Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Projeksiyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ViewSonic, 3D destekli projeksiyon cihazı PJD6531w'yi satışa sundu

ViewSonic, 120 Hz tazeleme oranına sahip 3D destekli projeksiyon cihazı PJD6531w'yi satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,3b
1
3
Projeksiyonlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ViewSonic, 3D destekli projeksiyon cihazı PJD6531w'yi satışa sundu
Tam Boyutta Gör

ViewSonic, 3D destekli projeksiyon cihazı PJD6531w'yi satışa sundu. ViewSonic PJD6531w DLP projeksiyon cihazı 120Hz tazeleme oranı ve 3D desteğiyle dikkat çekiyor, 720p ve 1080i/p gibi HD çözünürlüklerinide destekleyen geniş ekran (wide-screen) görüntü verebilme özelliğine sahip olan ViewSonic PJD6531w'in 1,280x800 WXGA çözünürlüğe, 16:9 doğal görüntü oranına, 3.000 ANSI lümen değerine ve 3200:1 kontrast oranına sahip olduğu ayrıca BrilliantColor teknolojisine kullandığı belirtilen ViewSonic PJD6531w'in çok daha canlı renkler sunacağı söyleniyor. ViewSonic, ürettikleri 3D hazır projeksiyon cihazının giriş seçenekleri bakımından zengin olduğunu ve 10 watt'lık dahili hoparlörlere sahip olduğunu belirlitiliyor. ViewSonic PJD6531w'in giriş seçeneklerinde RJ45 bağlantı seçeneğinin bulunduğu ve bu sayede ağ üzerinden kontrol edilebileceği ifade edildi.

ViewSonic, 3D destekli projeksiyon cihazı PJD6531w'yi satışa sundu
Tam Boyutta Gör

ViewSonic firmasının 3D destekli 120 Hz tazeleme oranına sahip projeksiyon cihazı PJW6531w, 699$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KURSAD. 9 yıl
fiyatta bir gariplik yokmu normal hdler 2000TL den baslıyor bu hem HD hem 3D hemde 120hz var bi gariplik TR ye gelsin anlarız neyin ne olduğunu birde DH den inceleme bekliyorum .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 9 yıl
fiyat olarak fena degil,
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Salvatuon 9 yıl
Keşke Full HD olsaymış. Bluray ve 3D olarak müthiş bir ikili olurdu. Lamba ömrü gayet iyi gözüküyor, Eko modda 6000, normal modda 4000 gözüküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Fujitsu'dan kendini temizleyen klima 9 yıl Mitsubishi City Multi VRF ile hem ısıtıyor hem serinletiyor 9 yıl Hitachi, Yutaki ile doğalgaz'dan ucuza ısıtıyor 9 yıl Samsung Klima Sistemleri Video Röportaj 9 yıl Lenovo ile yeni modeller ve projeler üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim