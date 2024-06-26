Nokia 220 4G (2024) modeli YouTube ile geliyor

Nokia 220 4G (2024) özellikleri ve fiyatı
Nokia 220 4G (2024) modeli 2.8 inçlik LCD ekran ile gelirken MP3 oynatıcı ve efsane Snake oyunu ön yüklü olarak bulunabiliyor. Cloud Apps uygulaması ise YouTube dahil pek çok uygulamaya bulut üzerinden ulaşmanızı sağlıyor.
İnternet erişimi için çift SIM kartta LTE erişimi sunulmuş. Ayrıca Bluetooth üzerinden kablosuz kulaklıklara bağlanabiliyor. Dilerseniz 3.5mm kulaklık girişini de kullanabiliyorsunuz. 1450mAh batarya günlerce kullanılabiliyor. Çıkarılabilir olması sayesinde yedek batarya da taşıyabiliyorsunuz. Nokia 220 4G (2024) modeli 54$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.