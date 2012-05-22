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VIA'dan 50$'a Android işletim sistemli mini bilgisayar

7 yıl
17,6b
1
43
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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VIA'dan 50$'a Android işletim sistemli mini bilgisayar
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Rasperry Pi oluşumunun 25 dolarlık bilgisayar projesiyle elde ettiği başarı, kompakt boyutlu anakart üretiminde iddialı olan x86 işlemci üreticisi VIA'yı da harekete geçirdi. Tayvan merkezli firma yaptığı bir açıklamayla, APC olarak isimlendirdiği mini bilgisayarını duyurdu. Neo-ITX formunda olan anakart üzerinde 800MHz hızında çalışan düşük güç tüketimli WonderMedia ARM işlemci bulunuyor. 512MB RAM ve 2GB yerleşik depolama kapasitesine yer verilen bilgisayarın üzerindeki HDMI çıkışı üzerinde 720p çözünürlüğünde video çıkışı verebildiği belirtiliyor.
Görüntü aktarımı için aynı zamanda VGA çıkışına sahip olan APC bilgisayarda, dört adet USB 2.0 portuna, ses çıkışına ve mikrofon girişine yer veriliyor. Daha fazla depolama alanı için SD kart slotu ile desteklenen sistemde, klavye ve fare ile kullanım için optimize edilen Android işletim sistemi bulunuyor. Çok sayıda uygulamanın ön yüklü olarak geleceği sistem, boşta iken 4 Watt, yük altında ise 13.5 Watt güç tüketiyor.VIA, APC bilgisayarı 50$ fiyat ile Temmuz ayında satışa sunacak. 
VIA'dan 50$'a Android işletim sistemli mini bilgisayar
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zymrdvn 7 yıl en beğenilen
HeLLoNeLy
Ben Çinlileri bekliyorum , bunları kopyalayıp satsalar LCD televizyonuma bağlayıp internet için kullanabilirim

Aramızda kalsın ama bunu üretenler de Çinliler :))
HeLLoNeLyBen Çinlileri bekliyorum , bunları kopyalayıp satsalar LCD televizyonuma bağlayıp internet için kullanabilirimA...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Confusion 7 yıl
ölçü kıyaslamak için muz vermeleri pek akıllaca olmamış sonuçta bunun yetiştirildiği memlekete göre boyutu var


diğer taraftan x86 lisansı sahibi bir üretici olarak VIA'yı takdir etmek lazım "WonderMedia ARM " işlemcisi kullanmışlar ve yüklü işletim sistemiyle birçok sıkıntıyı da çözmüşler
ölçü kıyaslamak için muz vermeleri pek akıllaca olmamış sonuçta bunun yetiştirildiği memlekete göre boyutu vardiğer taraftan x86 lisansı...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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ROSSI 6 yıl
Merhabalar..

ürün www.merpazar.com da satılıyor biraz uçmuşlar fiyatı ama heralde sample fiyatı maliyetlerden yüksek tutmuşlardır. Konuşulursa bişey yaparlar sanırım...


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slayt75 6 yıl
SA.

resim.donanimhaber.com/...


yukarıdaki linkte incelemesi mevcut
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Ufocu 6 yıl
Otomobilinizde dokunmatik ekran tv dvd cihazınız varsa bunu takıp tam bir carpc olarak kullanabilirsiniz.
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Habercil 6 yıl
ala ala
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niuchiamaoui 6 yıl
Avrupadan ısmarlarsınız artık.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gorthaur83 7 yıl
50 dolara media center çıkarbundan. me gusta
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lido 7 yıl
o muz ne öyle ya
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DH Misafiri 7 yıl
Bir değil de iki ethernet olsa farklı amaçla kullanılması düşünülebilirdi.
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resler 7 yıl
Yapma VIA, VGA mı kaldı?
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teknoforum-bs 7 yıl
Walla 1080 p olcak direk al tv altına media pc olarak ve download pc olarak kullan super yanlız muz ckita ya benzio :D
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mktr84 7 yıl
Via wonder media işlemcileri düzeltmeden ne yaparsa boş üretilen via lı tabletlerden az çekmedik. her yaptığı işlemde takılan bir cihaz isteyen alabilir. kaldıki 50$ a sürüsüne 1080p via lı tabletler var. vianın androide yakışması için bilinen yargıları kıracak ve ucuz bir işlemciyle çıkması gerek yoksa anca bilmeyen insanlara ucuz diye satarlar. ilk tabletim wm8650 işlemciliydi nerdeyse androidden soğuyordum. aldığımın ilk haftası sattım kurtuldum.
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SIRADANUS 7 yıl
1080p olaydı...
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turbo-powwer 7 yıl
Daha guclendirilmesi lazim Tegra 4 lu cok hos olur.
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