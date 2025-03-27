Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kaliforniya'da şarj cihazlarının sayısı benzin pompalarını geçti!

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde elektrikli araç şarj cihazlarının sayısı, benzin pompalarının sayısını %48 geride bıraktı. İşte rakamlar...                      
    Kaliforniya'da şarj cihazlarının sayısı benzin pompalarını geçti! Tam Boyutta Gör
    ABD'nin Kaliforniya eyaleti, elektrikli araç satışlarının en yüksek olduğu bölgelerden biri. Artan satışlar doğal olarak şarj altyapısının da gelişmesini sağlıyor.

    Kaliforniya Enerji Komisyonu'nun yeni verilerine göre, eyalet genelinde 178.549 adet kamusal ve paylaşımlı özel şarj cihazı yer alıyor. Bu rakam, eyalet genelindeki yaklaşık 120.000 benzin pompasından %48 daha fazla. 2023'te kurulu şarj cihazı sayısı ise 105.012 idi. Dolayısıyla bir sene içerisinde %70'lik bir artış gerçekleşti.

    Kaliforniya'da şarj cihazlarının sayısı benzin pompalarını geçti! Tam Boyutta Gör

    %90'ını Seviye 2 AC şarj cihazları oluşturuyor

    Rakamlar etkileyici olsa da, bu şarj cihazlarının büyük çoğunluğunu (162.178 adet) Seviye 2 olarak adlandırılan yavaş AC şarj noktaları oluşturuyor. Yine de gelinen nokta etkileyici. Komisyon ayrıca, tek ailelik evlerde 700.000'den fazla Seviye 2 şarj cihazının olduğunu tahmin ediyor.Geriye kalan 16.971 adet şarj noktasını ise DC hızlı şarj cihazları oluşturuyor.

    Kaliforniya'nın bu başarısının altında, eyalet yönetiminin milyarlarca dolarlık şarj altyapısı desteği önemli bir rol oynuyor. Eyalette geçtiğmiz sene satılan otomobillerin %25'ini tamamen elektrikli araçlar oluşturdu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Atlas robot yetenekleri ile herkesi büyüledi

    Profil resmi
    TheJudgé 6 saat önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    zlink hizmeti kullanılamıyor profilo mu arçelik mi lenf kanseri olanların yorumları agario hile bilinmeyen kaliteli ayakkabı markaları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Realme C63
    Realme C63
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum