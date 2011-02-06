Video: Wafer'dan çipe, çipten USB belleğe; Adım adım bellek üretimi!

Bellek yongası üretiminde endüstrinin lider isimlerinden birisi olan Micron'un markalı çözümler sunan iştiraki Lexar, belleklerin nasıl üretildiğine dair dikkat çekici bir video hazırladı. Bellek çiplerini Amerika'da üreten tek firma olarak Lexar, hazırladığı videoda çiplerin elde edildiği wafer'ların üretiminden, USB belleklerin ve hafıza kartlarının kutulandığı ana kadar olan tüm süreci daha önce görmediğimiz kareler de içeren bu video ile ekranlara getiriyor. Yarıiletken endüstrisinde üretim ayağının önemli noktalarından birisi olan Clean Room yani Temiz Oda'nın, ameliyathanelerden 100 kat daha temiz olduğunu belirten Lexar, bellek çiplerinin elde edildiği wafer'ların, 800 farklı aşamadan geçtiğini ve bellek üretiminin bir ayda gerçekleştiğini belirtiyor.

Binlerce çalışanı ile yılın 365 günü, 7/24 çalışan tesiste hazırlanan waferlar, Asya'daki montaj fabrikalarına yollanıyor. Montaj atölyesine gelen wafer'lar kesiliyor ve elde edilen çipler baskılı devre üzerine yerleştirilirken, çiplerin montajında, çapı insan saçından daha büyük olmayan katı altın lif kullanılıyor. Bu aşamadan sonra elde edilen yongaların ürünlere monte edilmesi ve test süreci başlıyor. Yüksek kalite standartları çerçevesinde hem ilgili otomasyon sistemi hem de çalışanlar tarafından el ile testler yapılıyor, ürünlerin hız gibi olması gereken spesifikasyonları karşılayıp karşılamadığı kontrol ediliyor. Kutulama öncesinde temel kimlik bilgileri lazer ile ürünlere işleniyor ve ardından logo ve model baskısı ile kutulama sürecine geçilerek tüm dünyadaki satış noktalarına yollanmaları için depo alanındaki sevkiyat sürecine geçiliyor.



