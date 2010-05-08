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ViewSonic, 3D destekli projeksiyon cihazı PJD6531w'yi satışa sundu. ViewSonic PJD6531w DLP projeksiyon cihazı 120Hz tazeleme oranı ve 3D desteğiyle dikkat çekiyor, 720p ve 1080i/p gibi HD çözünürlüklerinide destekleyen geniş ekran (wide-screen) görüntü verebilme özelliğine sahip olan ViewSonic PJD6531w'in 1,280x800 WXGA çözünürlüğe, 16:9 doğal görüntü oranına, 3.000 ANSI lümen değerine ve 3200:1 kontrast oranına sahip olduğu ayrıca BrilliantColor teknolojisine kullandığı belirtilen ViewSonic PJD6531w'in çok daha canlı renkler sunacağı söyleniyor. ViewSonic, ürettikleri 3D hazır projeksiyon cihazının giriş seçenekleri bakımından zengin olduğunu ve 10 watt'lık dahili hoparlörlere sahip olduğunu belirlitiliyor. ViewSonic PJD6531w'in giriş seçeneklerinde RJ45 bağlantı seçeneğinin bulunduğu ve bu sayede ağ üzerinden kontrol edilebileceği ifade edildi.

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ViewSonic firmasının 3D destekli 120 Hz tazeleme oranına sahip projeksiyon cihazı PJW6531w, 699$'lık fiyat etiketiyle satışa sunuldu.