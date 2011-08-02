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Video: Symbian Belle işletim sistemli Nokia N8

7 yıl
42,1b
1
99
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Nokia'nın 2010 yılının nisan ayında lansmanını gerçekleştirdiği Symbian^3 işletim sistemli ve 12 megapiksel çözünürlüğünde kameralı ilk akıllı telefon ünvanını taşıyan N8, Symbian ''Belle'' yüklenmiş şekilde kamera karşısına çıktı.
Danyal Gerard isimli üye tarafından Youtube'da paylaşılan videoda ana menü, uygulama simgeleri, arama ekranı, internet tarayıcısı ve tarayıcı ayarları, kamera arayüzü ve ayarları, arama seçeneği gibi konularda fikir ediniyoruz. Ekrana widgetlar - kısayollar eklemeyi ve bunları taşımayı gösteren Gerard, takvim ve Ovi Store uygulamalarına giriyor, mesaj yazıyor. Şimdi daha fazla uzatmadan sizleri 8 dakika 35 saniye uzunluğundaki videoyla baş başa bırakıyoruz.

İşte o video;



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tolgacem 7 yıl en beğenilen
telefonu kullanan tam bir fail.
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Al PaC 7 yıl
@Şahi_13

Art niyetinize hayran kalmamak elde değil. Web browser 2sn de açıldığı için çok kötü değil mi?

Adam tek elle, bir başka N8 ile video çekerken kaygan bir zemin üzerinde yine tek elle telefonun ekranında işlem yapmaya çalışıyor. Zaten bu yüzden bir çok defa yanlış şeye basıyor veya dokunuşlarını cihaz tam algılayamıyor.

5.29 da nerde geç geliyor onu da anlamak zor.

7.15-7.20 arası dik konuma geçmemesi normal yatay ekranda telefonu sadece olduğu yerde çeviriyor. Aynı şeyi kendi telefonumda ve de sensörü çok iyi olan Canon foto makinesinde de denedim tepkisiz kaldı. Ekran dikey konuma geçmedi.

İzlediğini dürüst bir şekilde yorumlamak çok mu zor bilemiyorum.
@Şahi_13Art niyetinize hayran kalmamak elde değil. Web browser 2sn de açıldığı için çok kötü değil mi?Adam tek elle, bir başka N8 ile vide...
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DH Misafiri 7 yıl
Dokunmatikte mi bir problem var yok arkadaş mı kullanamıyor.Ayrıca bu kadar iğrenç bir inceleme görmedim :P
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DH Misafiri 7 yıl
Yalnız ordaki adamı elektrik çarpmış galiba saçlar konuşuyo :D
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DH Misafiri 7 yıl
ne zaman piyasaya sürecekler bu döküntüyü :D
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Pulp.Fiction 7 yıl
MegaWolt38
Bu kadar dandik bir telefon ancak nokiadan beklenir hohohoho şuna bakın yaa tam bir fiyasko bu telefon.!7 ile 12.sn arasına dikkat! telefon düşecek neredeyse ama ekran hala tepki vermiyor :D Harbiden mal bu nokia..

kafa.bobiler.org/...
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andaluz 7 yıl Pulp.Fiction
ErenOzata

MegaWolt38

Bu kadar dandik bir telefon ancak nokiadan beklenir hohohoho şuna bakın yaa tam bir fiyasko bu telefon.!7 ile 12.sn arasına dikkat! telefon düşecek neredeyse ama ekran hala tepki vermiyor :D Harbiden mal bu nokia..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın






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NomadCRY 7 yıl
Nokia geç kaldı. Keşke telefon çıkarken bu işletim sistemiyle sürülseydi. O zaman tutunacakları bir dal olurdu belki.
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mert1907 7 yıl
Ben şahsen başarılı buldum.Ben ne zaman N8 ile ilgili bi konuya baksam,donmalar,takılmalar felç,olmamış,yaramamış şöyle böyle diyor insanlar.Ben N8 kullanıyor olsaydım herhalde intihar ederdim bu kadar haksızlığa.Tamam teknik özellikleri mükemmel bi telefon olmayabilir rakiplerine göre ancak videoda izlediğim kadarıyla telefon baya işlevsellik kazanmış gibi görünüyor.
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
Ne bicim telefon ya :)
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FRAPS 7 yıl
Web sitesinde sayfa yukarı aşağıya yağ gibi akıyor.
Üst seviye android telefonlarda bile kayarken lag oluyor.Bu yüzden android tercih etmiyorum.

Nokia symbianı adam etmiş fakat geç kaldı.N8 çıkarken belle ile piyasaya sürülmeliydi.Ayrıca şu menü düzenini 4x4 olarak yapsalar artık iyi olacak
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sweatcan 7 yıl
2003 ten beri nokia kullandım ilk symbian telefonum 6630 oldu daha sonra n70, n95 düz, n82 ve bir dolu symbian telefon kullandım tabi son olarak da n8 fakat 5 ay sabrettikten sonra baktım bu güncellemeler gelmiyor bende desire s aldım hakkaten n8 i hiç almasamda olurmuş. Desire S (android 2.3.3) cihazımda ölü piksel çıktı 1 aydır cihaz bende değil serviste ancak ona rağmen nokia n8 kullanım internete girince kendimi kahretmektense vodafone 945 alır onu kullanırım.
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MegaWolt38 7 yıl
Bu kadar dandik bir telefon ancak nokiadan beklenir hohohoho şuna bakın yaa tam bir fiyasko bu telefon.!
7 ile 12.sn arasına dikkat! telefon düşecek neredeyse ama ekran hala tepki vermiyor :D
Harbiden mal bu nokia..
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itsmynick 7 yıl
404 - File or directory not found. Mobil den izlenmiyor
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