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ViewSonic ViewPad 4, 4.1'' ekran, Android 2.3 ve 1 GHz Qualcomm işlemciyle geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,9b
1
8
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Özellikle ürettiği LCD monitörlerle gayet yakından tanıdığımız ViewSonic'in ViewPad 4 modeli de ortaya çıktı.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanan akıllı telefon, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemciden güç alıyor. Ön yüzünde 4.1 inç boyutlu 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana ve dört adet kısayol tuşuna yer verilen ViewPad 4'de 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor ve kamera 1280 x 720 piksel (HD) video kaydedebiliyor. Konum bulmak için GPS modülüne ve kablosuz veri aktarımı, bağlantı için Wi-Fi ile Bluetooth özelliklerine sahip telefonda HDMI portu da unutulmamış.

ViewSonic, ViewPad 4'ün ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı hakkında bilgi vermemiş. Ancak telefonun nisan ayına doğru boy göstereceği düşünülüyor.


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Python 8 yıl
tasarımı oldukça güzelmiş ancak fiyatı en önemli etken abartı bir fiyattan satışa çıkarsa unutulur gider
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GörkeM | DH 8 yıl

NIKEmRe

tasarımı oldukça güzelmiş ancak fiyatı en önemli etken abartı bir fiyattan satışa çıkarsa unutulur gider




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IUnknown 8 yıl
böyle cihazlar için bluetooth gsm modemler olursa al sana telefon.
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emparor_55 8 yıl
modeli aklıma gelmedi lg nin son telefonlarından birini andırıyor; bu sene baya bir atılım içinde olacaklar tablet pc lerde de girişimleri var özellikleri gayet iyi ama incelenmeden karar verilmez...
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ToisAndro 8 yıl
Her marka kendi adını koymuyor mu zaten. Ama bu beyaz zemin üzerine koyunca biraz daha sırtarmış. Aslında mütevazı bir şekilde kendi amblemlerini koysalar daha iyi olabilirmiş.
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face1tr 8 yıl
Batuist 'in görüşüne katılmamak elde değil, sanki 2,5" lik harici disk kutusu gibi olmuş ama yine de hakkını yemeyelim, tasarım ve bu tasarım içerisinde sunulan özellikler bağlamında oldukça başarılı bir ürün ortaya çıkarmış viewsonic. eğer ülkemize gelirse iyi iş yapacaktır. tabi özelliklerine ilişkin bazı detayların açıklanmasını beklemek gerek, evet, iyi bir kameraya sahip gibi duruyor ancak bir flash ya da led ışık unitesi ile desteklenmiş mi ya da batarya ömrü ne alemdedir kaç mah lık bir batarya kullanılmıştır? ..vb
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oktayakgoz 8 yıl
sony ve viewsonic nereye markasını koysa yakışıyor :)
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Batuist 8 yıl
çok şık görünüyor.. sadece o markanın ismini görmemiş gibi oraya öyle koymasaymış çok güzel bir telefon olmuş.. oldukça hoş.. sanki arçelik telefon üretmişte oraya markasını koymuş gibi, ama isim farklı..
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