Veri ihlallerinin Türkiye'deki işletmelere maliyeti 2 milyon dolar

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Bilişim teknolojisi dünyasının önde gelen şirketlerinden IBM, veri güvenliği konusunda araştırmalar yürüten Ponemon Enstitüsü ile birlikte 2018 Veri İhlali Maliyeti raporunu paylaştı. İki şirketin dünya genelinde veri ihlaline maruz kalan 477 şirketin bilişim teknolojileri departmanlarıyla yaptıkları görüşmeler ışığında hazırlanan rapora göre veri ihlalleri giderek tehlikeli bir hale geliyor. IBM, dünya genelinde siber saldırıların daha fazla veriyi tehdit ettiğini ve veri ihlalini tespit etme ve hasarı giderme maliyetinin giderek arttığını belirtiyor.





Masraflar giderek artıyor

13 ülkenin ve iki farklı bölgenin yer aldığı araştırmada IBM, veri ihlalinin ortalama maliyetini hesaplamak için ihlal yüzünden yapılan doğrudan harcamalarla birlikte ihlalin sebep olduğu yan harcamaların da incelendiğini belirtiyor. Yani hem güvenlik uzmanlarından destek alma gibi doğrudan ihlale yönelik masraflar hem de saldırı sonucunda bilgileri çalınan kullanıcıya indirim sunmak gibi kazancı azaltan faktörler araştırmada yer buldu.





Rapora göre bir şirket veri ihlaline uğradığında veri ihlalinin etkilerini gidermek için ortalama 3.86 milyon dolar(dünya ortalaması) masraf yapıyor. Türkiye'deki masraflar ise ortalamanın altında. Rapora göre bir veri ihlalinin Türkiye'deki işletmelere ortalama maliyeti 2.16 milyon dolar. Maliyet sıralamasında ilk sırada 7.1 milyon dolarla ABD gelirken ABD'yi; 5.31 milyon dolarlık maliyetle Meksika ve 4.74 milyon dolarlık maliyetle Kanada takip ediyor. Veri ihlalinin neden olduğu masrafların en az olduğu ülke ise ihlal başına ortalama 1.24 milyon dolarlık harcama ile Brezilya.





Siber saldırı sonrasında hackerların eline geçen her bir verinin ortalama 184 dolar değerinde olduğunu vurgulayan IBM, geçtiğimiz yıla kıyasla veri ihlallerinin maliyetinin yüzde 6.4 arttığına işaret ediyor. Rapora göre işletmeler veri ihlalini ortalama 197 günde tanımlıyor ve 69 gün içinde kontrol altına alıyor.





Geçmiş yıllarındaki raporların aksine IBM bu yıl mega veri ihlallerinin yani 1 milyon ila 50 milyon arasında verinin çalındığı ihlallerin maliyetlerini de raporuna ekledi. Buna göre mega ihlallere maruz kalan kurumsal şirketler ihlalin etkilerini gidermek için çalınan veri miktarına bağlı olarak 40 milyon dolar ila 350 milyon dolar arasında harcama yapıyor. Bir mega ihlali tespit etmenin çok daha zor olduğunu vurgulayan şirket söz konusu ihlallerin ortalama 365 günde tespit edildiğini belirtiyor.

https://public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/55/en/55017055usen/2018-global-codb-report_06271811_55017055USEN.pdf