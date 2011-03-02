Ve işte iPad 2; Daha ince, daha hafif, daha hızlı ve kameralı!

Geçtiğimiz sene Ocak ayında tanıttığı ve Nisan ayında satışa sunduğu iPad ile 15 milyondan fazla satan ve pazarın%90'ını kontrol etttiğini belirten Apple, bir yıl aradan sonra yeni nesil tableti iPad 2 ile karşımıza çıktı. Hastalığı nedeniyle bir süredir şirketten uzak kalan Steve Jobs'un bizzat başlattığı lansmanda iPad 2 ve iOS 4.3'ün tanıtımları yapıldı.

Apple iPad 2, teknik özellikleriyle iPad'i geleceğe taşıyan ve rekabette elini güçlendiren detaylara sahip. Hatırlanacağı üzere Apple, birinci nesil iPad'de A4 isimli işlemciyi kullanmıştı. ARM Cortex-A8 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan işlemci, iPad 2 ile birlikte yerini Cortex-A9 tabanlı ve çift çekirdekli A5 işlemcisine bırakıyor.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre A5 işlemcisi yerini aldığı A4 işlemcisine göre iki kat daha hızlı ve ve 9 kat daha fazla grafik performansı sunuyor. İlk model ile benzer şekilde 9.7-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan iPad 2 aynı zamanda 8.8mm kalınlığı %33 daha ince ve 590 gramlık ağırlığı ile yaklaşık 150 gram daha hafif.

Donanım olarak güçlenmesine ve tasarım olarak incelmesine rağmen iPad 2, iPad ile benzer şekilde 10 saat pil ömrü sunuyor. Dahili jireskop'a ve görüntülü konuşma için kameraya sahip olan iPad 2, Verizon için hazırlanan iPhone 4 ile benzer şekilde CDMA ve GSM ağlarında çalışmaya olanak tanıyan hibrit tasarımlı iletişim çipine sahip.

iPad 2, Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile sunulacak. Depolama tarafında ise 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı seçenek olacak. 11 Mart itibariyle Amerika'da, 25 Mart itibariyle de 26 farklı ülkede satışa sunulacak iPad 2'nin en ucuz versiyonu 499$ (16GB,WiFi), en pahalı versiyonu (64GB, 3G) ise 829$ seviyesinden sunulacak.

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