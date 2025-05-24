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    Kaliforniya'nın 2035'ten itibaren benzinli araç yasağı senato tarafından engellendi

    ABD Senatosu, Kaliforniya eyaletinin 2035 yılı itibarıyla benzinli araç satışını yasaklamayı amaçlayan düzenlemesini iptal etti. Senato'da 51'e karşı 44 oyla iptal edilen düzenleme Trump'a sunulacak.

    Kaliforniya'nın 2035'ten itibaren benzinli araç yasağı engellendi Tam Boyutta Gör
    ABD Senatosu, Kaliforniya eyaletinin 2035 yılı itibarıyla benzinli araç satışını yasaklamayı amaçlayan düzenlemesini iptal etti.

    51'e karşı 44 oyla iptal edildi

    Vali Gavin Newsom’un imzaladığı ve eyalette sadece sıfır emisyonlu yeni araçların satışına izin verilmesini öngören karar, Senato'da 51'e karşı 44 oyla iptal edildi. Bu oylama sonucunda düzenlemenin hayata geçirilmesi engellendi. Tasarı şimdi Başkan Donald Trump’ın onayına sunulacak.

    Vali Newsom ve Kaliforniya Eyalet Başsavcısı Rob Bonta, Kongre’nin bu adımının hukuka aykırı olduğunu savunarak karara karşı dava açacaklarını açıkladı.

    Kaliforniya'nın çevre politikaları, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele alanında attığı adımlar, Trump yönetiminin çevreyle ilgili kısıtlayıcı uygulamalarıyla çatışıyor.

    Newsom, 2020 yılında imzaladığı kararnameyle, 2035’ten itibaren eyalette satılacak tüm yeni binek otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olmasını zorunlu hale getirmişti. Bu araçların en az %80'inin tamamen elektrikli, geri kalanının ise şarj edilebilir hibrit olması gerekiyordu.

    ABD Başkanı Trump, göreve geldiği ilk gün Joe Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması’ndan ülkeyi çıkaran başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Trump daha sonra kömür üretiminin artırılmasına yönelik başkanlık kararnamesine imza atmıştı.

    Kaynakça https://www.carscoops.com/2025/05/californias-ev-future-just-got-canceled-by-washington/ https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-senatosu-californianin-2035-itibariyla-benzinli-arac-satis-yasagini-engelledi/3577108
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    gun 22 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 22 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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