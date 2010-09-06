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Video: Dünyayı hiç böyle görmediniz

8 yıl
34,7b
1
123
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görevli astronot Don Petit, önemli bir çalışmaya imza atarak saatte 17,239 mil yani saniyede 7.7 Km hızla hareket ederken dünyayı kameraya aldı ve ortaya harika görüntüler çıktı. Okyanuslardan, kutuplarda geceleri beliren renkli kuzey ışıklarına kadar eşsiz görüntülerin yer aldığı bu çalışmayı sizlerle paylaşıyoruz.

Sözü daha fazla uzatmadan, "sözün bittiği" yer diyebileceğimiz bu videoyu ve hemen altında da benzer çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz.


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muratt45 8 yıl
mesajım bulunsun evde bakayım.
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DH Misafiri 8 yıl
şarkının inmini merak edenler için Goldfrapp - Utopia
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Batuist 8 yıl
keşke bir kere çıkabilseydim.. insan şanslı mı olmak gerekiyor acaba
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leon5366 8 yıl
benim msj da bulunsun
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costance 8 yıl
mesajım bulunsun
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DH Misafiri 8 yıl
parça'nın ismini bilen bir kişi varmı?
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El-Cezeri 8 yıl
Japon bayrağı dikkatlerden kaçmadı
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Owl City. 8 yıl
mesajım bulunsun.
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0nur* 8 yıl
Adam yok demiş ezmeye çalışmışsınız adamı,düşününce görünürde öyle bir şey gözükmüyor. Vardır yoktur da demiyorum ama şuan yaşadığımız dünya bizim için en uygunu. Başka yerlere çekmeye gerek yok bu konuyu sade anlaşılır bişey elemanların yaptıkları.

Yavaş yavaş dine kayar gibi ama
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antichrist 8 yıl
Mesajim bi dursun evde bakarim
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tarkolar 8 yıl
ya adamın dünya çevresinde dönmesine ne gerek var dünya zaten dönüyo o bir noktada sabit tutsn



şaka bir yana güzelmiş ve kesinlikle gerçek olduğunu düşünüyorum.

ha discovery de 2010 2011 civarlarında güneş fırtınası yaşanacağı düşünüldüğünü söylüyordu. aurora mükemmel ama tehlike habercisi. bazen bu güneş fırtınaları etkili olursa 1 ay elektrik kesintisi yaşanabiliyor.
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Salvador_Limones 8 yıl
Arkadaşlar sadece bana mı böyle geldi bilmiyorumda görüntü sanki bilgisayar yapımı gibi. Tabiki gerçektir orasını bilmem de bu kullandıkları kamera ile alakalı bir durum mu? renkler felan bir garip. Ya da bana öyle geldi bilemedim.
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POWER64 8 yıl

bobita


POWER64

Ne kadar büyük bir sanat sahibi Allah. Koca evrende böyle güzellikte tek gezegen var. Onda da biz yaşıyoruz.


Neye dayanarak? Bütün evreni gezdin galiba...


Gezmene gerek yok, dünyadan daha güzel bir gezegenin olduğunun kanıtı da yok. Yoksa var da biz mi duymadık.
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POWER64 8 yıl

KanKoKan


Knisath


POWER64

Ne kadar büyük bir sanat sahibi Allah. Koca evrende böyle güzellikte tek gezegen var. Onda da biz yaşıyoruz.




Koca evrende bir tek böyle bir gezegen yok,Evrendeki bir galaksi sisteminde yaklaşık 400 milyar yıldız var,her evrende bulunan galaksi de 400 milyar ya yakın olduğu tahmin edilmektedir.Bu ne demek onlarca dünya gibi hatta dünyadan daha iyi doğa şartlarına sahip gezegen olur demek



Karışmak istemem ama insanların nerdeyse %90 ı galaksinin bile ne olduğunu bilmiyor, uzayı sadece din kitablarından tassavvur ediyorlar, birçok kişi uzayı yıldızların içinde dağıldığı çorba gibi bir karışım olarak düşünürken zaten başka bir dünya olabileceği hiç akıllarına gelmez.


Benim dünyanın tek olduğuna dair kanıtım var. Çünkü benzeri ve daha güzeli bulunamadı. Ama senin kanıtın yok, senin ki varsayım. Bulunursa Dünya gibi bir gezegen, o zaman benim savunduğum düşüncede çürür.
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Einstein 8 yıl

POWER64


bobita


POWER64

Ne kadar büyük bir sanat sahibi Allah. Koca evrende böyle güzellikte tek gezegen var. Onda da biz yaşıyoruz.


Neye dayanarak? Bütün evreni gezdin galiba...


Gezmene gerek yok, dünyadan daha güzel bir gezegenin olduğunun kanıtı da yok. Yoksa var da biz mi duymadık.

Allah'ın varlığına da kesin bir kanıt yok. İnanç meselesi bunlar. Kimine göre Allah da yoktur başka yaşam dolu gezegen de.
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l1b_598 8 yıl
mesajım bulunsun
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Surpass 8 yıl
Harbi güzelmiş.
Ama daha önce gördüm başlık sakat.
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DH Misafiri 8 yıl
of ya dünyaya bi kere geldim
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