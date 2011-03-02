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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ve işte iPad 2; Daha ince, daha hafif, daha hızlı ve kameralı!

8 yıl
44,1b
1
455
iPad
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz sene Ocak ayında tanıttığı ve Nisan ayında satışa sunduğu iPad ile 15 milyondan fazla satan ve pazarın%90'ını kontrol etttiğini belirten Apple, bir yıl aradan sonra yeni nesil tableti iPad 2 ile karşımıza çıktı. Hastalığı nedeniyle bir süredir şirketten uzak kalan Steve Jobs'un bizzat başlattığı lansmanda iPad 2 ve iOS 4.3'ün tanıtımları yapıldı.

Apple iPad 2, teknik özellikleriyle iPad'i geleceğe taşıyan ve rekabette elini güçlendiren detaylara sahip. Hatırlanacağı üzere Apple, birinci nesil iPad'de A4 isimli işlemciyi kullanmıştı. ARM Cortex-A8 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan işlemci, iPad 2 ile birlikte yerini Cortex-A9 tabanlı ve çift çekirdekli A5 işlemcisine bırakıyor.

Apple'dan yapılan açıklamaya göre A5 işlemcisi yerini aldığı A4 işlemcisine göre iki kat daha hızlı ve ve 9 kat daha fazla grafik performansı sunuyor. İlk model ile benzer şekilde 9.7-inç boyutunda ve 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan iPad 2 aynı zamanda 8.8mm kalınlığı %33 daha ince ve 590 gramlık ağırlığı ile yaklaşık 150 gram daha hafif.

Donanım olarak güçlenmesine ve tasarım olarak incelmesine rağmen iPad 2, iPad ile benzer şekilde 10 saat pil ömrü sunuyor. Dahili jireskop'a ve görüntülü konuşma için kameraya sahip olan iPad 2, Verizon için hazırlanan iPhone 4 ile benzer şekilde CDMA ve GSM ağlarında çalışmaya olanak tanıyan hibrit tasarımlı iletişim çipine sahip.

iPad 2, Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneği ile sunulacak. Depolama tarafında ise 16GB, 32GB ve 64GB olmak üzere üç farklı seçenek olacak. 11 Mart itibariyle Amerika'da, 25 Mart itibariyle de 26 farklı ülkede satışa sunulacak iPad 2'nin en ucuz versiyonu 499$ (16GB,WiFi), en pahalı versiyonu (64GB, 3G) ise 829$ seviyesinden sunulacak.

Apple iPad 2 ile ilgili tüm detaylara şu anda www.donanimhaber.com adresinden ulaşabilirsiniz.


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fasttornado 8 yıl en beğenilen
ipad 1 çok kullanmadım ama burada apple saplantısı ve ölümüne destekleyip koruyanların yazılarını görünce şaşırıyorum. Apple sermayedarları bile sizin kadar övüp korumuyor herhalde. Birimiz flash yok yazmış, hemen cevap: ölü teknoloji. Şöyle bir cevap değil ama: Ya keşke olsaydı ama böylede güzel. Direk flash ölü teknoloji. Adam belki flasha ihtiyaç duyuyor ne bileyim. Usb yok deniyor, usb de tu kaka ilan ediliyor. Apple mükemmel yazılım özelliğiyle daha bebek olan android 3 e fark atmış durumda zaten. Bundan çok çok şeyler kazanıyor. Ekran kalitesi, geçiş hızları falan diğer cihazlara göre çok çok iyi. Bunu kesinlikle tartışmam bile. Ama eksiklerini söyleyenlerinde haklı olduğu taraflar var. Ben ipad 2 de daha farklı şeyler bekliyordum benim açımdan hayal kırıklığı oldu.
ipad 1 çok kullanmadım ama burada apple saplantısı ve ölümüne destekleyip koruyanların yazılarını görünce şaşırıyorum. Apple sermayedarları bile sizin kadar öv...
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2 Yanıt Yanıtla +29
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Hobar 8 yıl
ve apple kamerayı icat etti
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electrostatic 8 yıl
eski nesilden tek önemli farkı birkaç milimetre ince olması ve çocukluğunu yaşayamamış yetişkinlere yönelik uygulamalar.dual işlemci ve kamera işin oyuncağı.görüntülü konuşma yapmak isteyen telefondanda yapar zaten.bilinçsiz tüketici eski ipad ini satıp bunu alacak.insanoğlundaki bu maymun iştah varya başa bela
eski nesilden tek önemli farkı birkaç milimetre ince olması ve çocukluğunu yaşayamamış yetişkinlere yönelik uygulamalar.dual işlemci ve kamera işin oyuncağı.gö...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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ulwi 8 yıl
ipad 1 ile 2 arasinda video oynatma testi yapildi ayni video dosyasi ile , o player hd programi kullanildi, 1 ile 2 arasinda epey fark var, 1 de video izlenilmeyecek derecede takiliyor, 2 de ise cok akici sekilde oynatiliyor.

bunun disinde pil ömrü olarakda 1 ile 2 arasinda 1 saat fark var, ipad2 1 saat daha uzun gidiyor 1 e göre.
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ornitolog 8 yıl

ulwi

ipad 1 ile 2 arasinda video oynatma testi yapildi ayni video dosyasi ile , o player hd programi kullanildi, 1 ile 2 arasinda epey fark var, 1 de video izlenilmeyecek derecede takiliyor, 2 de ise cok akici sekilde oynatiliyor.

bunun disinde pil ömrü olarakda 1 ile 2 arasinda 1 saat fark var, ipad2 1 saat daha uzun gidiyor 1 e göre.


kullanıcı dostu apple ipad1 alanları kazıklamış açıkça
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Klack 8 yıl
@dark-knight
Netbooklara oranla pikseller daha cok gozume batiyo ipadde.. 4. Nesillerdeki gibi goze batmayacagi bir cozunurluk olursa mukemmel otesi olur diye dusunuyorum.. Bu bence apple in stratejilerinden biri.. 3. Nesil ipad cigir acacak bence.. En azindan beklentim o yonde.. Real racing konusunda bakinca bende umutlandim cunku su anda bile goruntu kalitesi mukkemmel (4. Nesillerde oynadim sadece) ve donanimdaki gucu oyunada yansitacaklardir herhalde.. Ama oda biryere kadar.. Cozunurluk sart müdür..
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DH Misafiri 8 yıl
temmuzda ipad 3 çıkacak (: demedi demeyin.
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JasoNBuraK 8 yıl

DH Misafiri
temmuzda ipad 3 çıkacak (: demedi demeyin.

