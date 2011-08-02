Video: Symbian Belle işletim sistemli Nokia N8

Nokia'nın 2010 yılının nisan ayında lansmanını gerçekleştirdiği Symbian^3 işletim sistemli ve 12 megapiksel çözünürlüğünde kameralı ilk akıllı telefon ünvanını taşıyan N8, Symbian ''Belle'' yüklenmiş şekilde kamera karşısına çıktı.

Danyal Gerard isimli üye tarafından Youtube'da paylaşılan videoda ana menü, uygulama simgeleri, arama ekranı, internet tarayıcısı ve tarayıcı ayarları, kamera arayüzü ve ayarları, arama seçeneği gibi konularda fikir ediniyoruz. Ekrana widgetlar - kısayollar eklemeyi ve bunları taşımayı gösteren Gerard, takvim ve Ovi Store uygulamalarına giriyor, mesaj yazıyor. Şimdi daha fazla uzatmadan sizleri 8 dakika 35 saniye uzunluğundaki videoyla baş başa bırakıyoruz.





İşte o video;







