Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 24 kişi burada

2 milyon yıl önceki gen mutasyonu; kalp hastalıklarımızın temelini oluşturuyor

University of California San Diego kurumundan bir grup araştırmacı atalarımızın 2 milyon yıl önce kaybettiği bir gen sebebiyle aterosklerotik kalp hastalıklarının geliştiğini tespit etti.
2 sa.
645
24
3
Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Kardiyovasküler hastalıklar dünyada en çok ölüme sebep olan hastalık grubunu oluşturmakla birlikte kalp hastalıklarının 2 milyon yıl önceye dayandığı düşünülüyor. University of California San Diego kurumundan bir grup araştırmacı atalarımızın 2 milyon yıl önce kaybettiği bir geni kesin olarak tespit etti ve bu genin kaybının, maymunlarda ve diğer memelilerde ateroskleroz riskini artırdığını belirledi.
2 milyon yıl önceki gen mutasyonu; kalp hastalıklarımızın temelini oluşturuyor

Ateroskleroz


Ateroskleroz arterleri etkileyen ve arterlerin kolesterol ve yağ partikülleri tarafından tıkanmasına sebebiyet veren bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Tıkanma sonucu kan akışı engelleniyor ve bu sebeple kan pıhtıları, anevrizmalar, kalp krizi ve çeşitli kardiyovasküler problemler meydana geliyor. Ateroskleroz riskini ise klasik şüpheliler yani obezite, diyabet, kötü beslenme düzeni, tütün kullanımı ve fiziksel inaktivite oluşturuyor.

Ancak bu faktörlerden bağımsız olarak da ateroskleroz temelli kalp krizi gelişebiliyor. Memelilere yoğunlaştığımızda ise iş biraz daha garipleşiyor çünkü aterosklerotik kalp krizleri neredeyse sadece insanlarda görülüyor. 2009 yılında yapılan bir çalışmaya göre en yakın akrabamız olan şempanzelerde aterosklerozun sebep olduğu karlp krizi, fiziksel olarak inaktif olsalar ve diğer risk faktörlerine sahip olsalar bile neredeyse hiç görülmüyor.

Araştırma ekibi yeni bir gen mutasyonu keşfetti

2009 yılında bu durumu araştıran ekip; yeni bir çalışma ile insanlarda bulunan özel bir gen mutasyonunun, ateroskleroz temelinden gelişen kardiyovasküler hastalıklara karşı bizi savunmasız bıraktığını keşfetti.

Bahsi edilen gen CMAH geni olarak biliniyor ve Neu5Gc adlı bir tür sialik asit şekeri üretiyor. CMAH geninde meydana geldiği düşünülen bir mutasyon sonucu insanların hemen hemen hepsinde Neu5Gc molekülü düşük düzeylerde bulunuyor ve bu durum da aterosklerotik kalp hastalıklarının temeliyle ilişkilendiriliyor.

Yapılan fare deneylerinde ekip; farelerdeki CMAH genini etkisiz hale getirdi. Bu durum sonucunda deneye tabi tutulan farelerde diğer farelere oranla 2 kat daha yüksek şiddette seyretti.

Neu5Gc yönünden zengin diyet tedavide işe yaramadı

2 milyon yıl önceki gen mutasyonu; kalp hastalıklarımızın temelini oluşturuyor
 

Ayrıca ekip deney yaptığı farelere Neu5Gc takviyesi yapıp farelerin bu takviyeye yanıtını gözlemledi. Sonuçlar; tahmin edildiği gibi tedavi edici değil, aksine; Neu5Gc yönünden yüksek diyetle beslenen farelerin aterosklerozunun 2.4 kat daha yüksek bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca Neu5Gc molekülünün kırmızı ette bol miktarda bulunduğu, et yönünden zengin diyetin kalp damar sistemi için zararlı olabileceği bildiriliyor.

Ayrıca Bkz. "Yeni bir köpek balığı türü keşfedildi"

Yeni araştırma PNAS dergisinde yayımlandı.
https://newatlas.com/atherosclerosis-human-ancestor-lost-gene/60704/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
atilasat 1 sa. en beğenilen
çok güzel içerikli başarılı bir haber. donanımhaber'de böyle kaliteli bir haber görmeyeli epey olmuştu.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 1 sa.
Bilgiyle Dağıldım Şuan.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheStarBox 3 dk.
Ya başkan şu crisper la falan açın şu geni geri ya. Huzurla bir et yiyemiyecez ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 1 sa. en beğenilen
çok güzel içerikli başarılı bir haber. donanımhaber'de böyle kaliteli bir haber görmeyeli epey olmuştu.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ssbrutality 1 sa.
Bilgiyle Dağıldım Şuan.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 31 dk. Avrupa Komisyonu’ndan Qualcomm’a 242 milyon Avro ceza 1 sa. Apple otomobil projesi için eski Tesla mühendisini bünyesine kattı 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN 2 milyon yıl önceki gen mutasyonu; kalp hastalıklarımızın temelini oluşturuyor Sonraki Starship ile Super Heavy itici roket, 41 Raptor motoruna sahip olacak 3 sa. Elektrikli Ford F-150 pickup, 570 tonluk tren vagonlarını çekti 3 sa. Pinterest daha çok psikolojik durumunuzla ilgileniyor 4 sa. İnce çerçeveli Honor MagicBook Pro dizüstü modeli duyuruldu 4 sa. Dyson’dan gürültülü el kurutma makineleri araştırmasına yanıt geldi 5 sa. Honor Band 5 duyuruldu. İşte özellikleri ve fiyatı 5 sa. Xiaomi, İzmir'de hızlı başladı | Biz de oradaydık 5 sa. WhatsApp uygulaması KaiOS platformuna geldi 6 sa. Comic-Con 2019'un en çok konuşulan 10 fragmanı 7 sa. Honor 9X ve 9X Pro resmen tanıtıldı 7 sa. Yeni bir köpek balığı türü keşfedildi 8 sa. Hideo Kojima'dan battle royale oyunlarına ilginç eleştiri 8 sa. Çinlilerin Daimler'deki payı büyüyor: Şirketin yüzde 5'i BAIC'e satıldı 9 sa. 2020 yılında çıkacak Apple Watch modelleri MicroLED ekrana sahip olabilir 9 sa. Huawei Mate X daha düşük bir batarya kapasitesi ile gelebilir 10 sa. Microsoft, OpenAI için 1 milyar dolarlık yatırım yaptı 10 sa. Google kullanıcıların "yüz verilerini" 5 dolara satın alıyor 11 sa. Apple, Intel'in modem birimini satın almak için 1 milyar dolar ödeyebilir 13 sa. Fransız mucit, hoverboard'uyla "Fransa'dan İngiltere'ye" uçacak 22 sa. Huawei, Kuzey Kore’ye teknoloji transfer ediyor iddiası Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ankarada iş arıyorum ne iş olursa olsun
DH Forum
RAM alacaklara kötü haber
DonanımHaber
Puffin OS akıllı telefon pazarında devrim yapma niyetinde
DonanımHaber
Avengers: Endgame, Avatar'ı geçerek tarihin en büyük filmi oldu
DonanımHaber
Canan Kaftancıoğlu Türkiye’yi pkklıları vahşice öldürmekle suç...
DH Forum
Resident Evil 6'nın Switch Versionundan 5 Dakikalık Oynanış Vi...
Bölüm Sonu Canavarı
Overwatch'ın Role Queue Sistemi Test Sunucularında Denemeye Aç...
Bölüm Sonu Canavarı
Marvel's Spider-Man En Çok Satan Süper Kahraman Oyunu Olmayı B...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim