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Viber uygulaması Chromebook'lar için yayınlandı

4 yıl
1,6b
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1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Oğuz Avcı
Editör
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Viber uygulaması Chromebook'lar için yayınlandı
 
Günümüzde en büyük rekabetin yaşandığı sektörlerden birisi anlık mesajlaşma uygulamaları. Bu konuda popüler uygulamalardan birisi olan Viber aslında bu popülerliği her platformda boy göstermesine bağlı. Çok uzun süredir masaüstü sürümü de bulunan uygulama ayrıca sim kart takılamayan tabletlere de kurulabilmesiyle geniş kitlelere ulaşmıştı.

Whatsapp'ın da web sürümünü piyasaya sürmesiyle bu alanda rekabet iyice kızışırken Viber'dan yeni bir hamle geldi. Şirket bu kez Chromebook'lar için geliştirdiği uygulamasını yayınladı. Son dönemde artan Chromebook satışlarını göz önünde bulundurursak uygulamaya kullanıcı katacak bir hamle olarak değerlendirilebilir. Özellikle bilgisayar üzerinden çağrı yapmayı da destekleyen uygulama uluslar arası haberleşme için önemli bir alternatif oluşturuyor. Chromebook kullanıcıları uygulamayı aşağıdaki linkten edinebilirler.

Chrome Web Store - Viber 
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mcrew 4 yıl
whatsapp ın web sürümünü gerçekten çok mükemmel

sesli arama özelliği de geldi

viber ı artık niye kullanalım


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