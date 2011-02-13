ViewSonic ViewPad 4, 4.1'' ekran, Android 2.3 ve 1 GHz Qualcomm işlemciyle geliyor

Özellikle ürettiği LCD monitörlerle gayet yakından tanıdığımız ViewSonic'in ViewPad 4 modeli de ortaya çıktı.

Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanan akıllı telefon, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm işlemciden güç alıyor. Ön yüzünde 4.1 inç boyutlu 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekrana ve dört adet kısayol tuşuna yer verilen ViewPad 4'de 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor ve kamera 1280 x 720 piksel (HD) video kaydedebiliyor. Konum bulmak için GPS modülüne ve kablosuz veri aktarımı, bağlantı için Wi-Fi ile Bluetooth özelliklerine sahip telefonda HDMI portu da unutulmamış.

ViewSonic, ViewPad 4'ün ne zaman ve hangi fiyat aralığında satışa sunulacağı hakkında bilgi vermemiş. Ancak telefonun nisan ayına doğru boy göstereceği düşünülüyor.