Video: Dünyayı hiç böyle görmediniz

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görevli astronot Don Petit, önemli bir çalışmaya imza atarak saatte 17,239 mil yani saniyede 7.7 Km hızla hareket ederken dünyayı kameraya aldı ve ortaya harika görüntüler çıktı. Okyanuslardan, kutuplarda geceleri beliren renkli kuzey ışıklarına kadar eşsiz görüntülerin yer aldığı bu çalışmayı sizlerle paylaşıyoruz.

Sözü daha fazla uzatmadan, "sözün bittiği" yer diyebileceğimiz bu videoyu ve hemen altında da benzer çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz.