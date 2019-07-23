2 milyon yıl önceki gen mutasyonu; kalp hastalıklarımızın temelini oluşturuyor

Kardiyovasküler hastalıklar dünyada en çok ölüme sebep olan hastalık grubunu oluşturmakla birlikte kalp hastalıklarının 2 milyon yıl önceye dayandığı düşünülüyor. University of California San Diego kurumundan bir grup araştırmacı atalarımızın 2 milyon yıl önce kaybettiği bir geni kesin olarak tespit etti ve bu genin kaybının, maymunlarda ve diğer memelilerde ateroskleroz riskini artırdığını belirledi.

Ateroskleroz

Tıkanma sonucu kan akışı engelleniyor ve bu sebeple kan pıhtıları, anevrizmalar, kalp krizi ve çeşitli kardiyovasküler problemler meydana geliyor

2009 yılında yapılan bir çalışmaya göre en yakın akrabamız olan şempanzelerde aterosklerozun sebep olduğu karlp krizi, fiziksel olarak inaktif olsalar ve diğer risk faktörlerine sahip olsalar bile neredeyse hiç görülmüyor.

Araştırma ekibi yeni bir gen mutasyonu keşfetti

Yapılan fare deneylerinde ekip; farelerdeki CMAH genini etkisiz hale getirdi. Bu durum sonucunda deneye tabi tutulan farelerde diğer farelere oranla 2 kat daha yüksek şiddette seyretti.

Neu5Gc yönünden zengin diyet tedavide işe yaramadı

Ayrıca ekip deney yaptığı farelere Neu5Gc takviyesi yapıp farelerin bu takviyeye yanıtını gözlemledi. Sonuçlar; tahmin edildiği gibi tedavi edici değil, aksine; Neu5Gc yönünden yüksek diyetle beslenen farelerin aterosklerozunun 2.4 kat daha yüksek bulunduğu tespit edildi.



Ayrıca Neu5Gc molekülünün kırmızı ette bol miktarda bulunduğu, et yönünden zengin diyetin kalp damar sistemi için zararlı olabileceği bildiriliyor.

Ayrıca Bkz.

"Yeni bir köpek balığı türü keşfedildi"

PNAS

https://newatlas.com/atherosclerosis-human-ancestor-lost-gene/60704/

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arterleri etkileyen vevetarafından tıkanmasına sebebiyet veren bir durum olarak karşımıza çıkıyor.. Ateroskleroz riskini ise klasik şüpheliler yaniveoluşturuyor.Ancak bu faktörlerden bağımsız olarak datemelligelişebiliyor. Memelilere yoğunlaştığımızda ise iş biraz daha garipleşiyor çünküneredeyse sadece insanlarda görülüyor.2009 yılında bu durumu araştıran ekip; yeni bir çalışma ile insanlarda bulunan, ateroskleroz temelinden gelişen kardiyovasküler hastalıklara karşı bizi savunmasız bıraktığını keşfetti.Bahsi edilen gengeni olarak biliniyor veadlı bir tür sialik asit şekeri üretiyor.geninde meydana geldiği düşünülen bir mutasyon sonucu insanların hemen hemen hepsindemolekülü düşük düzeylerde bulunuyor ve bu durum dakalp hastalıklarının temeliyle ilişkilendiriliyor.Yeni araştırmadergisinde yayımlandı.