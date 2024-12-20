Kaliforniya'da tüm yeni evler için elektrikli araç şarjı zorunlu hale geldi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD'nin Kaliforniya eyaleti, elektrikli araçların benimsenmesi yönüde önemli bir adım atarak, 2026'dan itibaren çoğu park alanında elektrikli araçlar için şarj imkanı sunulmasını zorunlu kıldı.

Tek haneli tüm evlerde zorunlu hale getirildi

Yeni yönetmeliğe göre, yeni yapılan tek haneli evlerde yer alan park alanlarında şarj cihazının yer alması zorunlu hale getirildi. Apartmanlarda yaşayan kişiler için ise park yerlerinin en az bir tanesinin "elektrikli araçlara hazır" olması şart koşuluyor.

Elektrikli araçlara hazır tanımlaması, o park yerinde 240V/20A çıkış verebilen bir priz (NEMA 6-20, 14-30 veya 14-50) veya bir adet J1772 (Type 1) veya J3400 (NACS) şarj çıkışının olması anlamına geliyor.

Yeni düzenlemede oteller için de zorunluluklar getiriliyor. Yeni otel projelerinde yer alan park alanlarının %65'inin elektrikli araçları şarj edecek altyapıya sahip olması şart koşuluyor ve gerektiğinde bu oranın %100'e çıkarılabilecek altyapıya sahip olması gerekiyor.

Ticari binalar için ise otopark alanlarının %20'sinin elektrikli araçlara hazır olması ve şehir gereksinimi doğrultusunda bu oranın %30 veya %45'e çıkabilme seçeneği sunulması gerekiyor.

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Son olarak, kuralların yalnızca tamamen yeni inşa edilen binalar için olmadığını belirtelim. Mevcut bir yapıya eklenecek her park yeri için bu kurallar geçerli olacak.

ABD'de elektrikli araç dönüşümünde öncü olan ve elektrikli araç sahipliğinin en yüksek olduğu Kaliforniya'da bu kuralların devreye girmesi sürpriz sayılmaz. Ülkemiz için de benzer bir yasanın yürürlüğe girmesi, elektrikli araçların benimsenmesi yolunda oldukça faydalı olacağı aşikar.

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Kaliforniya'da yeni evler için elektrikli araç şarjı zorunlu oldu