Nokia 220 4G (2024) modeli YouTube ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Nokia markasını akıllı telefonlarda bırakan HMD ortaklığı cep telefonlarında ise yeni modellere devam ediyor. Nokia 220 4G (2024) cep telefonu modeli akıllı telefonlar kadar yetenekli ve uzun kullanım süresine sahip.

Nokia 220 4G (2024) özellikleri ve fiyatı

Nokia 220 4G (2024) modeli 2.8 inçlik LCD ekran ile gelirken MP3 oynatıcı ve efsane Snake oyunu ön yüklü olarak bulunabiliyor. Cloud Apps uygulaması ise YouTube dahil pek çok uygulamaya bulut üzerinden ulaşmanızı sağlıyor.

HMD Skyline segmentinde iddialı olacak 1 hf. önce eklendi

İnternet erişimi için çift SIM kartta LTE erişimi sunulmuş. Ayrıca Bluetooth üzerinden kablosuz kulaklıklara bağlanabiliyor. Dilerseniz 3.5mm kulaklık girişini de kullanabiliyorsunuz. 1450mAh batarya günlerce kullanılabiliyor. Çıkarılabilir olması sayesinde yedek batarya da taşıyabiliyorsunuz. Nokia 220 4G (2024) modeli 54$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Nokia 220 4G (2024) tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı