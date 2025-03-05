Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın yeni GeForce RTX 5070 Founders Edition modeli, beklenenden daha geç piyasaya sürülecek. Şirketin global PR direktörü Ben Berraondo, The Verge’e yaptığı açıklamada, RTX 5070 Founders Edition kartlarının Mart ayının sonlarına doğru satışa çıkacağını belirtti.

RTX 5070 FE ertelendi

Ancak Nvidia’nın referans tasarımına sahip olmayan üçüncü parti modelleri için aynı durum söz konusu değil. Asus, MSI, Gigabyte, PNY ve Zotac gibi üreticilerin RTX 5070 modelleri, planlandığı gibi 5 Mart itibarıyla raflardaki yerini almaya başladı. Bu da Nvidia’nın kendi modelini beklemek istemeyen kullanıcıların, üçüncü parti üreticilere yönelmesi gerektiği anlamına geliyor.

Öte yandan, 549 dolarlık (MSRP) RTX 5070’in performansıyla ilgili bazı soru işaretleri de var. Nvidia, bu kartın 1.599 dolarlık RTX 4090’a benzer performans sunduğunu iddia etmişti, ancak ilk testler bu iddianın gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor. Hatta kartın genel performansının RTX 4070 Super'a eşdeğer olduğu belirtiliyor.

AMD Radeon RX 9070 XT için müjde: Bu kez hazırlıklı geliyor 1 gün önce eklendi

Ek olarak RTX 50 serisinin lansman süreci de oldukça çalkantılı geçti. RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 Ti modellerinde fiziksel render ünitelerinin (ROP) eksik olması gibi “nadir” üretim sorunları tespit edildi. Nvidia’nın RTX 5070 Founders Edition’ı neden geç piyasaya süreceği konusunda net bir açıklama yapılmış değil. Ancak lansman sürecindeki gecikmeler ve donanım tarafındaki sorunlar, RTX 50 serisinin başlangıcını zorlu hale getiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia, GeForce RTX 5070 FE çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu