı yani 5GHz. Artan GPU hızına bağlı olarak işlem gücü 5.4 TeraFLOP seviyesine çıkan ekran kartında doku doldurma performansı 169 Gtex/saniye, piksel doldurma performansı ise 56.3 Gpix/saniye olarak ifade ediliyor. Tabi artan saat hızları etkisini güç tüketiminde de gösteriyor zira Radeon HD 6990'ın en yüksek güç tüketimi 450 Watt, bekleme durumu güç tüketimi ise 37 Watt olarak bildiriliyor. Tabi AMD üçüncü bir değer olarak oyunlardaki tipik güç tüketimini de belirtiyor ki bu değer Radeon HD 6990 OC için 415 Watt.

AMD, Antilles kod adlı yeni Radeon HD 6990 modelinde, Radeon HD 6900 serisinin diğer üyelerinde olduğu gibi Dual BIOS yani çift BIOS özelliğine yer veriliyor. Bu özellik, Radeon HD 6950 modelini Radeon HD 6970 için kritik bir rol oynamıştı. Radeon HD 6950 modeli de olmadığına göre Radeon HD 6990'ın çift BIOS özelliği ne işe yarayabilir ki ? Yukarıdaki görselden de anlaşılabileceği üzere Radeon HD 6990'daki çift BIOS özelliği, ekran kartını tanımlı iki moddan birinde çalıştırma üzere kullanılıyor. Yani BIOS anahtarı ikinci pozisyonda yer alırken Radeon HD 6990, AMD'nin belirlediği resmi saat hızında (830MHz GPU) ve voltaj değerlerinde (vGPU 1.12) görev yaparken, pozisyon bir ise adeta "nitro" etkisi görüyor ve ekran kartını "uber" yani "ekstrem" moda alıyor. İşte bu mod ile birlikte Rdeon HD 6990, Radeon HD 6990 OC oluveriyor ve saat hızı ile birlikte voltaj yükseliyor. AMD'nin açıkladığı değerlere göre pozisyondaki birdeki uber mod ile hız 880MHz'e, grafik işlemci çalışma voltajı ise 1.175v seviyesine yükseliyor.

Her biri 389mm2 zar alanında 2.64 milyar transistör içeren Cayman XT GPU'sunun çiftini aynı baskılı devre üzerinde bir araya getiren Radeon HD 6990 ile hız aşırtma ? Evet dökümanlara bakılırsa AMD bu konuda da iddialı olacak gibi görünüyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi çift BIOS özelliği ile pozisyon birin seçilmesiyle birlikte ekran kartının grafik işlemci hızı 880MHz'e çıkıyor ancak bellek frekansı değişmiyordu. Hazırlanan tabloya bakılırsa AMD Radeon HD 6990, hız aşırtma ile 900MHz ve üzeri GPU hızlarıyla, 6GHz bellek hızlarına ulaşacak gibi görünüyor. Tabi 900MHz GPU ve 6000MHz bellek saat hızlarıi kartın güç tüketim değerini de muhtemelen 500 Watt seviyesine taşıyacak.

AMD'nin Radeon HD 6990 modeliyle birlikte 300 Watt'ın üzerine çıkacağı aslında tahmin edilen bir detaydı. Radeon HD 6970'in güç tüketim değeri dikkate alındığında, Cayman XT GPU'sunun çifti ile 300 Watt sınırında kalmanın çok zor olduğu, bu gerçekleşse bile ancak çok ciddi performans tavizleriyle olabileceği belirtiliyordu. Görüldüğü üzere AMD, Radeon HD 6990 ile birlikte 300 Watt'ın üzerine çıkmakta bir sakınca görmedi. Kaldı ki bu ekran kartını alacak kullanıcıların en yüksek performanslı komponentlere sahip olacağından yola çıkılarak AMD, hız aşırtma konusunda dahi agresif ifadeler kullanmaktan geri kalmıyor. 450 Watt güç çeken bir kart tasarlamanın inceliklerine de değinen AMD, Radeon HD 6990'da Volterra'nın yeni nesil dijital programlanabilir regülatörlerini kullandığı ve simetrik güç tasarımıyla yerleştirdiğini belirtiyor. Görüntülerden de anlaşılabileceği üzere AMD Radeon HD 6990'ın temel güç komponentleri iki GPU'nun arasına konumlandırılmış durumda ve bunun her GPU ve bellekler için ideal güç dağıtımına olanak tanıdığı belirtiliyor. Aynı zamanda en düşük güç kaçak oranına sahip ve yüksek hızlara olanak tanıyan GPU'larla donatılan HD 6990 için özel bir geliştirme programı takip edilmiş.

AMD Radeon HD 6990'daki soğutucu tasarımı da dikkat çekici. Aslına bakılırsa bu tasarımın tamimiyle yeni bir çözüm olduğunu söylemek zor. Zira çok benzer bir tasarım, XFX tarafından Radeon HD 5970 Black Edition modelinde de kullanılmıştı. Bu tasarımda, her GPU için ayrı soğutma blokları kullanılırken, ortaya konumlandırılan fan her iki GPU'yu da soğutmakla yükümlü. AMD'den yapılan açıklamaya göre, Radeon HD 6990'ın soğutucusu, Radeon HD 5970 ile kıyaslandığında %20 daha fazla hava üfleyebiliyor. Çift Vapor Chamber tasarımını esas alan soğutucunun, faz değişken TIM ile %8 daha iyi ısıl performans gösterdiği de 450 Watt'a kadar destek sunduğuna dikkat çekiliyor.

