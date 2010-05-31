Ve Asus'un yeni netbook modeli Lamborghini VX6 gün ışığına çıktı

Modern netbook'ların yaratıcısı olarak gösterilen Asus, Ferrari One modeliyle yüksek satış başarısı elde eden Acer'a, Lamborghini VX6 modeliyle yanıt vermeye hazırlanıyor. Yüksek performanslı netbook segmentinde yer alması beklenen Asus Lamborghini VX6, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Daha önce pazara sürülen Lamborghini serisi dizüstü bilgisayarlardan esintiler taşıyan VX6, arka kısmında yer alan egzost çıkışı benzeri hava kanallarıyla farklılık yaratma konusunda sıkıntı yaşamıyor. Üzerinde taşıdığı efsanevi Lamborghini logosunun hakkını verebilmek adına, çok sayıda özellikle donatılan Asus Lamborghini VX6, Nvidia ION2 platformunu kullanıyor ve 1.8GHz'de çalışan Atom D525 işlemcisinden güç alıyor.

1366 x 768 piksel çözünürlüğünü destekleyen 12.1-inç LED backlit ekrana sahip olan sistem, 4GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunmakta. Nvidia ION2 GPU'su ile yüksek tanımlı videoları sorunsuzca oynatabildiği, ayrıca 3D hızlandırma yeteneklerine sahip olduğu belirtilen Asus Lamborghini VX6, görüntü kalitesiyle birlikte sesin de öne çıktığı bir cihaz. Asus'dan yapılan açıklamaya göre Lamborgini VX6, ses teknolojilerinde sektörün saygın isimlerinden biri olan Bang and Olufsen'in geliştirdiği ICEpower stereo hoparlörlere sahip. Ayrıca SRS Premium ses teknolojisini destekleyen netbook, tam boyutlu klavye ve çoklu dokunmatik touchpad'e de sahip. Tasarım olarak bir üst model olan VX7 ile büyük benzerlikler taşıdığı belirtilen VX6, Bluetooth 3.0 desteği de sunuyor.

Kablosuz iletişim için WiFi ile birlikte Bluetooth 3.0 teknolojisine yer verilmesi, Asus Lamborghini VX6'yı, kendi sınıfında farklı bir noktaya taşımakta zira henüz Bluetooth 3.0 destekli çok fazla netbook seçeneği bulunmamakta. İşletim sistemi olarak Windows 7 ile gelen Lamborgini VX6'nın pil süresi hakkında henüz net bilr bilgi bulunmuyor ancak Atom platformunun karakteristik güç tüketim değerleri ve Nvidia Optimus teknolojisi sayesinde, daha düşük donanımnlı netbook'lar kadar yüksek performans verebileceği üzerinde duruluyor. Asus tarafından yarın başlayacak Computex 2010 fuarıyla birlikte lanse edilmesi beklenen Lamborghini VX6'nın fiyatı hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor ancak taşıdığı markanın otomobillerinde olduğu gibi kendi sınıfı içerisinde, pahalı modellerinden biri olması bekleniyor.