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Veri ihlalleri nedeniyle Yahoo'ya dava açılabilir

2013 ve 2014 yılında gerçekleşen veri ihlalleri sonucunda milyonlarca Yahoo kullanıcısına ait bilgiler sızdırılmıştı. ABD'deki bir federal mahkeme sızıntılarla ilgili dava açılabilir dedi.
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz haziran ayında ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon'un 4.48 milyar dolar karşılığında satın aldığı Yahoo, geçmiş yıllarda yaşanan veri ihlalleri nedeniyle davalık olabilir. 2013 yılında yaşanan ihlalde 1 milyon kişiye ait veriler sızdırılken 2014'ün sonunda ise 500 milyon hesaba ait e-postalar, şifreler ve diğer hassas bilgiler hackerlar tarafından ele geçirilmişti. Yahoo, bu sızıntılar nedeniyle kendisine dava açan kullanıcıların hukuki bir dayanağının olmadığını iddia etse de ABD'deki bir federal mahkeme bu iddiayı reddetti. 


Kimlik Hırsızlığı Riski 

Bölge Yargıcı Lucy Koh'un 93 sayfalık karar metnine göre Yahoo'ya yönelik siber saldırılar nedeniyle şirkete dava açan kullanıcılar, gelecekte kimlik hırsızlığı riski ile karşı karşıya kalabilir. Dahası veri ihlali Yahoo tarafından ilk kez doğrulandında şirketin "kullanıcıların isimleri, e-posta adresleri, telefon numaraları, doğum tarihleri , şifreleri ve diğer şifrelenmiş verileri"nin hackerların eline geçmiş olabileceğini belirtmişti. Bu durumu da göz önünde bulunduran Koh, halihazırda pek çok kişinin riskli verileri korumak adına çeşitli koruma hizmetlerine para yatırdığını ve dava açma haklarının bulunduğunu belirtti. 


Böylece kişisel verileri çalınan hesap sahipleri tarafından açılan ve aralık ayında birleştirilen 5 dava, Yahoo'nun hukuki dayanak olmadığını iddia etmesine rağmen, görülmeye devam edecek. Bununla birlikte alınan bu karar veri ihlali nedeniyle zarara uğrayan diğer kullanıcıların da mahkemeye başvurup Yahoo'ya dava açmasını sağlayabilir.

https://www.theverge.com/2017/9/3/16249850/yahoo-must-face-lawsuits-data-breaches Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 1 yıl
yaw ortada yahoo mu kaldı !?
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