Çift grafik işlemcili Radeon HD 6990, sahip olduğu yüksek performans ile çoklu monitör teknolojisi Eyefinity için de büyük önem taşıyor. Bir adet DVI ve dört adet Mini DisplayPort konnektörüyle gelen HD 6990, uyumlu monitör olduğu sürece aynı anda beş farklı monitörü çalıştırma ve yüksek çözünürlükte oyun oynatma deneyimi sunuyor.

Eyefinity X teknolojisine büyük önem ve bu konuda ciddi yatırımları bulunan AMD, Radeon HD 6990 için de bu teknolojiye dikkat çekiyor.Yukarıda da belirttiğimiz gibi üzerinde dört adet Mini DisplayPort konnektörüne ve bir DVI portuna yer verilen Radeon HD 6990'ın kutu içeriğinden bir miniDP > SL-DVI pasif, bir miniDP > SL-DVI aktif ve bir miniDP > HDMI pasif konnektörlerine yer veriliyor. Üç monitörlü Eyefinity X teknolojisi için gerekli adaptörleri de sunan kart, en hızlı Eyefinity çözümü olarak ta tanıtılacak.

Yine yukarıda belirttiğimiz üzere, her biri 389mm2 çapında olan ve 2.64 milyar transistör içeren Cayman XT GPU'sunun çiftinden güç alan Radeon HD 6990 için verimli güç tüketimi de büyük önem taşıyor. İşte bu noktada devreye giren PowerTune teknolojisi, güç tüketiminin daha efektif olarak kontrol edilebilmesine olanak tanıyor.

PowerTune aslında akıllı güç yönetim teknolojisi olarak ta tanımlanabilir.Oyunlarda saat hızının artması sağlayan teknoloji bu sayede performans ihtiyacının maksimum seviyesinde karşılanmasını sağlarken ekran kartında, PowerTune kontrolüyle elde edilen performans değerlerine gelin şimdi hepbirlikte bakalım;

AMD'nin açıkladığı bilgilere göre, PowerTune teknolojisinin aktif olduğu durumlarda Radeon HD 6990 daha yüksek performans değerlerine imza atabiliyor. Özellikle oyunlar için ciddi bir performans artışı kazandırdığı belirtilen DirectX 11 destekli ekran kartının, PowerTune teknolojisiyle 30 FPS'ye yakın bir düzeyde fark yaratabildiğine tanık oluyoruz.

Ve işte performans sonuçları. Tabloda yer alan sonuçlar AMD tarafından hazırlandığı için bağımsız testlerin yayınlanması beklenebilir. AMD'ye göre, OC modunda GPU hızını 880MHz'e çıkaran Radeon HD 6990, oyun ve uygulamasına göre değişmekle birlikte %67 ortalama fark atarken, en yüksek noktada ise fark %100'ün üzerine çıkıyor.

Yine yukarıda belirttiğimiz gibi, AMD adına Eyefinity X teknolojisi büyük önem taşıyor. AMD Radeon HD 6990 OC'yi 30-inç boyutunda üç monitörle kullanan ve toplamda 7680 x 1600 piksel çözünürlüğünü elde eden AMD, ortalama kare/saniye performansının genel olarak 30-40, en yüksek performansın ise Left 4 Dead ile alındığını görüyoruz.

Yazımızın üst kısımlarında da belirttiğimiz üzere AMD Radeon HD 6990'ın iki farklı kullanım modu bulunuyor. Standart olarak sunulan yani 830 MHz'de gelen mod ile kıyaslandığında, BIOS anahtarının pozisyon 1'e getirilmesiyle devreye giren 880MHz'deki "uber" mod sayesinde performansın %3 ile %8 arasında artış gösterdiği belirtiliyor.

Çift grafik işlemcili Radeon HD 6990, Quad Crossfire yani ikinci bir ekran kartıyla oluşturulacak dört GPU'lu kurulumlarda yüksek ölçeklenebilirlik sunduğunu belirtiyor. AMD'nin dökümanlarına göre Radeon HD 6990'ın ikincisi ile yapılacak Crossfire kurulumunda, çözünürlük ve uygulamasına göre %60 ile %100 arasına değişen performans artışı sağlanıyor.

AMD, çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modeliyle performans konusundaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi. Firma tarafından dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse edilen yeni model, "kral öldü yaşasın yeni kral" dercesine Radeon HD 5970'in yerini almayı başardı. . Bu noktada en büyük rakip GeForce GTX 590 olacak ve o da Mart ayı içerisinde boy göstermeye başlayacak.

AMD'nin Radeon HD 6990 yurt dışında 699$ olan son kullanıcı satış fiyatıyla lanse edildi.