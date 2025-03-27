Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD'nin Kaliforniya eyaleti, elektrikli araç satışlarının en yüksek olduğu bölgelerden biri. Artan satışlar doğal olarak şarj altyapısının da gelişmesini sağlıyor.

Kaliforniya Enerji Komisyonu'nun yeni verilerine göre, eyalet genelinde 178.549 adet kamusal ve paylaşımlı özel şarj cihazı yer alıyor. Bu rakam, eyalet genelindeki yaklaşık 120.000 benzin pompasından %48 daha fazla. 2023'te kurulu şarj cihazı sayısı ise 105.012 idi. Dolayısıyla bir sene içerisinde %70'lik bir artış gerçekleşti.

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%90'ını Seviye 2 AC şarj cihazları oluşturuyor

Rakamlar etkileyici olsa da, bu şarj cihazlarının büyük çoğunluğunu (162.178 adet) Seviye 2 olarak adlandırılan yavaş AC şarj noktaları oluşturuyor. Yine de gelinen nokta etkileyici. Komisyon ayrıca, tek ailelik evlerde 700.000'den fazla Seviye 2 şarj cihazının olduğunu tahmin ediyor.Geriye kalan 16.971 adet şarj noktasını ise DC hızlı şarj cihazları oluşturuyor.

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Kaliforniya'nın bu başarısının altında, eyalet yönetiminin milyarlarca dolarlık şarj altyapısı desteği önemli bir rol oynuyor. Eyalette geçtiğmiz sene satılan otomobillerin %25'ini tamamen elektrikli araçlar oluşturdu.

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Kaliforniya'da şarj cihazlarının sayısı benzin pompalarını geçti!