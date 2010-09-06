Video: Dünyayı hiç böyle görmediniz

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görevli astronot Don Petit, önemli bir çalışmaya imza atarak saatte 17,239 mil yani saniyede 7.7 Km hızla hareket ederken dünyayı kameraya aldı ve ortaya harika görüntüler çıktı. Okyanuslardan, kutuplarda geceleri beliren renkli kuzey ışıklarına kadar eşsiz görüntülerin yer aldığı bu çalışmayı sizlerle paylaşıyoruz.
Sözü daha fazla uzatmadan, "sözün bittiği" yer diyebileceğimiz bu videoyu ve hemen altında da benzer çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz.
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Yavaş yavaş dine kayar gibi ama
şaka bir yana güzelmiş ve kesinlikle gerçek olduğunu düşünüyorum.
ha discovery de 2010 2011 civarlarında güneş fırtınası yaşanacağı düşünüldüğünü söylüyordu. aurora mükemmel ama tehlike habercisi. bazen bu güneş fırtınaları etkili olursa 1 ay elektrik kesintisi yaşanabiliyor.
Gezmene gerek yok, dünyadan daha güzel bir gezegenin olduğunun kanıtı da yok. Yoksa var da biz mi duymadık.
Benim dünyanın tek olduğuna dair kanıtım var. Çünkü benzeri ve daha güzeli bulunamadı. Ama senin kanıtın yok, senin ki varsayım. Bulunursa Dünya gibi bir gezegen, o zaman benim savunduğum düşüncede çürür.
Allah'ın varlığına da kesin bir kanıt yok. İnanç meselesi bunlar. Kimine göre Allah da yoktur başka yaşam dolu gezegen de.