İmkansiz..
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JasoNBuraK 8 yıl
Sanirim usb bellek seklindeki alicilari kastetmisler..
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mertgraph1979 8 yıl
benim anlamadığım ipad1 kullananlar işlemci hzından şikayetçimiydiki A5 işlemcili ipad2 çıkınca büyük bir gelişmeymiş gibi seviniyorlar,zaten flash yok cihazda,yani makinenin işlemcisini yoracak,makineyi kastıracak bir durumuda yoktu nede olsa,e cihazın 3-4 milim daha incelmesimi çok büyük bir beklentiydi yoksa.


Daha iyi grafikli oyunlar, daha kapsamlı ve becerikli programlar ve daha detaylı bir işletim sistemi üretilebilmesi için daha güçlü işlemciye ihtiyaç olduğunu hayatında biraz bilgisayarla haşır neşir olmuş insanlar dahi bilir. İşler sizin düşündüğünüz gibi olsaydı hala pentium 1 işlemcilerle bilgisayar kulllanıyor olurduk di mi?
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Şifalı Bitki 8 yıl
*Noluyo lan. Ne zaman Apple konusu açılsa kavga-dövüş, hakaret, aşağılama.

*Bence Apple konusu da yasaklanmalı forumda.



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DH Misafiri 8 yıl
yukarıda usb kullanmıyorum cd kullanmıyorum *bulut* kullanıyorum diyen arkadaş
nedir şu bulut merak ettim bilmiyorum. eğer iyi bişiiyse bende kullanayım..
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Pathty 8 yıl
Şuan herkes flash'a takılmış gidiyor. Evet flash cok önemli bi eksik bence. Mesela ben facebook'a girdiğimde ipad üzerinden çeşitli facobooktaki flash oyunları oynamak isterdim. Bu yüzden flash eksik bi özellik. Ama diğer ihtiyaç duyuldugu alanlarda Apple öyle bir strateji yapmış ki kısacası şöyle bişey diyor gibi "Ben flash'ı yapacagıma flash bana gelsin". Öyle de oluyor. Şuan bilindik tüm sitelerdeki flash oynatıcıları iPad'e özel uygulama sayfası yapıyor. Facebook Video, YouTube ve birçok video sitesi. Evet flash'ı sadece video olarak ta bakmamak lazım aslında ama şuanda da videodan başka kullanılan alanlara bakarsak genelde reklamlar vs. Zaten video izlemek için girdiğimiz siteler belli. iPad bunları açıyorsa daha da flash gelmez cihaza..
Diyecek tek bişey var: Kötü olmuş diyemiyorum ama olsa tabiki de iyi olurdu..
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Marmarali 8 yıl
Arkadaslar bu iPad 2 de ram kac daha belli olmadı sanırım. Yabancı sitelerde 512 mb deniliyor. Net bilgi bilen varmı?

Birde Apple saçmaladigi bir nokta var. Gps koymuş cihaza iyi güzel bir gelişme ama sadece bunu 3g modeline koymasını anlamak mümkün değil. Madem koyuyorsun bütün modellere koy.


Apple ürünleri kalite, kullanım kolaylığı ve uygulama bolluğu sunuyor. Evet pahalı, evet sinirlayici ama jb diye bir gercek var bunuda unutmamak lazım
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dark-knight 8 yıl

Marmarali

Arkadaslar bu iPad 2 de ram kac daha belli olmadı sanırım. Yabancı sitelerde 512 mb deniliyor. Net bilgi bilen varmı?

Birde Apple saçmaladigi bir nokta var. Gps koymuş cihaza iyi güzel bir gelişme ama sadece bunu 3g modeline koymasını anlamak mümkün değil. Madem koyuyorsun bütün modellere koy.


Apple ürünleri kalite, kullanım kolaylığı ve uygulama bolluğu sunuyor. Evet pahalı, evet sinirlayici ama jb diye bir gercek var bunuda unutmamak lazım


wikipediada a5 çipinin içinde 512 mb ram var denmiş.
ben de 512 olduğunu düşünüyorum 256 mb koymazlardı artık
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Mahell 8 yıl
4 tane alcaz sirkete..
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sezersunar 8 yıl

fizaNa

4 tane alcaz sirkete..

Guvenilir bir satici var, ben de ona 3 tane siparis verdim..
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Centauri 8 yıl

fizaNa

4 tane alcaz sirkete..


Biz de 3 kisi siraya girip 6 tane alicaz.. Turkiyeden bir suru siparis var... :)
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frtn 8 yıl
israrli retina ekranlisini bekleyecegim o zaman alirim
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JasoNBuraK 8 yıl
İsteyen alır, istemeyen almaz. Kim niye tartışıyor ki. Adamlar bas bas bağırıyor. Flash koymadık koymayacağız. Neyi bekliyorsunuz o zaman? İsine geliyorsa iPad alırsın isine gelmiyorsa diğer birini..
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