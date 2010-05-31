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Ve Asus'un yeni netbook modeli Lamborghini VX6 gün ışığına çıktı

Asus'un yeni netbook modeli Lamborghini VX6 ortaya çıktı, işte detaylar...
8 yıl
12,1b
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64
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Modern netbook'ların yaratıcısı olarak gösterilen Asus, Ferrari One modeliyle yüksek satış başarısı elde eden Acer'a, Lamborghini VX6 modeliyle yanıt vermeye hazırlanıyor. Yüksek performanslı netbook segmentinde yer alması beklenen Asus Lamborghini VX6, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Daha önce pazara sürülen Lamborghini serisi dizüstü bilgisayarlardan esintiler taşıyan VX6, arka kısmında yer alan egzost çıkışı benzeri hava kanallarıyla farklılık yaratma konusunda sıkıntı yaşamıyor. Üzerinde taşıdığı efsanevi Lamborghini logosunun hakkını verebilmek adına, çok sayıda özellikle donatılan Asus Lamborghini VX6, Nvidia ION2 platformunu kullanıyor ve 1.8GHz'de çalışan Atom D525 işlemcisinden güç alıyor.

Ve Asus'un yeni netbook modeli Lamborghini VX6 gün ışığına çıktı
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1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç LED backlit ekrana sahip olan sistem, 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunmakta. Nvidia ION2 GPU'su ile yüksek tanımlı videoları sorunsuzca oynatabildiği, ayrıca 3D hızlandırma yeteneklerine sahip olduğu belirtilen Asus Lamborghini VX6, görüntü kalitesiyle birlikte sesin de öne çıktığı bir cihaz. Asus'dan yapılan açıklamaya göre Lamborgini VX6, ses teknolojilerinde sektörün saygın isimlerinden biri olan Bang and Olufsen'in geliştirdiği ICEpower stereo hoparlörlere sahip. Ayrıca SRS Premium ses teknolojisini destekleyen netbook, tam boyutlu klavye ve çoklu dokunmatik touchpad'e de sahip. Tasarım olarak bir üst model olan VX7 ile büyük benzerlikler taşıdığı belirtilen VX6, Bluetooth 3.0 desteği de sunuyor.

Ve Asus'un yeni netbook modeli Lamborghini VX6 gün ışığına çıktı
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Kablosuz iletişim için WiFi ile birlikte Bluetooth 3.0 teknolojisine yer verilmesi, Asus Lamborghini VX6'yı, kendi sınıfında farklı bir noktaya taşımakta zira henüz Bluetooth 3.0 destekli çok fazla netbook seçeneği bulunmamakta. İşletim sistemi olarak Windows 7 ile gelen Lamborgini VX6'nın pil süresi hakkında henüz net bilr bilgi bulunmuyor ancak Atom platformunun karakteristik güç tüketim değerleri ve Nvidia Optimus teknolojisi sayesinde, daha düşük donanımnlı netbook'lar kadar yüksek performans verebileceği üzerinde duruluyor. Asus tarafından yarın başlayacak Computex 2010 fuarıyla birlikte lanse edilmesi beklenen Lamborghini VX6'nın fiyatı hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor ancak taşıdığı markanın otomobillerinde olduğu gibi kendi sınıfı içerisinde, pahalı modellerinden biri olması bekleniyor.

Ve Asus'un yeni netbook modeli Lamborghini VX6 gün ışığına çıktı
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mxloving 8 yıl
en az 950 tl den satışa sunulur. asus üretici firma :)
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e d d a i 8 yıl
bir netbooka göre muhteşem olmuş, netbookun ne olduğundan haberi bile olmayanlara göre de kötü olmuş





en az 950 tl den satışa sunulur. asus üretici firma :)


Bizimkisi pazarlık.Gel şunu 800'de anlaşalım.
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SerhanUygur 8 yıl
Eğer olay Lamborghini ise bu NetBook 'un Buğday sarısı veya Siyah üzerine sarı aksesuarları olan bir alet olması çok daha orjinal olurdu. Kasa tasarımı gerçekten çok güzel 10 numara.. Beyaz Renk te güzel , ama beyaz olduğu için... Lamborghini ile çok bi bağdaşmışlığı yok yani.
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scheitann 8 yıl
gerçek hayatta lamborghini ferrari den iyidir ama acer yer bitirir bunu :D
şuna bak atom kullanıyo ezik..
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=lachesis= 8 yıl
tasarımı süper ..parasıda süperdir
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RaptorFX 8 yıl
Beğendim...
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mrt_ylmzzz 8 yıl
hdmı cıkısı göremedim...
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leech 8 yıl
Tasarım harikası
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ceycey11 8 yıl
güzel tasarım
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curufperlit 8 yıl
alienware m11x de türkiyede satışa çıkarılacak yakında asıl bomba o lazer kesim kasası ayri birşey zaten
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DH Misafiri 8 yıl
valla hoca; bu makinaya verilir para yani.
bide acer in ferrasi var. ama bu daha estetik ya.
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mobylette 8 yıl
@haserdar
Bu netbookla hangi işleri yapmayı planlıyorsunuz?

almayı düşünmediğim için hiçbirşey yapmayı planlamıyorum.
ancak standart bir araba ile lamborghini arasında kullanımdaki fark ne ölçüdeyse; standart bir netbook ile bu cihaz arasında da aynı paralellikte bir fark bekleyenlere iyi günler dilerim.
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e d d a i 8 yıl
Tasarımını bir kenara bırakırsak (ki bırakılamayacak kadar güzel) ve haberden özetleri toparlarsak ;

Ram'in 4 GB DDR3 destekli olması,
Nvidia ION2 platformu,(oyunlar ve 1080p videolar)
1.8GHz'de çalışan Atom D525,
12.1-inç LED backlit ekran,
Bluetooth 3.0 desteği,

Kusura bakmayın ama,ben şu anda standart netbook kullanıyorum,özelliklere baktığımızda gerçekten de fark büyük.Bu özellikleri şimdiki netbooklara bakarak küçümsemek bana göre hatadır.Uzun zamandır biribirinin kopyası ürünler çıkaran netbook piyasası için güzel gelişmeler bunlar.Keşke herkes böyle farklı ürünler tasarlasa ve çıkartsa. Tabii fiyatı nasıl olur,pili tatmin edici mi orasını çıktıktan ve detaylı bir testinden sonra öğrenebiliriz.
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grafiker 8 yıl
106 GTİ yapmaları lazım netbook lar için lambo ağır gelir kaldıramaz ismi :)
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KANUNI61 8 yıl
intel atom 1.8 Ferrari One na göre biraz zayıf kalmadımı
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e d d a i 8 yıl
Pil konusunda bir şey bahsedilmemiş,pil performansı nasıl olacak asıl o önemli,Ion platformuyla birlikte,eğer standart 6 hücreli pillerle gelirse,wifi da açık olacağını varsayarsak 2-3 saat ancak gider.
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Trecc11 8 yıl
tasarımı çok iyi
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