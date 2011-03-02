Ve işte iPad 2; Daha ince, daha hafif, daha hızlı ve kameralı!

Geçtiğimiz sene Ocak ayında tanıttığı ve Nisan ayında satışa sunduğu iPad ile 15 milyondan fazla satan ve pazarın%90'ını kontrol etttiğini belirten Apple, bir yıl aradan sonra yeni nesil tableti iPad 2 ile karşımıza çıktı. Hastalığı nedeniyle bir süredir şirketten uzak kalan Steve Jobs'un bizzat başlattığı lansmanda iPad 2 ve iOS 4.3'ün tanıtımları yapıldı.
Apple iPad 2, teknik özellikleriyle iPad'i geleceğe taşıyan ve rekabette elini güçlendiren detaylara sahip. Hatırlanacağı üzere Apple, birinci nesil iPad'de A4 isimli işlemciyi kullanmıştı. ARM Cortex-A8 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan işlemci, iPad 2 ile birlikte yerini Cortex-A9 tabanlı ve çift çekirdekli A5 işlemcisine bırakıyor.
Apple'dan yapılan açıklamaya göre A5 işlemcisi yerini aldığı A4 işlemcisine göre iki kat daha hızlı ve ve 9 kat daha fazla grafik performansı sunuyor. İlk model ile benzer şekilde 9.7-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan iPad 2 aynı zamanda 8.8mm kalınlığı %33 daha ince ve 590 gramlık ağırlığı ile yaklaşık 150 gram daha hafif.
Donanım olarak güçlenmesine ve tasarım olarak incelmesine rağmen iPad 2, iPad ile benzer şekilde 10 saat pil ömrü sunuyor. Dahili jireskop'a ve görüntülü konuşma için kameraya sahip olan iPad 2, Verizon için hazırlanan iPhone 4 ile benzer şekilde CDMA ve GSM ağlarında çalışmaya olanak tanıyan hibrit tasarımlı iletişim çipine sahip.
iPad 2, Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile sunulacak. Depolama tarafında ise 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı seçenek olacak. 11 Mart itibariyle Amerika'da, 25 Mart itibariyle de 26 farklı ülkede satışa sunulacak iPad 2'nin en ucuz versiyonu 499$ (16GB,WiFi), en pahalı versiyonu (64GB, 3G) ise 829$ seviyesinden sunulacak.
Apple iPad 2 ile ilgili tüm detaylara şu anda www.donanimhaber.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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bunun disinde pil ömrü olarakda 1 ile 2 arasinda 1 saat fark var, ipad2 1 saat daha uzun gidiyor 1 e göre.
kullanıcı dostu apple ipad1 alanları kazıklamış açıkça
Netbooklara oranla pikseller daha cok gozume batiyo ipadde.. 4. Nesillerdeki gibi goze batmayacagi bir cozunurluk olursa mukemmel otesi olur diye dusunuyorum.. Bu bence apple in stratejilerinden biri.. 3. Nesil ipad cigir acacak bence.. En azindan beklentim o yonde.. Real racing konusunda bakinca bende umutlandim cunku su anda bile goruntu kalitesi mukkemmel (4. Nesillerde oynadim sadece) ve donanimdaki gucu oyunada yansitacaklardir herhalde.. Ama oda biryere kadar.. Cozunurluk sart müdür..
İmkansiz..
Daha iyi grafikli oyunlar, daha kapsamlı ve becerikli programlar ve daha detaylı bir işletim sistemi üretilebilmesi için daha güçlü işlemciye ihtiyaç olduğunu hayatında biraz bilgisayarla haşır neşir olmuş insanlar dahi bilir. İşler sizin düşündüğünüz gibi olsaydı hala pentium 1 işlemcilerle bilgisayar kulllanıyor olurduk di mi?
*Bence Apple konusu da yasaklanmalı forumda.
nedir şu bulut merak ettim bilmiyorum. eğer iyi bişiiyse bende kullanayım..
Diyecek tek bişey var: Kötü olmuş diyemiyorum ama olsa tabiki de iyi olurdu..
Birde Apple saçmaladigi bir nokta var. Gps koymuş cihaza iyi güzel bir gelişme ama sadece bunu 3g modeline koymasını anlamak mümkün değil. Madem koyuyorsun bütün modellere koy.
Apple ürünleri kalite, kullanım kolaylığı ve uygulama bolluğu sunuyor. Evet pahalı, evet sinirlayici ama jb diye bir gercek var bunuda unutmamak lazım
wikipediada a5 çipinin içinde 512 mb ram var denmiş.
ben de 512 olduğunu düşünüyorum 256 mb koymazlardı artık
Guvenilir bir satici var, ben de ona 3 tane siparis verdim..
Biz de 3 kisi siraya girip 6 tane alicaz.. Turkiyeden bir suru siparis var... :)
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