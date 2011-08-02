Video: Symbian Belle işletim sistemli Nokia N8

Haber Editörü
Nokia'nın 2010 yılının nisan ayında lansmanını gerçekleştirdiği Symbian^3 işletim sistemli ve 12 megapiksel çözünürlüğünde kameralı ilk akıllı telefon ünvanını taşıyan N8, Symbian ''Belle'' yüklenmiş şekilde kamera karşısına çıktı.
Danyal Gerard isimli üye tarafından Youtube'da paylaşılan videoda ana menü, uygulama simgeleri, arama ekranı, internet tarayıcısı ve tarayıcı ayarları, kamera arayüzü ve ayarları, arama seçeneği gibi konularda fikir ediniyoruz. Ekrana widgetlar - kısayollar eklemeyi ve bunları taşımayı gösteren Gerard, takvim ve Ovi Store uygulamalarına giriyor, mesaj yazıyor. Şimdi daha fazla uzatmadan sizleri 8 dakika 35 saniye uzunluğundaki videoyla baş başa bırakıyoruz.
İşte o video;
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Art niyetinize hayran kalmamak elde değil. Web browser 2sn de açıldığı için çok kötü değil mi?
Adam tek elle, bir başka N8 ile video çekerken kaygan bir zemin üzerinde yine tek elle telefonun ekranında işlem yapmaya çalışıyor. Zaten bu yüzden bir çok defa yanlış şeye basıyor veya dokunuşlarını cihaz tam algılayamıyor.
5.29 da nerde geç geliyor onu da anlamak zor.
7.15-7.20 arası dik konuma geçmemesi normal yatay ekranda telefonu sadece olduğu yerde çeviriyor. Aynı şeyi kendi telefonumda ve de sensörü çok iyi olan Canon foto makinesinde de denedim tepkisiz kaldı. Ekran dikey konuma geçmedi.
İzlediğini dürüst bir şekilde yorumlamak çok mu zor bilemiyorum.