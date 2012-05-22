VIA'dan 50$'a Android işletim sistemli mini bilgisayar

Rasperry Pi oluşumunun 25 dolarlık bilgisayar projesiyle elde ettiği başarı, kompakt boyutlu anakart üretiminde iddialı olan x86 işlemci üreticisi VIA'yı da harekete geçirdi. Tayvan merkezli firma yaptığı bir açıklamayla, APC olarak isimlendirdiği mini bilgisayarını duyurdu. Neo-ITX formunda olan anakart üzerinde 800MHz hızında çalışan düşük güç tüketimli WonderMedia ARM işlemci bulunuyor. 512MB RAM ve 2GB yerleşik depolama kapasitesine yer verilen bilgisayarın üzerindeki HDMI çıkışı üzerinde 720p çözünürlüğünde video çıkışı verebildiği belirtiliyor.

Görüntü aktarımı için aynı zamanda VGA çıkışına sahip olan APC bilgisayarda, dört adet USB 2.0 portuna, ses çıkışına ve mikrofon girişine yer veriliyor. Daha fazla depolama alanı için SD kart slotu ile desteklenen sistemde, klavye ve fare ile kullanım için optimize edilen Android işletim sistemi bulunuyor. Çok sayıda uygulamanın ön yüklü olarak geleceği sistem, boşta iken 4 Watt, yük altında ise 13.5 Watt güç tüketiyor.VIA, APC bilgisayarı 50$ fiyat ile Temmuz ayında satışa sunacak.