Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Video: Wafer'dan çipe, çipten USB belleğe; Adım adım bellek üretimi!

Belleklerin nasıl üretildiğini merak ediyor musunuz ? Lexar'ın hazırladığı video, çiplerin üretiminden belleklerin kutulanmasına kadar tüm süreci gözler önüne seriyor.
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,6b
1
131
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bellek yongası üretiminde endüstrinin lider isimlerinden birisi olan Micron'un markalı çözümler sunan iştiraki Lexar, belleklerin nasıl üretildiğine dair dikkat çekici bir video hazırladı. Bellek çiplerini Amerika'da üreten tek firma olarak Lexar, hazırladığı videoda çiplerin elde edildiği wafer'ların üretiminden, USB belleklerin ve hafıza kartlarının kutulandığı ana kadar olan tüm süreci daha önce görmediğimiz kareler de içeren bu video ile ekranlara getiriyor. Yarıiletken endüstrisinde üretim ayağının önemli noktalarından birisi olan Clean Room yani Temiz Oda'nın, ameliyathanelerden 100 kat daha temiz olduğunu belirten Lexar, bellek çiplerinin elde edildiği wafer'ların, 800 farklı aşamadan geçtiğini ve bellek üretiminin bir ayda gerçekleştiğini belirtiyor.

Binlerce çalışanı ile yılın 365 günü, 7/24 çalışan tesiste hazırlanan waferlar, Asya'daki montaj fabrikalarına yollanıyor. Montaj atölyesine gelen wafer'lar kesiliyor ve elde edilen çipler baskılı devre üzerine yerleştirilirken, çiplerin montajında, çapı insan saçından daha büyük olmayan katı altın lif kullanılıyor. Bu aşamadan sonra elde edilen yongaların ürünlere monte edilmesi ve test süreci başlıyor. Yüksek kalite standartları çerçevesinde hem ilgili otomasyon sistemi hem de çalışanlar tarafından el ile testler yapılıyor, ürünlerin hız gibi olması gereken spesifikasyonları karşılayıp karşılamadığı kontrol ediliyor. Kutulama öncesinde temel kimlik bilgileri lazer ile ürünlere işleniyor ve ardından logo ve model baskısı ile kutulama sürecine geçilerek tüm dünyadaki satış noktalarına yollanmaları için depo alanındaki sevkiyat sürecine geçiliyor.




Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
thenefy 5 yıl
3:15 öhh
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaDMaxiBo 5 yıl
gddr3 aslında ddr2 ramdir. oc yapılmış hali gibi bişeydir.

piyasaya sürülen teknoloji aslında yıllar öncesinden üretime hazırdır, ama üretilip depolanmaz öyle.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaDMaxiBo 5 yıl
gddr3 aslında ddr2 ramdir. oc yapılmış hali gibi bişeydir.

piyasaya sürülen teknoloji aslında yıllar öncesinden üretime hazırdır, ama üretilip depolanmaz öyle.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fungsclup 5 yıl
Abi ne diyosunuz simdi evde kendi flash bellegimi yapabilir miyim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Bizim ülkemizin Üretim yapabilecek kapasitede olan ileri gelenleri ve insanları sömürmede lider olan öncüleri Yaptım Olacak diyenleri Böyle şeylerde yapsalarda görsek.Kesinlikle ulaşamayacağımız bir nokta değil.Sadece Milletini gerçekten seven Vatanını dünya liderliği yolunda ilerlemesini isteyen.Terazisini de Hakk yolda kullanacak İnsanlar Olması gerek.Sistemde elbet sıkıntı var ama Sıkıntı İÇİNDE içinde insanların.Tüketim Değil üretim lider olmalı bunun için liderler sömürgeci değil Besleyici olmalı ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 8 yıl
şu videoyu başbakana izletmek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alper.y 8 yıl
İlk sayfalarda sorulan bilezik olayı yanlış bilmiyorsam statik elektriği önlemek içindir. Çalışanların taktıkları mavi bilezik vücutta statik elektrik birikmesini önleyerek el ile çipe yapılacak temaslarda statik elektrikten oluşabilecek arızaların önüne geçer.

Ayrıca seri üretim yapan böyle bir tesisimiz olmasa da Sayın skylineGTR_34'ün de bahsettiği gibi bazı tesislerimiz var. Mesela: mems.metu.edu.tr/...

Saygılarımla

Alper
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokmavı 8 yıl
Mesajım bulunsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seseka 8 yıl
İbret alınıyor, ibret alınıyor, ibret alındı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sfr+10 8 yıl
Up
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vToReaDoR 8 yıl
Bu videoyu izledikten sonra İntel in AR-GE sini Merak ediyorumm..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chex 8 yıl
birde bunlara bakın;

chipworks.com/...

forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bircan17 8 yıl
Süper bi olay Sundugu ürünlerin nasıl yapıldıgını yayınlayarak, bi usb belleğin nerede nasıl ve ne aşamalarla elimize geldini görmüş olduk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chatin_62 8 yıl
şimdi çok merak ettim yaa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 8 yıl
yüzüm kızardı valla ülkemizde buna yatırım yapılsa elin oğullarına avuç açmazdık. ineği bile dışarıdan almaya kadar o kadar alçaldık ki atatürük görse vay bu milletimin haline diye sitemde bulunurdu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
14629 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ram, usb bellek ve
4 etiket daha hafıza kartı bellek micron video
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android oyunu -9- 8 yıl Zotac ZBOX Plus "AMD Fusion'lı Multimedia Canavarı Mini PC" 8 yıl TG: Epson ile baskı ve görüntüleme teknolojileri üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim