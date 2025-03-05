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    Nvidia, GeForce RTX 5070 FE çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu

    Nvidia, GeForce RTX 50 serisinin çıkış programında sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Firma, kısa bir süre önce GeForce RTX 5070 Founders Edition modelinin çıkışını ertelediğini duyurdu.
    Nvidia, GeForce RTX 5070 FE çıkış tarihinin ertelendiğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın yeni GeForce RTX 5070 Founders Edition modeli, beklenenden daha geç piyasaya sürülecek. Şirketin global PR direktörü Ben Berraondo, The Verge’e yaptığı açıklamada, RTX 5070 Founders Edition kartlarının Mart ayının sonlarına doğru satışa çıkacağını belirtti.

    RTX 5070 FE ertelendi

    Ancak Nvidia’nın referans tasarımına sahip olmayan üçüncü parti modelleri için aynı durum söz konusu değil. Asus, MSI, Gigabyte, PNY ve Zotac gibi üreticilerin RTX 5070 modelleri, planlandığı gibi 5 Mart itibarıyla raflardaki yerini almaya başladı. Bu da Nvidia’nın kendi modelini beklemek istemeyen kullanıcıların, üçüncü parti üreticilere yönelmesi gerektiği anlamına geliyor.

    Öte yandan, 549 dolarlık (MSRP) RTX 5070’in performansıyla ilgili bazı soru işaretleri de var. Nvidia, bu kartın 1.599 dolarlık RTX 4090’a benzer performans sunduğunu iddia etmişti, ancak ilk testler bu iddianın gerçeği yansıtmadığını ortaya koyuyor. Hatta kartın genel performansının RTX 4070 Super'a eşdeğer olduğu belirtiliyor.

    Ek olarak RTX 50 serisinin lansman süreci de oldukça çalkantılı geçti. RTX 5090, RTX 5080 ve RTX 5070 Ti modellerinde fiziksel render ünitelerinin (ROP) eksik olması gibi “nadir” üretim sorunları tespit edildi. Nvidia’nın RTX 5070 Founders Edition’ı neden geç piyasaya süreceği konusunda net bir açıklama yapılmış değil. Ancak lansman sürecindeki gecikmeler ve donanım tarafındaki sorunlar, RTX 50 serisinin başlangıcını zorlu hale getiriyor.

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